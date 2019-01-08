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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Ocak 2019, Salı

Beyin yakan şarkı sözleri

"Baksana talihe mal verir kimine, seni vermiş benim gibi birine..." Şimdi düz insan olarak dinleyince "Allah bana senin gibi bir mal verdi işte" gibi bir anlam çıkıyor. Lakin ki öyle değil. Hani "Zengin değilim ama sen varsın aşkitom" gibi daha çok.
Yine de biraz şey...
"Severek ayrılalım, aşka hasret kalalım, eğer mutlu olursak, yeniden barışalım" Orhan Gencebay ve Sibel Can ikilisinden 56 bilinmeyenli denklem.
Sorulacak o kadar soru var ki, inanın dilim varmıyor. Herkes için hayırlısı olsun inşallah...
"Çekilin şu dağlardan, aşkım geçer ovalardan" Nereye kaçalım tam olarak Musti?
Senin sevgilinin oralarda ne iş var ayrıca? Doğru düzgün bir ilişki yaşayın artık ya, çözemiyoruz vallahi yorulduk!
"Benden iyi gizlemişsin karaktersiz olduğunu" Virgülün cümledeki yeri ve önemi panelimize hepiniz hoş geldiniz.
Cümleyi dümdüz söyleyince "Benden daha karaktersiz olduğunu çok iyi saklamışsın valla bravo" gibi bir anlam çıkıyor. Hilal Cebeci'nin ne yapmaya çalıştığını da anlamamak lazım bazen esasında.
"Hiç bana bakma olmaz oğlan, sen kendine ısmarlan" Bakılmaktan hoşlanmıyorsunuz Sayın Hepsi, bu kısım ok. Fakat çocuk kendini kendine nasıl ısmarlayacak, bunun için de bir şarkı yapmalıydınız.
Keşke dağılmasaydınız Grup Hepsi'nin bi kısmı :(
"Kritik etme beni tadımı kaçırma, politik ol iyi de şüpheci takılma, beni kapatıp inzivaya çekip de, eli günü görmez dost özlemez, uslanırım sanma" Allah ne verdiyse ortaya karışık şarkı sözüne en güzel örnek. İster virgül koyun ister ünlem, şarkıdan herhangi bir anlam çıkmıyor. Zorlayıp çıkartan bize bildirsin...
"Sazlıklardan havalanan, bir ördek gibi sesin..." Sevgili İlhan İrem'in ne güzel şarkısıdır "Konuşamıyorum" değil mi?
Ama biz bunu sevgilimize iltifat diye yazıp versek ya da hamburger yerken söylesek kim bilir ne kadar da sevinir...
(Sevinmedi)
"Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim!" Eskiden ne güzel "Cenneti değişmem saçının teline" cümlesinde geçen anlam bozukluğunu tartışıp bitirmiştik. Burada da gördüğünüz gibi "Bodrum bana özelim" şeklinde bir kullanım var. Umrunda olmayanlar dans için piste buyursun lütfen...
"Biliyor musun kötü karakterler var?" Arial ve Times New Roman gibi mesela... Gerçekten de bu karakterlerle bilgisayarda yazılan yazılan pek hoş durmuyor. Uyarı için teşekkürler Tan Taşçı arkadaşımız...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer işe gidiş yolunuz 45 dakikadan fazla sürüyorsa, eşinizle boşanma oranınız yüzde 40 daha fazladır.

NE KADAR OLDU?
İstanbul'da bir vatandaş, doğalgaz sayacına bal dökerek doğalgazın ölçümünü yapan diskin dönüş hızını yavaşlatalı 8 YIL OLDU.

FIKRA
Temel askere gitmiş. Mutfakta çalışmaya baslamış. Mutfağa her girdiğinde buzdolabına selam veriyormuş.
Bir gün komutan sormuş:
-Niye buzdolabına selam veriyorsun?
Temel cevap vermiş:
-General Electric.

AlkışlıYorum
Ankara'da Zırhlı Birlikler Tümeni'nde acemi bölüğünde ilk günlerimiz. Sabah erkenden yeni öğrenilen askerlik marşları bağıra bağıra söylenip grup koşusu yapılıyor.
Çavuş bağırıyor, biz tekrar ediyoruz.
Bazı uyanıklar söyler gibi yapıp sadece ağzını oynatınca bunu fark eden çavuş öfkeyle gürlüyor. "Hepiniz bağırın lan! İçinizde playback yapan şerefsizler var!" Kaşına piercing yaptıracağını duyuran kardeşime babamın yorumu:
"Bari iki kaşına birden yaptır da, seni tavana asması kolay olsun!"
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