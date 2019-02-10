Ex aşkım beni deli ettin
@golgefeslegenii Çok güzel kızlar var Büşra napim ayrılmak istiyorum.
@erendemezler Eski sevgilime aylar önce ya benimsin ya karatoprağın diye konuşma arasında espri yapmıştım kız şu an soyadı Karatoprak olan biriyle sevgili.
@mrdaktir Eski sevgilim nöbet günlerimi sorardı. Benimle ilgileniyor diye hoşuma giderdi. Meğer nöbetçi olduğumda diğer sevgilisiyle rahat gezmek için soruyormuş.
@osmaninck Eski sevgilim gömlek almıştı sevmediğimi düşünmesin diye hep onu giyerdim. Giyecek başka birşeyim yok sanıp benden ayrılmışdı.
@ballilokmayiz Eski sevgilim arayıp annem sürekli seni sorup duruyor iyi misin dedi iyiyim selam söyle dedim niye konuşmuyorsun benimle diyor benimle sevgiliyken başkasıyla nişanlandığın için dedim ne var yani diyor.
Bütün sabrımı bu geri zekalıya harcadığım için çok pişmanım.
@gulsahogdu Eski sevgilim 101 gün bi örgütün elinde rehin tutulmuştu. Serbest kaldıktan sonra kutlama yemeği yaptım.
"Örgüt bile senden güzel pilav yapıyo" demişti. Gece gece aklıma geldi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Karınca lobisi yıllarca bizi kandırmış.
Aslında Ağustos böceğine yıllarca haksızlık etmişiz.
Böcekler iki hafta falan yaşıyomuş sonra ölüyomuş yani kışa hazırlık yapmasına gerek yokmuş.
NE KADAR OLDU?
Vestel Manisa- Bursa maçında hakem Metin Tokat'ın başına bir paraşütçü düşeli 14 YIL OLDU.
FIKRA
Nine ile dede bir gün eski günleri yad ediyorlarmış.
Nine: "Hadi yine eski günlerde olduğu gibi sinemanın önünde buluşup, felekten bir gün çalalım" demiş.
Dede de:
"Tamam hanım" demiş.
Ertesi gün olmuş.
Dede önceden sinemanın önüne gitmiş ve beklemeye başlamış, ama nine gözükmemiş...
Dede beklemekten sıkılıp sinirli bir şekilde eve gitmiş, bakmış ki hanım evde oturmuş ağlıyor.
"Ya hanım seni o kadar bekledim niye gelmedin?" diye sormuş.
Nine ise hıçkıra hıçkıra cevap vermiş: "Annem izin vermedi"... .
AlkışlıYorum
Beni sinirlendirdiği için kardeşimi arayıp bağırmaya başlıyorum. Kardeşim oldukça sakin "Abla benim bedava günüm. Sen kapat, ben sana çemkireyim." diyor. Ağız tadıyla bağırtmıyorlar insanı yaa...
Eve giren hırsızı tarif etmesini isteyen polise, "Gençten, temiz yüzlü bir çocuktu." diye tarif eden bir annem var. Daha ne olsun!
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