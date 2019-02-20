Abi ve ablaların yaptıkları minik eziyetler
Sonuç olarak sinir hastası bir kardeşimiz olsun istemeyiz.
Her abi, abla tarafından uygulanan bu eziyetlere bir göz atalım.
Dünyanın her yerinde kullanılan "Sen aslında evlatlıksın" şakası...
Kardeşin bir süre ailesine aynı gözlerle bakamamasına sebep olabiliyor tabii.
Kardeşi bir battaniye altına hapsetmek.
Tehlikeli bir hal alabilecek bu oyun sırasında dikkatli olunması gerekiyor. Kardeşin havasız kalabilme riski var çünkü.
Küçük kardeşi sihir yapabildiğinize inandırmak.
Güçlerinizden çekinerek bir süre telaşlı bir yaşam sürmesine sebep olabiliyor.
Yine tehlikeli ve yanlış bir uygulama olan dar yerlere kapatmak.
Küserek istediğini yaptırmak.
Çorap koklatmak, amuda kaldırmak.
Salıncağa bindirilen kardeşin haddinden fazla hızlı itilmesi sonucu korkutulması.
Biten yemeğin ardından, "Ben ona tükürmüştüm" demek.
Klozetin içinden fare, yılan çıkabilir diyerek ömür boyu geçmeyecek fobiler kazandırmak.
Banyoya kapatarak ışığı kapatmak.
'Annem, babam söyledi' diyerek evden dışarı atmak ve bir süre ağlayınca geri almak. cezmikalorifer.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her şeyi ve herkesi dava eden adam olarak tanınan ve toplamda 4 binin üzerinde davası olan Jonathan Lee Riches, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Bunu öğrenen Jonathan, Guinnes'e de dava açmıştır.
SOĞUK BİLGİLER
Bir 'baba vanga' kehaneti der ki "Gece yarısı uyanıp, tam 17 tane mum yakıp, evinizin her köşesine koyup tekrar uyansanız sabaha karşı yanarak geberebilirsiniz."
NE KADAR OLDU?
Amerika'da "Tuvalete gitmeden en çok suyu kim içecek?" yarışına giren genç hayatını kaybedeli 12 YIL OLDU.
FIKRA
Hasta dahiliye uzmanına gider. Doktor hastayı soyar ve sadece dinleme aletiyle dinler ve "Nefes al bırak, nefes al bırak" diyerek muayeneyi tamamlar.
Hasta parayı çıkarır, doktora uzanır:
- Kokla, bırak, kokla, bırak...
AlkışlıYorum
Oğluna göndereceği parayı uzatıyor.
Elinde hesap numarası da var, yatırıyoruz parayı. "Ne zaman alır parayı evladım?" diye soruyor.
"Şu an alabilir, para gitti teyze" diyoruz. Teyzenin yüzünde, şaşkın ama telaşlı bir ifade, eli çantasına gidiyor ve ben dahil bütün personeli akşama kadar güldürecek bombayı patlatıyor;
"Evladım şu mektubu da gönderiverin, postaneden 1 hafta sürüyor..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eski ilişkilerinizdeki bu hataları yapmayın 19 Şubat 2019, Salı HER yeni ilişki, yeni bir yolculuk gibidir. Eski ilişkiler ise birer deneyim. Bu deneyimleri arkamızda bırakmış...
- Sence kaç yaşındayım? 18 Şubat 2019, Pazartesi AL SANA kalbimi fethetme fırsatı' diyen kadındır. Olduğundan küçük gösterdiğine inanıyordur içten içe, egosunu...
- Kadınların mutlu olduğu şeyler 17 Şubat 2019, Pazar Bütün bir günü sadece bakıma ayırmak. Alışveriş yapmak. Çok beğendiği elbiseyi indirimde çok ucuza almak. Doyasıya...
- 14 Şubat Sevgililer Günü tweetleri 16 Şubat 2019, Cumartesi Sevgililer Günü'nü illa ihtişam ile kutlayanlar yoktu. İşi biraz mizah katarak kutlayanlar bizi güldürdüler. @Vebensenn...
- Üşengeç familyası 15 Şubat 2019, Cuma "TEMBELE kapıyı kapat demişler, rüzgar eser kapatır demiş" atasözündeki üşengeç en iyi örnektir bunlara. Hepinizde...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Eski ilişkilerinizdeki bu hataları yapmayın
- Sence kaç yaşındayım?
- Kadınların mutlu olduğu şeyler
- 14 Şubat Sevgililer Günü tweetleri
- Üşengeç familyası
- Kadın nasıl delirir?
- Kelliğime çare buldum
- Erkeklerin de kadınlar kadar keyif aldığı ama itiraf edemediği şeyler
- Erkeklerin ilişkilerde yaptığı saçma sapan 13 hata
- Ex aşkım beni deli ettin