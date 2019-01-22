Erkekler için püf noktaları
Yemekleri daima tencerenin içinden yiyin.
Böylelikle tabak kirletmemiş olursunuz.
Asla sade pilav yapmayın.
Domatesli pilav yaptığınızda, altını tuttursanız bile renginden anlaşılmaz...
Soğanlı bir yemek yapacaksanız asla soğana dokunmayın. Özellikle rendelediğinizde elleriniz çok kötü kokuyor. Bunun yerine soğana ekmek tahtasıyla beş altı kez vurmayı deneyin. Aynı işi görür.
Patates kızartacaksanız, soyduğunuz patatesleri asla yıkamayın. Kızgın yağa attığınızda çok kötü patlıyorlar.
Yemekler asla kendi başlarına hareket etmezler.
Şayet geçen ay yaptığınız tavuk kendi kendine kımıldamaya başladıysa kurtlanmış demektir. Çok zor durumda kalmadıkça yememeniz tavsiyemizdir.
Sebzeleri pişirdikçe vitamin değerleri düşer.
Mümkün olduğunca çiğ tüketin.
Karpuz tabağa koyulmaması gereken bir meyvedir. İkiye ayırıp ortasından kaşıkla yiyebilirsiniz.
Tencere kapağı en mükemmel tabaktır.
Buzdolabının sebzelik olarak adlandırılan kısmı, yemeyi düşünmediğiniz şeylerin saklanması için idealdir. Bu bölüme konan şeyler nasıl olsa bir süre sonra unutulur. Sebzeliğin kapağını sıkı kapatırsanız, çürüyen şeylerin kokusu dolaba daha az yayılır.
Makarna paketini açmak için paketi ortasından sıkıca kavrayın ve altını tüm gücünüzle fayansa vurun.
Paketin üst tarafı yırtılacaktır.
Belki bu işlem sırasında makarna un ufak olabilir ama risk almaya değer. Özellikle misafirlerin yanında yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu size maço bir hava verir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Liechtenstein, (Lihtenştayn) Avrupa'da küçük bir ülke (Dünya'nın en küçük 6. ülkesi) açıklanan hapis edilme oranı ise 100,000 kişiden 19'u hapiste ancak ülke nüfusu 37,000 olduğu için Lihtenştayn hapishanelerinde veya hapishanesinde ortalama 7 kişi var.
Ne kadar oldu?
Erzincan'da 55 yaşındaki Erdin Yılmaz Peker, sıcaklara dayanamayıp evinin salonuna yüzme havuzu yaptıralı 9 YIL OLDU
FIKRA
Adam eczaneye gelmiş:
-Sizde asetilsalisilik asit var mı? Eczacı adama dönmüş:
-Yani aspirin istiyorsunuz değil mi?
-Evet evet, şu meredin adını bir türlü ezberleyemedim.
FIKRA
Temel binanın altıncı katından düşmüştü. Hemen etrafını bir kalabalık sardı.
Yoldan geçen biri kalabalığı yardı ve yaralı Temel'e sordu: "Ne oldu?" Temel zorlukla cevap verdi: "Vallahi bilmiyorum, ben de şimdi geldim."
AlkışlıYorum
Sorduğum her soruda sürekli aynı öğrencinin parmak kaldırması sebebiyle "Evet, parmakları göreyim?
Hep aynı kişi ama başka parmak yok mu?" dedim ve aynı öğrenci bu defa da serçe parmağını kaldırdı.
Öğrencilerimi çok seviyorum!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dırdırın anatomisi 21 Ocak 2019, Pazartesi TARİHÇESİ binlerce yıl eskiye dayanır; hayatın olmazsa olmazıdır kadın dırdırı. Bir kadının dırdırı hiçbir yaşta...
- Bu aşkın heyecanı meyecanı yok 20 Ocak 2019, Pazar Bu cümle, son yılların en popüler ilişki bitirme "ara verme" bahanesidir. Hayır adamı zorla yanında elektroşok...
- Fıkra 19 Ocak 2019, Cumartesi Kondüktör, koridorda bir yolcuya dert anlatıyordu: - Biri imdat kolunu çekmiş. Tren ani fren yapınca vagonun biri...
- Kadınların acımasızlığı 18 Ocak 2019, Cuma TABİİ Kİ bir kadının bildiğimiz en acımasız zamanı, anne olduğu zamandır. İnsanlarda da "en"ler hayvanlardaki...
- Hollywood yapımı fİlm karakterlerİ 17 Ocak 2019, Perşembe "Merhaba, biz filmdeki bir çiftiz. Geçmiş travmalarımızdan kurtulmak için yeni bir evde yeni bir başlangıca ihtiyacımız...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri