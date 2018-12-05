Kadınların rejimi bozmasına sebep olan 8 büyülü an
Ne oluyor da kadınlar kara deliğe girmiş gibi kopuyor olaydan? O büyülü anlar neler?
Kız kıza çıkılan geceler ve gıybet sanatı.
Bütün hafta ittire kaktıra giden rejimi, sonunda başarıyla birinci haftasına bağlayacakken, aniden içinde kız kıza takılma isteği belirir. Gıybet, beyin işçiliğidir, kuru kuru gitmez. Gıybete diyet ne hacet, gıybete şöbiyet gerek.
Sevgilinin ilgi alakasında düşüş, atılan mesajlara gelen gecikmeli cevaplar.
Zor dostum zor. Hem rejimin gerektirdiği disiplin içinde olacaksın, hem de herifi kafaya takmayacaksın? Neyin rejimi ayol, ver şuradan bir stres savar karbonhidratı!
Sevgilinin ilgi alakasında yükselme, ilişkide rahatlık.
Etrafını saran pizza ve lahmacun kokuları, birden hayatın ta kendisi gibi görünmeye başlar.
O dönemler aşk meşk işleri de yolundadır. 'Neyi kasıyorum abi ya' demeye başlarsın. 'Zaten beni seven böyle sevmiş, kaçtı bu lahmacuncunun telefonu?'
Uzmanların 'kaçamak' sözünü yanlış anlamak.
Kaçamak kavramının tek bir öğünden ibaret olduğunu görmezden gelip, tüm hafta sonu kova kova abur cubur tüketmenin keyfine kapılırsın. Sonra da hafta sonuna yaraşır şekilde hafta içine kaçamakları taşırsın. İşte böyle böyle rejimden sessiz sedasız koparsın bebeğim.
Stalkladığın taş hatunun pizzalı paylaşımını görmek.
Başkası yapıyor, ben de yapayım anıdır. Kendi acıların yersiz gelir. Sanki dünyada bir tek sen böylesi bir çabaya girmişsin gibidir. Miden gurultuda, suratın büzüşük, ruhun keşmekeş… Söylüyorum ben pizza, bi ben miyim Ökkeş?
Türkiye'de olanlar için Kurban Bayramı'na yakalanmak.
İki eliniz bol lif içeren besinler de bile olsa, rejiminiz Kurban Bayramı'na denk geldiyse, teslim olmaktan başka çare yok. Et değilse bile ev tatlısı, herhangi birine 'hayır' diyemediğiniz bir an mutlaka olacaktır.
Yılın son haftalarında olduğunu fark etmek.
Nasılsa yeni yılda yeniden başlarım diyerek, şimdi yarım yamalak girdiğin suratsız rejimi davullar zurnalar eşliğinde terk edersin. Çünkü söz konusu zayıflamaksa, o en iyi 'daha sonra' olacaktır. Her zaman 'daha sonra' rejime girmek, en iyi fikirdir.
İsteyince kilo verdiğini görmek.
İnsanoğlunun ne kadar tuhaf bir varlık olduğunu kanıtlayan bir madde ile bu seriyi tamamlıyoruz.
Zayıflamaya başladığını gördüğünde motive olacağına 'Aaa nasılsa isteyince verebiliyorum' diyerek rejimi ertelersin. 'Çok istersem olur' ekolü ile 'son dakikaya bırakmak' felsefesinin tatlı bir örneğisin. buzz-gibi.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Harry Potter, Büyük İskender ve Truva gibi dünya çapında tanınan filmlerdeki oyuncuların giydiği çarıklar, Kahramanmaraş'ta bakırcılar çarşısında 3 metrekarelik bir dükkanda üretilmiştir.
Yaklaşık 3 kuşaktır, el işi çarık üreten bu dükkan tamamen doğal malzemeler kullanmaktadır.
İlk olarak 1999 yılında Büyük İskender filmi için çarık üretmiş. Ardından Harry Potter filmi için 2 bin 500 çarık siparişi almış. Son olarak da Truva isimli film için sipariş almıştır.
NE KADAR OLDU?
10 yaşındaki çocuğa, hiç gitmediği Denizli'de kayıtlara göre 1 yaşındayken kullandığı araç nedeniyle trafik cezası kesileli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SEKSEN yaşındaki babaannemle balkonda oturuyoruz.
Karşıdan gelen dedeleri görünce takılıyorum. ''Kız, senin de evlenme yaşın geldi, sakın bu delikanlılar senin için dolaşıyor olmasın buralarda?'' diyorum. Kafasını çevirip baktıktan sonra bir edayla bana dönüp ''O morukları mı layık gördün bana?'' diyor. Komşunun askerden gelen oğlu falan varken, benim yaptığım da densizlik yani...
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