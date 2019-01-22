Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 22 Ocak 2019, Salı

Erkekler için püf noktaları

Elinin mürekkebiyle kadın işine soyunan, kısaca yalnız yaşayan erkeklere beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yemek yapmayı öğreten birkaç bilgi:
Yemekleri daima tencerenin içinden yiyin.
Böylelikle tabak kirletmemiş olursunuz.
Asla sade pilav yapmayın.
Domatesli pilav yaptığınızda, altını tuttursanız bile renginden anlaşılmaz...
Soğanlı bir yemek yapacaksanız asla soğana dokunmayın. Özellikle rendelediğinizde elleriniz çok kötü kokuyor. Bunun yerine soğana ekmek tahtasıyla beş altı kez vurmayı deneyin. Aynı işi görür.
Patates kızartacaksanız, soyduğunuz patatesleri asla yıkamayın. Kızgın yağa attığınızda çok kötü patlıyorlar.
Yemekler asla kendi başlarına hareket etmezler.
Şayet geçen ay yaptığınız tavuk kendi kendine kımıldamaya başladıysa kurtlanmış demektir. Çok zor durumda kalmadıkça yememeniz tavsiyemizdir.
Sebzeleri pişirdikçe vitamin değerleri düşer.
Mümkün olduğunca çiğ tüketin.
Karpuz tabağa koyulmaması gereken bir meyvedir. İkiye ayırıp ortasından kaşıkla yiyebilirsiniz.
Tencere kapağı en mükemmel tabaktır.
Buzdolabının sebzelik olarak adlandırılan kısmı, yemeyi düşünmediğiniz şeylerin saklanması için idealdir. Bu bölüme konan şeyler nasıl olsa bir süre sonra unutulur. Sebzeliğin kapağını sıkı kapatırsanız, çürüyen şeylerin kokusu dolaba daha az yayılır.
Makarna paketini açmak için paketi ortasından sıkıca kavrayın ve altını tüm gücünüzle fayansa vurun.
Paketin üst tarafı yırtılacaktır.
Belki bu işlem sırasında makarna un ufak olabilir ama risk almaya değer. Özellikle misafirlerin yanında yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu size maço bir hava verir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Liechtenstein, (Lihtenştayn) Avrupa'da küçük bir ülke (Dünya'nın en küçük 6. ülkesi) açıklanan hapis edilme oranı ise 100,000 kişiden 19'u hapiste ancak ülke nüfusu 37,000 olduğu için Lihtenştayn hapishanelerinde veya hapishanesinde ortalama 7 kişi var.

Ne kadar oldu?
Erzincan'da 55 yaşındaki Erdin Yılmaz Peker, sıcaklara dayanamayıp evinin salonuna yüzme havuzu yaptıralı 9 YIL OLDU

FIKRA
Adam eczaneye gelmiş:
-Sizde asetilsalisilik asit var mı? Eczacı adama dönmüş:
-Yani aspirin istiyorsunuz değil mi?
-Evet evet, şu meredin adını bir türlü ezberleyemedim.

FIKRA
Temel binanın altıncı katından düşmüştü. Hemen etrafını bir kalabalık sardı.
Yoldan geçen biri kalabalığı yardı ve yaralı Temel'e sordu: "Ne oldu?" Temel zorlukla cevap verdi: "Vallahi bilmiyorum, ben de şimdi geldim."

AlkışlıYorum
Sorduğum her soruda sürekli aynı öğrencinin parmak kaldırması sebebiyle "Evet, parmakları göreyim?
Hep aynı kişi ama başka parmak yok mu?" dedim ve aynı öğrenci bu defa da serçe parmağını kaldırdı.
Öğrencilerimi çok seviyorum!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Erkekler için püf noktaları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ