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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 06 Aralık 2018, Perşembe

Hayata dair tespitler

EMEKLİ Sosyoloji Hocası Muzaffer Tesbih'ten kimi zaman düşündüren kimi zaman güldüren hayata dair tespitler dizisi...
Telefon faturaları:
Cep telefon hatları reklamlarında Türkiye'nin en başarılı komedyenleri (Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakan, Şafak Sezer) ile bizleri güldürüyorsunuz ama faturalar hiç güldürmüyor.
Son çekirdek:
Son çekirdeği de yedikten sonra artık çekirdeğin kabuklarını hangi tabağa atmanın bir önemi yoktur.
Vazgeçmemek genimizde var:
Tüp bitince sallarız, pil bitince ısırırız, şampuan bitince su döküp çalkalarız. Bittiğinde vazgeçmemek genimizde var.
Tuvalette örümcek görmek hakkında:
Tuvalette örümcek görmek sorun değil de asıl sorun aynı yerde göremeyince başlıyor.
2050'li yıllar:
2050 yıllarında etrafta bir sürü piercingli Şule Nineler, Canberk Dedeler olacak ya ben o günleri merak ediyorum.
AVM'de güvenlik saçmalığı:
AVM'ye çakıyla girmeme izin vermeyince güvenlik, gittim marketten bir döner ve kasap bıçağı alarak karşısına geçtim.
'Eee mal şimdi napacan' dedim.
En cool kız bile gün gelecek bir gün anne olacak:
En cool kızlar bile 10-15 sene sonra "Odanı topla" "Tabağındakileri bitir" diye bas bas bağırıyor olacak. Bir de böyle düşün...
En popüler ev hediyesi Borcam:
Ev hediyesi olarak getirilen 'Borcam'ı "Biz de başkasına götürürüz" deyip açmayana "TÜRK" denir.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sayısız filminde sigara içme sahnesi olan Clint Eastwood'un aslında sigara alışkanlığı yoktur.
Aksine gençliğinden beri sağlıklı yaşamak için sağlığına dikkat edip meditasyon yapmaktadır.

NE KADAR OLDU?
Adana'da Fikret D. isimli bir vatandaş "Evleneceğim" diye babasıyla tanıştırdığı sevgilisi babasının eski sevgilisi çıkalı 32 YIL OLDU

FIKRA
İki gelincik barda otururlar.
Biri diğerini aşağılamaya başlar:
"Annenle yattım!" Diğer gelinciğin yanıtını görmek için barda bir sessizlik olur.
Birinci gelincik tekrarlar: "ANNENLE YATTIM!"
Diğeri cevap verir: "Git başımdan baba, sen sarhoşsun."

FIKRA
İsviçre, Çin'e savaş ilan etmiş. Bir şekilde Çin'e kadar gelmişler. Haber Çin başbakanına geç ulaşmış.
- Başbakanım, İsviçreliler saldırdı, Pekin'e girdiler - İsviçre de ne?
- Avrupa'da bir ülke.
- Kaç kişi bunlar?
- 5 milyon - Hangi otelde kalıyorlar?

AlkışlıYorum
@canwaves Anneme "Yemin et babama sakın söyleme, arabasını vurdum" dedim, gitmiş babama "Yemin et çocuğa söylemeyeceğine arabayı vurmuş çekiniyo senden" demiş. Babam gelmiş "Annene söylemeyeceğine yemin et arabayı vurduğunu biliyorum, bi şey olmaz kafana takma diyo." Döngüye bak kafayı yiyiöcem.
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