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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 10 Aralık 2018, Pazartesi

Geçmiş olsun Minik Ada

KONYA'DA bir fabrikada üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli üretim insansı robotlarından biri olan Mini Ada, Antalya'da görücüye çıktı.
Dans etmek, sorulara cevap vermek ve sunum yapmak gibi meziyetlere sahip olan Mini Ada herkesin beğenisini kazandı ancak kendisine nazar değdi desek yalan olmaz.



85 bin TL'ye mal olan insansı robot kontrolden çıktı ve sahneden düştü.
Yaklaşık bir metreden düşen Mini Ada'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalanırken, görevlilerin koluna girerek kendisini uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.







LÜZUMSUZ BİLGİLER
Finlandiya'daki kumarhaneler kar amacı gütmeyen bir tekel işletmesi tarafından yönetilmektedir.
Bu şirket kazanılan tüm parayı hayır kurumlarına bağışlar.

NE KADAR OLDU?
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FIKRA
Çiçekçiye giren adamın kolunda sıyrıklar, sol gözünde bir morluk vardı. "Bir düzine kırmızı gül istiyorum" dedi ve hemen ekledi: - Karımın doğum günü için, tazesinden rica ediyorum. Çiçekçi "Başüstüne" dedi. "Hangi gün için?" Adam koluyla gözünü işaret etti: - Dündü.

FIKRA
Temel kırtasiyeye girmiş, tezgahtara, "Pana pir roman lazum" demiş.
Kırtasiye tezgahtarı sormuş:
- Efendim ağır mı olsun hafif mi?
Temel:
- Fark etmez, nasul olsa arabam dışarudadur.

AlkışlıYorum
Yıl 1989, Bulgaristan'dan yeni gelmişiz. Annem hemşire ve bir hastahanede işe başlıyor. Sabah işe gidiyor. Hastahanenin önünde kocaman bir bayrak asılı, üzerinde de "Atam izindeyiz" yazıyor. Annem ise "Atam"ı görmeyip hastahanenin izinde olduğunu sanıp eve geri dönüyor. Bizse yıllar sonra bile hala hatırlayıp gülme krizlerine giriyoruz.
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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Geçmiş olsun Minik Ada
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