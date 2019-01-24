Erkekleri tanıyalım
Erkekler yıldız falı gibidirler, size her zaman ne yapacağınızı söylerler ve genellikle de yanlıştırlar.
Erkekler iş makinaları gibidirler, çok gürültü yaparlar ama çalıştırılmaları zordur. Erkekler termos gibidirler, içine bira doldurup her yere taşıyabilirsiniz. Erkekler şilte gibidirler, eninde sonunda en iyileri bile deforme olur. Erkekler Brezilya dizileri gibidirler, seyretmesi zevkli ancak duyduğunuza inanmayın.
YİYECEKLERLE ERKEKLER: Bir başka erkek benzetmeleri ise yine çoğunlukla yiyeceklerden gitmişler. 20 yaşında hindistancevizi gibidir. Az şey vaat eder; az şey verir. 30 yaşında mantar gibidir.
Tehlikeli ama lezzetli. 40 yaşında karpuz gibidir. Büyük, yuvarlak ve sulu. 50 yaşında mandalina gibidir.
Mevsimi yılda bir gelir. 60 yaşında kuru üzüm gibidir. Kuru, buruşuk ve ucuz!.. 70 yaşında kelek gibidir.
Turşusu kurulur.
İKİYE AYRILIRLAR
İki çeşit erkek vardır, kazak erkek ve kılıbık erkek:
KILIBIK ERKEK: Karısının her dediğini anında yapan erkek.
KAZAK ERKEK: Karısının dediğini bağırıp çağırıp ondan sonra yapan erkek.
DİŞLİ BAKIŞ
Erkekler dişe benzer:
Olmayınca özlenir, Olunca ağırır, Kaybedilince iz bırakır..."
NE ÇEKER BE ARKADAŞ
İşe başlarken besmele çeker Delikanlıdır tespih çeker. Sportmendir barfiks çeker. Tek eliyle şınav çeker. Kendi dişini kendi çeker. Kaçan golde yuh çeker.
Ağzında sigara halay çeker.
Muazzam kopya çeker. Kaynanadan çok çeker. Genelde babaya çeker. Evladına nutuk çeker.
İskender kebabın üstüne künefe çeker. Komedi filminin kralını çeker. Kafası bozulunca resti çeker.
Parayı bulan arabayı çeker. Mahallede pati çeker. Gurbette hasret çeker. Sevdiğini sorguya çeker.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Steve Jobs'ın lisedeki GPA (yıl sonu ortalaması) puanı 2.65'di.
Liseden mezun olabilmek için GPA puanının 2'nin üstünde olması gerekmektedir ve en yüksek GPA puanı 5.0'dır.
(Liseye göre değişebilir.)
Ne kadar oldu?
İzmit Belediyesi'nde 5 memur, 11 aydır hiç iş yapmadan çay içip, sohbet edip maaş aldıkları için şikayetçi olalı 10 YIL OLDU
FIKRA
Üniversitede dönemin ilk günü rektör yeni gelen öğrencileri toplamış okulun kurallarını anlatırken, sıra yurt olayına gelmiş.
Rektör demiş ki:
- Kız yurtları erkek öğrenciler için yasak bölge. Erkek yurtları da kız öğrenciler için... Yasak bölgede yakalanan kişiye ilk seferinde 20 dolar ceza kesilecek.
İkinci yakalanışında 60 dolar, üçüncü yakalanışında da 180 dolar ceza kesilecek. Herhangi bir sorusu olan var mı? Arka taraftan bir erkek öğrenci sesi:
- Sezonluk bilet ne kadar?
AlkışlıYorum
İlkokul 2'ye giden yeğenim yaptığı ödevi kontrol ettiriyordu.
Soru: "Öfkenizi kontrol edebilir misiniz?
Neden?" El cevap:
"Evet, çünkü o benim öfkem." Öfkesini kontrol edemeyenlere duyurulur.
Karşıya geçmesine yardım etmek istediğim yaşlı amcanın "Yardım istemem, ben senden sağlamım" şeklindeki tepkisine, "Benden sağlamsan, o baston niye bey amca?" şeklinde karşılık verdim.
Sonuç mu? Bastonu kafama yedim ve ne işe yaradığını anladım.
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