Hollywood yapımı fİlm karakterlerİ
Azıcık bile araştırma yapmadığımız evi hiç görmeye de gitmedik.
Ayrıca son paramızı da bu eve yatırdık."
"Merhaba ben bir filmdeki ofiste resepsiyon görevlisiyim.
Sana 'Oraya giremezsiniz' diye bağıracağım hatta bazen ciddi olduğumu göstermek için ayağa kalkacağım. Sonra da sen içeri girerken arkandan bakacağım."
"Ben bir ev kadınıyım ve her sabah kahvaltıya en az dört farklı çeşit yemek hazırlarım ama herkes tosttan bir ısırık alıp aceleyle kapıdan çıkar. Kalan yemeklerle ne yapıyorum? Kimse bilmiyor." Bizimkiler öyle mi?
Yemezsen terlik gelir.
"Merhaba ben filmdeki hamile kadınım. En uygunsuz zamanda suyum gelecek ve hiç zorlanmadan bebeği oracıkta doğuracağım."
"Ben filmdeki matematikçiyim.
Tek yaptığım cama denklem yazmak."
"Ben yaşlı bir editörüm. Genç gazeteciye 'Bana ne getirdin?' diye bağırıp, verdiği haberi buruşturup kendime bir viski dolduracağım."
"Selam, ben bir çocuk filmindeki anneyim; muhtemelen filmde ölüyüm."
"Ben Golden Gate Köprüsü'yüm.
Her aksiyon filminde mutlaka yıkılırım."
"Merhaba ben filmdeki çavuş/astsubay. Ne kadar sert görünsem de yumuşacık bir kalbim var. Potansiyeli olduğunu bildiğim başrolü filmin sonuna kadar zorlayacağım."
"Filmde telefonla konuşan bir insanım. Kapatırken asla güle güle demem ve çat diye kapatırım."
"Ben filmin bilgisayar dehasıyım.
Gerçekten çözemeyeceğim hiçbir kod yok."
"N'aber! Ben filmin avukatıyım.
Mahkemede ne istersem söyleyeceğim sonra da 'Withdraw' diyeceğim."
"Hey, ben filmdeki psikopat seri katilim. Evim seri katil olduğuma dair kanıtlarla dolu ve onları asla saklamadığım için muhtemelen yakalanacağım."
"Merhaba biri ışıkları açabilir mi? Ben laboratuvarda çalışıyorum."
"Selam, filmin profesörü benim. Dersin en sonunda çok önemli bir cümle söylerim sonra da 'Ödevlerinizi yapın' diye bağırırım."
"Merhaba ben filmin başında evde eğitim görüyordum.
Artık liseye gideceğim ve popüler olacağım."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en güçlü korsanı eskiden hayat kadını olan Ching Shih'tir.
Emrinde çalışan 80 binden fazla denizci ve bin 500 tane gemisi bulunmaktaydı.
NE KADAR OLDU?
Acun Ilıcalı, FIFA 98'e gitmeyerek telefon bağlantısı sırasında sunucuyu kandırmaya çalışarak arkadaşlarını da alet edip 'Sürünüyorum' şarkısını Brezilya'ya uyarlayalı 21 YIL OLDU
FIKRA
Ücra bir köyün ilkokuluna müfettiş geleceği haberi alınır. Bunu duyan tek sınıflı ilkokulun tek öğretmeni panikler. Çünkü çocuklar 2. sınıfta olmalarına rağmen çok zor okumaktadırlar. Öğretmen müfettişin geleceği gün sınıfta ufak bir konuşma yapar: "Bakın çocuklar bugün okulumuza müfettiş gelecek. Muhtemelen de tahtaya bir şeyler yazıp okumanızı isteyecek. Müfettiş tahtaya bir şey yazmaya başlarsa hemen bana bakın. Ben size ne yazdığını anlatırım, siz de okumuş gibi yapıp söylersiniz." Müfettiş gelmiş, öğretmen çocuklardan birine "Kalk bakalım" demiş. "Şu tahtaya yazdığımı oku" ve başlamış kocaman harflerle "kaplumbağa" yazmaya. Bunu gören öğretmen müfettişe çaktırmadan çocuğa bir güzel anlatmış ne olduğunu tahtadakinin. Müfettiş: "Oku bakalım oğlum ne yazıyor?" Öğrenci: "Tos-ba-ğa"
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