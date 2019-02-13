Kelliğime çare buldum
Neden bunu yaptıkları sorulduğunda, her ne kadar "Kuvvetlensin diye abi" şeklinde cevap verseler de bunun temelinde kendisini bekleyen kel günlere psikolojik olarak hazırlıklı olmak yatmaktadır. Bu insanlardaki son trend "Abi 3 yıl sonra saç ektiricem, Mahmut gibi" yaklaşımıdır.
Bir sonraki aşaması "İleride hepiniz kel olacaksınız" argumanına sahip çıkılması, iki sonraki aşaması da etrafındakilerle kel diye dalga geçmeye başlamasıdır. Ama bu psikozun en ileri noktasında ise "Kılda keramet olsa malum yerde bitmez" savunması dillere pelesenk olabilir.
Ama hepsinin artık çaresi var. Nasıl mı? Yazımın sonunda anlatacağım.
Ama önce kellerin yaşadığı sıkıntıları anlatmak istiyorum.
Çekilen fotoğraflara bakarken gözün ilk iş kafanın üstüne doğru kayması...
Kışın kafanın tepesinin üşüdüğü zamanlarda aniden gelen "Ben bir kelim" hissi...
Eski fotoğraflara bakınca bünyeyi kaplayan hüzün. "Gözümde canlanır koskoca mazi..." hissi.
Düzenli aralıklarla saç ektirme konusunu gugıllama, fiyatlarına göz atma...
Saç ektirmiş bir tanıdığı görünce hissedilen aldatılmışlık duygusu...
Gazetelerde, dergilerde çıkan "Kelliğe çare bulundu" haberlerini her seferinde büyük bir ümitle tıklama...
Henüz gerçek bir kel olmadan ama acı son yaklaşırken saça istenen modelin verilmemeye başladığı o buruk zamanlar...
Berberin artık "Nasıl olsun?" sorusunu sormamaya başlaması...
Kel erkekleri daha seksi bulduğunu söyleyen ünlü kadınların röportajlarını okurken buruk bir şekilde gülümsemek...
Bazen saçsız olduğunu unutup aynada kendini görünce bir anda kellikle yüzleşmek ve kendine yabancılaşmak...
Kel kafaya şakasına atılan şaplak, hele hele "Çat çat çat, kel Behzat" şakaları...
Plajda güneş kremini artık kafanın tepesine de sürmek gerektiğinin fark edildiği o an!
Keltoş kelimesine karşı aşırı hassasiyet...
İşte bende bunların hepsini yaşadım.
İnternette araştırdım, soruşturdum ektirmeymiş, ilaçmış felan filan.
İlk başlarda kel alaka dediğim protez saç ilgimi çekmeye başlamıştı. İlk işim Demo Hair'e gittim. Ama aklımda sorular vardı. Kandırılmam hiç kolay değildi. Şennur Orta, Mehmet ve Metin Akay üçlüsü beni kandırdı.
Hem de çok kolay. Sağolsun iyi ki kandırdılar çünkü 10 yaş gençleştim.
Benim neyim eksik Murat Boz'dan, Tarkan'dan, Mustafa Ceceli'den ve Beckham'dan. Allah Allah ya.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1993-1999 yılları arasında doğan insanlar 18 yaşına bile gelmeden, üç farklı 10 yıl, 2 farklı yüzyıl ve 2 farklı bin yılda yaşadılar.
SOĞUK BİLGİLER
Lionel Messi ile karısı aynı gün evlenmiştir.
NE KADAR OLDU?
Arkadaşları tarafından çizgi film karakteri Cedric'e benzetilen 24 yaşındaki Ercan Ş.; mahkemeye gidip ismini Cedric olarak değiştirmek isteyince "asker kaçağı" çıkarak kışlanın yolunu tutalı 1 YIL OLDU.
FIKRA
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda, polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Sürücü camı açtı. Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle gülümsedi:
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi:
- Anlıyorum memur bey.
Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.
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