Kadın argo sözlüğü
ÇIBAN: Evlilik yüzüğü.
TAPU: Evlilik cüzdanı.
SALYAKA: Bakımsız erkek.
PALAMUT: Zengin bekar erkek.
NADAS: Yedeklenen sevgili adayı.
LEŞ: Eski sevgili.
GILMAN: Kıllı erkek.
FAGOT: Kötü giyinen erkek.
DEMİRBAŞ: Koca.
ABIŞ: Saf kılıbık erkek.
JOKEY: Yaşlı kadının genç sevgilisi.
BULGUR KIRIĞI:Küçük taşlı pırlanta yüzük.
CEZA SAHASI: Bir kadının rahatsız olacağı yakınlık.
ELEKÇİ: İşleri karıştırmaya meraklı kişi.
ISIRRANCALI: Kıskanç erkek.
İNCE AYAR: Birini ayartmak için çaba harcamak.
JOJO: Ev kızı.
KOKURDAK: Çirkin kimse.
MUSLUKÇU: Bir kere görüşülen erkek.
ONBIRELLA: Geceleri erken yatan kimse.
ÖPERLOK: Aniden öpmek.
RADYALLEMEK:Gözetlemek.
ŞEBEKE: Aile.
UYDURELLEZİ: Zorla kabul ettirmek.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de adam sırf kaç kişi geleceğini merak ettiği için cenaze töreni düzenledi.
Cenazeye sadece annesi katıldı.
TESPİTLİ YORUM
Otobüs durağa yanaşınca o nezih ortam nasıl da birden National Geographic'e bağlıyo...
NE KADAR OLDU?
"Ünlülerin Benzerleri" yarışmasında Ciguli'nin benzeri olarak katılan Ciguli üçüncülükle yetineli 16 YIL OLDU
FIKRA
Kapı zili çalınır.
Evin hanımı kapıyı açınca karşısında sefil ve yorgun bir adam görür.
- Buyrun!
- Hanmefendi, tam beş gündür yemek yiyemedim...
- O zaman kendini biraz zorlaman lazım, oğlum. Yoksa acından ölürsün valla...
FIKRA
Öğretmen öğrencilere sorar:
Su buz olunca en büyük değişiklik nedir? Öğrencinin biri cevap verir:
Fiyatıdır.
AlkışlıYorum
SEVGİLİLER Günü'nde karıma sabah kahvaltısı hazırladım mı?
Evet. Tepsiye koyup yatağa götürdüm mü? Evet.
Gözünü açınca "Hani gül yok ya!" dedi mi? Evet.
Annesinin akşam gönderdiği börekten istedi mi? Evet. Annesinin gönderdiği börekleri yiyip benim hazırladıklarıma dokunmadı mı? Evet. Ben bir öküz müyüm?
Evet! Aldığım o küçücük şeyi artık ona verir miyim?
HAYIR! Annen alsın güzelim....
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