Erkeklerin ayrılık bahaneleri

ERKEKLER genelde karşısındaki insana ilgisi azaldığı zamanlarda ilişkiyi bitirmeye cesaret edemezler, bunun yerine çeşitli bahaneler üretip size mesaj vermeye çalışırlar. Çoğu konuda karşısındaki kişiden netlik bekleyen erkeklerin çoğu maalesef bu konuda dürüst olamıyor, ya ayrılmak istediğini ima etmeye çalışıyor ya da klişe cümlelerin arkasına saklanarak lafı dolandırdıkça dolandırıyor.

İşte erkeklerden en meşhur ayrılık yalanları…

BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR…

En klişe yalanlardan biridir. Bunu söyleyen erkek aslında, "Sana karşı eskisi gibi ilgi duymuyorum, ayrılmayı düşünüyorum ama cesaret edemiyorum" demek ister. Bu cümleyi duyduğunuz zaman ilişkiyi bitirmeniz en doğrusu olacaktır.

SEN DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN…

Kadınların en nefret ettiği cümlelerden biridir herhalde.

Sizi kırmadan ayrılmanın yollarını arıyor ama işin içinden bir türlü çıkamıyor. Sonuç "Sen daha iyilerine layıksın" diyerek sona eren bir ilişki. Eğer bu cümleyi duyarak ayrıldıysanız, inananın üzülmenize değmez.

SORUN SENDE DEĞİL BENDE…

Hangi erkek sorunun kendisinde olduğunu bu kadar kolay kabul eder ki. Ayrıca karşısındaki insana gerçekten değer veriyor olsa, o çok büyük sorunları sizinle beraber çözmek ister. İdeal erkek eğer ilişkide bir sorun olduğunu düşünüyorsa bunu açıkça söyler ve çözüme gitmeye çalışır. Şunu da unutmamak gerekir ki genelde hata tek tarafta olmaz.

SEN BANA FAZLA İYİSIN…

Eğer sizin kendisi için fazla geldiğini düşünüyorsa ilk başta aklı neredeymiş? Eğer sizin fazla iyi olduğunuzu düşündüğü için ayrılmak istiyorsa karşısınızdaki insan büyük ihtimalle ilişkinin ciddi bir boyut kazanmasından korkuyor demektir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Hindistan'ın Go Air Havayolu şirketi daha hafif olmaları nedeniyle sadece kadın ucuş görevlileri çalıştırıyor. Şirket bu sayede yılda 500 bin dolarlık yakıt tasarrufu sağlıyor.



TESPİTLİ YORUM

Avukat başının derde girmesini, doktor hasta olmanı,polis suç işlemeni, ev sahibi kiracı kalmanı, tamirci arabanın bozulmasını ve mezarcı ölmeni ister. (İster demeyilim de onların işi bu diyelim.) Ama bir hırsız çok zengin ve refah bir hayat yaşamanı ister.



NE KADAR OLDU?

Gönül Yazar, "Sigara içmiyorum ciğerim gıcır gıcır, kanım temiz, kalbim tıkır tıkır... Sağlıklıyım her yerim gıcır gıcır..." diyerek tıp aleminin anlaşılması zor terminolojisini pırıl pırıl yapalı 15 YIL OLDU



ALKIŞLIYORUM

SEVGİLİYE ilk defa iç çamaşırı almak üzere mağazaya girilir. Utana sıkıla doğru dürüst inceleyemeden bir tane seçilir. Göze batmasın diye bir de kendine erkek reyonundan bir iç çamaşırı alınır.

Ama "Denemek ister misiniz?" diye sorulunca da "Hangisini?" denilmez.

Denilemez.

Denilmemeli. Yoksa öyle bir sıcak basar ki magmaya falan gerek kalmaz sayın site sakinleri.

Tecrübeyle sabittir.