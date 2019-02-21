Hamburger milli yiyeceğimiz olsaydı
Duvarlarında ilk hamburgerciyi açan bıyıklı amcaların fotoğrafları olurdu.
Zamanla hamburger ekmeği uzar, içindeki silindir et kıymaya döner, gene pideci olurdu. Böylece hamburger kültürü baştan ölürdü.
Bir kenarda doğudan geldiği her haliyle belli olan birisi çiğ köfte menüsü için köfte yoğururdu.
Ayın elemanı gibi tabloların yerinde iş yeri açma belgesi ve iş yeri sahibinin diplomaları gibi gurur kaynakları olurdu.
Milk shake, sundae gibi ürünlerin yanında special mırra kahvesi gibi alaturka ürünler kesin olurdu.
Mc Davut's...
Hamburgerin Kralı...
Ekonomik menü...
Yarım ekmek içine; eski kaşar, kasap köfte, hardal, turşu...
Kristal kola...
Haşlanmış patates sadece 3.99 TL...
SLOGANLI AFİŞLERİ NASIL OLURDU?
Hasburger: Hamburgerin hası...
Haaaamm börger: Ham diye yerim, fizana giderim...
Annenin burgeri: Ananızın ellerinden...
Taşra hamburger: Taşranın kralı, hamburgerin ustası...
Hamdi'nin hamburger salonu.
Hamburger burda, sen nerdesin liselim...
SEYYAR BURGER:
- Abi iki soğansız hamburger atsana ordan! Yoğurtlu olsun.
- Eşek eti var olum bunda yenmez.
- Sus lan.. Adam duyacak.
At abi at sen.
****
- Aile yerimiz üst kattadır.
- Ocakbaşı burgerimiz mevcuttur.
- Çeeeek 2 Adana burger, acısı bol ussun...
PEKİ PORSİYONLAR?...
Hamburger: Tek porsiyon.
Hamham burger:
Çift porsiyon.
Hamhamham burger:
Trible porsiyon.
GEREKSİZ BİLGİLER
Tokat'ta bir aile Çukur dizisinden esinlenerek soyadlarını Koçalı yaptı. Aile torunlarının da adını "Yamaç" koymaya hazırlanıyor.
SOĞUK BİLGİLER
Kaplumbağalarda tecavüz en ağır suçtur. Çünkü tecavüz edenin suçu sabit görülürse hem ırza tecavüzden hem de haneye tecavüzden ceza alır.
NE KADAR OLDU?
Belarus'un diktatör lideri Alexandre Lukaşenko, sessiz protestoların önüne geçmek için "hiçbir şey yapmamayı" yasaklayalı 8 YIL OLDU.
FIKRA
Çiçekçiye giren adamın kolunda sıyrıklar, sol gözünde bir morluk vardı.
"Bir düzine kırmızı gül istiyorum" dedi ve hemen ekledi:
- Karımın doğum günü için, tazesinden rica ediyorum.
Çiçekçi:
- Başüstüne.
Hangi gün için?
Adam koluyla gözünü işaret etti:
- Dündü...
AlkışlıYorum
Babaannemi takma dişlerini eline almış diş fırçamla fırçalıyorken bastım. "Babaanne, ne yapıyorsun, o benim fırçam! Neden kullanıyorsun? Sen isteseydin ben sana alırdım" diye yakınmaya başladım. Babaannemse gayet pişkin bir tavırla cevap verdi: "Yavrum, fırçalıyorsam elimde fırçalıyorum, ağzıma mı sokuyorum sanki!"
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