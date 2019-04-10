İnsanı gıcık eden cevaplar
İşte sadece okuyunca bile insanı daraltacak, hepimizin zaman zaman karşılaştığı 15 cevap. :)
Bilmem, ne yesek?
"Ne yiyelim?" sorusuna cevap olarak söylenir. Arkadaş, neden soruya soruyla cevap veriyorsunuz. Neden bizi sonsuz döngüye sokuyorsunuz...
Üzülme ya, her şey olacağına varır.
O zaman neden "Ne derdin var?" diye soruyorsunuz. O kadar anlattıktan sonra bu muydu bunun cevabı diye sorası geliyor insanın ama "Aynen" deyip geçiyoruz.
Ben buyum.
"Neden böyle yapıyorsun?" sorusuna bir cevabı olmayanların söylediği şeydir. "Ben buyum kızım!
Beğenmiyorsan git..."
Artık evlilik yaşın da gelmiş.
Önce okul sorulur, bitmişse meslek, o da bitmişse yaş sorulur ve altın vuruş cevabıyla kişi cezalandırılır...
Hallederiz.
Bu kadar geniş çaplı bir cevap yok. Neyi hallediyorsun bir sözünle.
Sadece bizi bunaltıyorsun...
Buluşalım bir gün ya.
Buluşuruz buluşuruz, o gün gelir elbet.
"Peki, tamam, fark etmez..." Bu sözleri duyduğumuzda aynı bu görseldeki gibi oluyoruz.
Bilin istiyoruz...
Yok bi' şey ya...
Bu cevabı duyunca koca koca bir "NEDEN?" dövmesi yaptırma isteği geliyor insana.
Seni çağırmayı unutmuşuz.
Rastgele karşılaşılan veya internette rastlanılan bir fotoğraf sonrasında alınan cevaptır. Unutma değil de bilerek çağırmama ihtimali daha yüksek tabii. Ama bu fotoğrafı gören kişinin "Neden çağırmadınız beni?" demesi de ayrı bir olay tabii.
Sen bilirsin...
Özellikle sevgiliden gelen tripli mesajdır. Yalnızlıktan bıkanlar bu cevaplara da hazır olsun. :)
Kimden aldıysan oraya götür.
Artık bu cevapları veriyorlar mı bilinmez ama bir neslin en gıcık olduğu cevaptı. Ya, yarın da senden alırız işte...
Olsun o da bölüm.
Bir hevesle bir bölüme başlarsınız, her şey mükemmel gidiyordur, tabii eve "o kişiler" gelene kadar. Sen bilmiyorsun diye, benim okuduğum bölüm neden kötü olsun ki? "Neden sadece mühendislik iyi olsun ki?!" diyesi geliyor ama diyemiyor insan. :)
Gülünecek bir şey varsa söyleyin, hep beraber gülelim.
Biz söylemek istemiyoruz belki?
Neden muhabbete limon sıkıyorsunuz... :)
"Abi bence seviyorsan konuş ya..." Çok katkın oldu kardeşim, teşekkür ederiz bu öneri için...
Pazartesi hallediyoruz.
Özellikle iş dünyasında ödemelerle ilgili konularda karşılaşılan bir cevaptır. Her pazartesiye umutla başlanılan günler umutsuzlukla devam eder. :)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Singapur'da çiğnediğiniz ve kendinize ait olan sakızınızı parayla satmak serbesttir.
TESPİTLİ YORUM
Yeşil çay göz altı morluklarını mı gidersin, zayıflamaya yardımcı mı olsun, kan basıncını mı düzenlesin, depresyona mı iyi gelsin.
Nereye yetişsin bu yeşil çay?..
NE KADAR OLDU?
İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi, San Raffaele Hastanesi yetkililerinden kendisini 150 yıl yaşatmaları talebinde bulunalı 9 YIL OLDU
FIKRA
Yamyam baba-oğul, balta girmemiş ormanda dolaşırken nehirde yıkanan bir genç ile çok güzel bir kadın gördüler.
Oğul sordu:
- Ne dersin baba, yiyelim mi onu?
Baba bir an düşündükten sonra:
- Hayır, bunu eve götürür, onun yerine anneni yeriz!.
AlkışlıYorum
Kız istemeye gidilir. Erkek tarafı malum sözleri söyledikten sonra kızın babası herkesi gülmekten yerlere yatıran cümleyi kurar:
"Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler."
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