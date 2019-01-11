Neden sevgilin yok?
"Çirkinim, tipsizim, kızlar bana bakmıyor" diyemiyoruz.
Ama, bir cevap vermemiz lazım. İşte, bu durumlarda bu cevapları kullanabiliriz.
Ben seçici bir adamım, seçilmem seçerim.
Kriterlerime uygun bir kadın bulamadım, ben mükemmelim ama kadınlar değil.
Mühendislik bölümünde okuyorum. Hiç hatun yok bizim bölümde.
Çünkü yalnızlığımı aldatamam.
"Ruh eşini hala bulamadıysan üzülme. Bu senin eşsiz bir ruhunun olduğunu gösterir" demiş büyüklerimiz.
Sevgimi hak edecek birini bulamadım.
Kadınlarla uğraşmaktan daha önemli işlerim var.
Beni beğeneni ben beğenmem, benim beğendiğim ise beni beğenmez.
Sevgili sadece mutluluğa ulaşmak için bir araç... Ama ben zaten mutluyum.
Sevgili bana dokanıyor!
Sevgili mevgili istemiyorum, kafamı dinliyorum.
Ben toplumun bana dayattığı her türlü sosyal sorumluluktan kendimi mahrum bırakarak tepkimi dile getiriyorum.
Çünkü kendimi evleneceğim kadına saklıyorum.
Çünkü sevmeyi bilmedik, sevemediğimizden yenildik.
Neyimizi sevsinler, onu da kestiremedik. En sonunda sevilmeye bile yenildik.
Çünkü, insanlar ilkel güdüleriyle hareket edip karşılarındakini obje olarak görüyor. Karaktere, zekaya ve kültüre dikkat etmiyor. Bunu kabul etmiyorum.
Ben aşka önem vermem.
Ben aşkı hiç sevmiyorum. haberself.com
LÜZUMSUZ BILGILER
Cherly Perkins, kendini asarak intihar etmek istedi. Ancak ip kopunca, Perkins hayatta kaldı. İpi üreten firmaya dava açan kadın 2 milyon dolar kazandı.
NE KADAR OLDU?
Amerika'da kask yasasını protesto etmek için kasksız protesto sürüşüne katılan motosikletçi, motosikletten düşüp öleli 9 YIL OLDU
FIKRA
Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi arabayla yola koyulmuşlar.
Bir süre sonra araba arıza yapmış, kenara çekmişler.
Makina mühendisi "Dur ben bi bakayım..." deyip kaputu açmış.
Motor blokuna, şafta, diğer aksamlara bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.
Elektrik mühendisi "Dur bi' de ben bakayım..." deyip kaputu açmış.
Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.
İkisinin de kafası bilgisayar mühendisine doğru dönmüş.
Bilgisayar mühendisi cevap vermiş:
"Eee inip tekrar binsek mi?"
AlkışlıYorum
Çok temiz ve titiz olan arkadaşım için, kocasının yorumu:
"Bu kadın ölünce mezar taşı olarak Vileda sapını dikeceğim, toprağını da Domestos'la sulayacağım vallahi!"
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