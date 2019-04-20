Erkeklerin yalan söylediğini anlamanın yolları

Erkekler size yalan mı söylüyor, yoksa gerçek mi?

Bunu anlamak aslında çok da zor değil! Bu konuda Beden Dili Uzmanı Janine Driver, hazırladığı 4 maddelik yalan söylendiğini anlama listesini kontrol ederek, size yalan mı söylüyor bunu kolayca anlayabilirsiniz.

İşte Janine Driver'ın hazırlamış olduğu erkeklerin yalan söylediğini gösteren 4 işaret...

Hikayeye ortasından başlıyor, başı ve sonu yok.

Dürüst birisi size bir hikâye anlatırken, cümlelerinin yüzde 20'si ön bilgi, yüzde 60'ı olan bitenin kendisi ve yüzde 20'si de daha sonrası hakkında olur. Bu bölümlerin herhangi birini geçiştirmesi sizi kandırdığının işaretidir.

"3" Sayısı...

Yalancılar bu sayıyı nedense çok sever ve bir şeyin sayısını söylerken kullanır. Eğer üç arkadaşıyla dışarı çıktığını ve sadece üç içki içtiğini söylüyorsa uyanık olun.

"Ama" kelimesi...

Bu bağlaca özellikle dikkat edin. "Bana inanmayacaksın biliyorum ama..." diyorsa, gerçekten de hoşlanmayacağınız bir şeyler dönmüş demektir.

Arkadaşını şahit gösteriyor.

Yakalanacağını hissettiği anda yalancılar arkadaşlarına sığınır: "Okan'la beraberdim, istersen ona sorabilirsin!"

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Martılar doğada etçillerdir. Onlara simit yemeyi öğreten Türkler'dir.



TESPİTLİ YORUM

Türkiye'de; Kitap okuma oranı: % 5 Gazete okuma oranı: % 23 Otobüste başkasının kitap ve gazetesini okumaya çalışma oranı: % 94



NE KADAR OLDU?

Burger King'in dünya üzerinde batan tek şubesinin Burdur'da açılan şubesi olalı 5 YIL OLDU



​FIKRA

Bir bayan doktora gider:

- Doktor bey benim gazım ne kokuyor ne de ses çıkarıyor.

Evde, işyerinde, otobüste, her yerde rahatça gaz çıkarabiliyorum.

Doktor, 'Hımm' der ve birkaç ilaç yazar. Ertesi gün kadın tekrar gelir ve doktora:

- Siz naptınız doktor bey.

Verdiğiniz ilaçlardan sonra gazım leş gibi kokmaya başladı.

Doktor zevkle gülümseyerek:

- Güzel...

Burnunuzu tedavi ettik, sıra kulaklarınızda...



​ALKIŞLIYORUM

Cep telefonunu bizde unutan yengemi yine cep telefonu numarasını arayarak haber vermeye çalışan benim annem... Zil sesini duyunca da hiç istifini bozmadan; ''Kızım, bak bakayım kimmiş. Yengem telefonunu unutmuş de" diyen de yine kendisi.