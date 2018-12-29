Geriye bakıp pişman olmamak için hemen bugün yapmanız gerekenler
Bir bakıyorsun yaşlanmışsın.
Yaşlı insanlar pişmanlıkla dolu bir depo gibidir. Onların durumuna düşmemek için bazı şeyleri gençken yapmak lazım.
Tek başınıza uzun bir seyahate veya tatile çıkın.
Kendinizi gerçekten tanıma şansına erişin.
Bir enstrüman çalmayı öğrenin.
Kıskançlığın sizi ele geçirmesine izin vermeyin.
Ertelediğiniz ne varsa uğraşıp, didinip bir an önce bitirin. Daha fazla yarına bırakmayın.
Arkadaşlarınızın kalplerini kıracak şeyler yapmayın. Yalnız kalmayın.
Maceralara atılın. Yeni heyecanlar yaşayın.
Spor yapın. Beden sağlığına azami önem gösterin.
Kavgadan ve şiddetten kaçının. Daima nazik olun.
Öğrenciyseniz derslerinize daha sıkı çalışın. Daha başarılı bir öğrenci olun.
Anne ve babanızın öğütlerine, tavsiyelerine mutlaka kulak verin.
İşinizden nefret ediyorsanız ve bu ruh sağlığınızı etkiliyorsa istifa edin. Yaşınız genç, daha iyi işler bulursunuz.
Kötü giden ve size zarar veren bir ilişkiyi devam ettirmek zorunda olmadığınızı bilin.
Aileniz ve dostlarınızla daha çok vakit geçirin. Bir daha bu fırsatı bulamayabilirsiniz.
Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü artık kafanıza takmayın.
Daha fazla zaman kaybetmeden, kuş uçmadan ona sevdiğinizi söyleyin.
Kimseye kin gütmeyin.
Size kötülük yapanları onları affederek cezalandırın.
Dış görünüşünüzü kafanıza takmayın. Kendinizle barışın.
İşkolik olmayın. Hayata da zaman ayırın.
Her şeyi kafanıza takıp endişe duymayın.
Sahip olduklarınız için minnettar olun.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Partnerinin ölümünden sonra hiç gülmeyen akıllı goril Koko, tam 6 ay boyunca depresyondaydı ve hiç gülmedi.
2001 yılında ünlü komedyen Robin Williams, Koko'nun yanına gitti ve tüm gün boyunca onunla birlikte kaldı. Ve Koko'yu güldürmeyi başardı.
Akıcı şekilde işaret dili bilen Koko, Robin Williams ile konuşmuş ve arkadaş olmuşlardı.
Ancak 2014 yılında Robin Williams'ın öldüğünün söylenmesi üzerine Koko ağlamıştı.
Ve işaret diliyle 'Ağlamak' demişti.
NE KADAR OLDU?
Bartın'ın Amasra ileçesinde, Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'na sprey boyayla "ZALIM" yazarak sosyal medya hesabında paylaşan apaçi hakkında soruşturma açılalı 2 YIL OLDU
FIKRA
Oğlu, işten dönen babasına der ki:
-Sorma baba.
Bugün doktora gittim. Beni muayene ettikten sonra ne dedi biliyor musun? Bir ay deniz kıyısında tatil yapmam gerekiyormuş.
Nereye gidelim dersin?
- Başka bir doktora evladım!
AlkışlıYorum
''Kadir, sen bu ara kilo aldın, bak ne güzel yanakların doldu.'' diyorum, ''Öğretmenim, siz de çok yemek yiyorsunuz ama kilo almıyorsunuz, biraz oynaksınız ya ondan galiba...'' diyor. "Hareketli" demek istemiştir değil mi?
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