Hangi burç nasıl kıskandırır-1
BOĞA: Kıskandırmak Boğa'nın hiç tarzı değildir! Kıskanmaktan nefret eden, güveninin son haddine kadar kullanan, baskılara dirense de en son kıskanmaya zorlanan Boğa, düşmek istemediği kuyuya kimseyi çekmez, dibi görmeden aklına karpuz kabuğu sokturmaz! Kendi ilişkisinde affı olmayan duyguyu başkalarına yaşatmaz!
İKİZLER: "Elimi sallasam ellisi, sen misin başıboş bırakıp arayı soğutan" der, gecelerin derinine, flörtlerin dibine vurur! Güzel çirkin aramaz, konu kıskandırmaksa yan bakışıyla yakar, cilvesini bol bol saçar, sevgilisini öfkeden kudurtur, kıskançlıktan çatlatır!
Zihinsel flörtlerin baş kahramanı İkizler ata sporu olarak kıskandırır, tereddüt etmez!
YENGEÇ: Şefkatini bol bulup stokları tükenmez sanan, dikkatini başka yönlere kaydıran sevgili, Yengeç'in vazgeçilmezi sanırken kendini, şefkatinin kendine özel olmadığını anlayınca duvara toslar! Yengeç'in istediği de soğuk bir duş etkisi, sağlam bir farkındalık testidir! Başkalarının ayağının sıcağını, sırtının rahatını, açlığını, tokluğunu düşünür, sevgilisini iyice kıskandırır!
ASLAN: "Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi" der, yüzlercesinin arasından seçtiği sevgilisinin ilgisizliğine resti çeker! Gösterişi bol bir gününde şöyle bir salınır, pervane şov yapar, sevgiliyi rüzgarıyla silkeler, kendine getirir.
Haremi ağzına kadar dolu Aslan, "Kendini vazgeçilmez mi sandın?" mesajını hayranlarının budala bakışları eşliğinde verir, usanırsa sıradakiyle yoluna devam eder!
BAŞAK: Sekiz yılda bir gördüğü arkadaşının saçının bir ton açıldığını fark etsin, senin kendini estetiklerle yeniden yarattığını görmesin! Kıskanma da ne yap!
Başak aslında tüm detayları, nemdeki artışı, kırıntıdaki dağılmışı görür, sesi çıkmıyor diye, bilmiyor sanırsın! Damarına basma, sende beş saat bakıp görmediğini, ellerde saniyede fark eder, şaşırıp kalır, için için deli olursun! Başak durur durur, beklenmedik anda fena vurur!
YARIN: Diğer burçlar askmoyra/com
LÜZUMSUZ BiLGiLER
Hindistan'da Shankar Rai isimli bir adamı, gece uyurken zehirli yılan soktu. Adam öleceğini anlayınca çok ilginç bir şey denedi. Karısıyla birlikte ölmek isteyen adam yataktan fırlayıp eşinin bileğini ısırdı. Isırığın ardından bir süre sonra ikisi de baygın düştü. Komşuları tarafından çift hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen koca Shankar Rai yalnız öldü. Karısı ise kurtarıldı.
TESPİTLİ YORUM
Yaşıtların patır patır evleniyorsa halen gençsindir. Yaşıtların çatır çatır çocuk yapıyorsa hala genç sayılırsın. Yaşıtların çatır çatır boşanıyorsa yaşlanıyorsun demektir.
NE KADAR OLDU?
Adana'da cezaevi firarisi Ahmet B., polislerin peşini bırakması için sosyal medyadan yalandan ölüm ilanını paylaştırıp sahte cenaze töreni düzenlettireli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Duraktayım.
"Selam, naber?" dedi. Tanımadım ama "İyiyim" dedim.
"Nerelerdesin kaç zamandır kaçak?" dedi. Hala tanımadım ama "İş güç işte, sen?" dedim. "Eyvallah, dün babanı gördüm mahallede, senden bahsettik" dedi.
"Yanlışın var, babam burada değil" dedim. Arkasını döndü, konuşmaya devam etti.
Madem kulaklıkla görüşüyorsun, insan bir işaret eder aptal herif! Mal gibi kaldık orada!
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