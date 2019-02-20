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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 20 Şubat 2019, Çarşamba

Abi ve ablaların yaptıkları minik eziyetler

BİR abi veya abla olmanın raconudur küçük kardeşe eziyet etmek. Tabii bunun dozunda olması gerekir.
Sonuç olarak sinir hastası bir kardeşimiz olsun istemeyiz.
Her abi, abla tarafından uygulanan bu eziyetlere bir göz atalım.
Dünyanın her yerinde kullanılan "Sen aslında evlatlıksın" şakası...
Kardeşin bir süre ailesine aynı gözlerle bakamamasına sebep olabiliyor tabii.
Kardeşi bir battaniye altına hapsetmek.
Tehlikeli bir hal alabilecek bu oyun sırasında dikkatli olunması gerekiyor. Kardeşin havasız kalabilme riski var çünkü.
Küçük kardeşi sihir yapabildiğinize inandırmak.
Güçlerinizden çekinerek bir süre telaşlı bir yaşam sürmesine sebep olabiliyor.
Yine tehlikeli ve yanlış bir uygulama olan dar yerlere kapatmak.
Küserek istediğini yaptırmak.
Çorap koklatmak, amuda kaldırmak.
Salıncağa bindirilen kardeşin haddinden fazla hızlı itilmesi sonucu korkutulması.
Biten yemeğin ardından, "Ben ona tükürmüştüm" demek.
Klozetin içinden fare, yılan çıkabilir diyerek ömür boyu geçmeyecek fobiler kazandırmak.
Banyoya kapatarak ışığı kapatmak.
'Annem, babam söyledi' diyerek evden dışarı atmak ve bir süre ağlayınca geri almak. cezmikalorifer.com

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her şeyi ve herkesi dava eden adam olarak tanınan ve toplamda 4 binin üzerinde davası olan Jonathan Lee Riches, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Bunu öğrenen Jonathan, Guinnes'e de dava açmıştır.

SOĞUK BİLGİLER
Bir 'baba vanga' kehaneti der ki "Gece yarısı uyanıp, tam 17 tane mum yakıp, evinizin her köşesine koyup tekrar uyansanız sabaha karşı yanarak geberebilirsiniz."

NE KADAR OLDU?
Amerika'da "Tuvalete gitmeden en çok suyu kim içecek?" yarışına giren genç hayatını kaybedeli 12 YIL OLDU.

FIKRA
Hasta dahiliye uzmanına gider. Doktor hastayı soyar ve sadece dinleme aletiyle dinler ve "Nefes al bırak, nefes al bırak" diyerek muayeneyi tamamlar.
Hasta parayı çıkarır, doktora uzanır:
- Kokla, bırak, kokla, bırak...

AlkışlıYorum
Oğluna göndereceği parayı uzatıyor.
Elinde hesap numarası da var, yatırıyoruz parayı. "Ne zaman alır parayı evladım?" diye soruyor.
"Şu an alabilir, para gitti teyze" diyoruz. Teyzenin yüzünde, şaşkın ama telaşlı bir ifade, eli çantasına gidiyor ve ben dahil bütün personeli akşama kadar güldürecek bombayı patlatıyor;
"Evladım şu mektubu da gönderiverin, postaneden 1 hafta sürüyor..."
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Abi ve ablaların yaptıkları minik eziyetler
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