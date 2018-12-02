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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Aralık 2018, Pazar

Kasım ayının trend tweetleri

@portovecchiaa En talihsiz iş görüşmeniz nasıldı.
Beni adam içeri buyur etti, geçtim oturdum baktım herif ayakta dikilmiş boş boş bana bakıyor.
Meğer heyecandan masanın önünü arkasını karıştırmışım, onun koltuğuna oturmuşum. Mercedes'e software yazan büyük bir firmaydı.

@sussase



Bu yazıdan daha komik bir şey varsa o da "Aaaa amca bunun fotoğrafını çekebilir miyim?" dediğimde amcanın ciddi ciddi "Hayır çekemezsin" deyip sonra birdenbire "Şaka şaka çekebilirsin kızım." demesidir.
@caninfinite Oğlum "çünkü" yü yanlış kullanıyor, düzeltemiyoruz. "Bunu neden yaptın?" diye sorunca sadece "çünkü" diyor, nedenini söylemiyor.
:)
@otkalem Instagram arama geçmişi silmeyi daha zor bi yere koy. Noterden imza sirküsü alalım Kağıthane de merkezi olsun oraya gelelim ordan sildirelim.
@dayagiyedin İnsanların sesli nefes alıp verişlerine bile kafayı takacak sinir hastalığına ulaştım her şey süper
@sergioferhat



YA BENİM KOLAM ZERO OLACAKTI YALNIZ
@benberre Ben: Ona kinli olduğumu belli etmemeliyim.
O: Hapşuuuu!
Ben: Yaşattığını yaşa.
@jnochannel



Kalp içinde anam dövmesi mi ahahahahahhaha

@surakosgen



Enflasyonla topyekün mücadelede görmek istediğimiz manzaralar

LÜZUMSUZ BiLGiLER
Ernest Hemingway yaşadığı süre boyunca; şarbon, sıtma, zatürre, dizanteri, cilt kanseri, hepatit, anemi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıkları ölmeden atlatmasının yanı sıra, böreğini ve dalağını kaybetmiş, omurgasını kırmış, kafatasını çatlatmış ve 2 uçak kazasından sağ çıktıktan sonra 1961 yılında evinde kendini av silahı ile vurarak hayatına son verdi.

NE KADAR OLDU?
Bir lokonta sahibi, ter koklamasınlar diye garsonlarının koltuk altlarına botoks yaptıralı 11 YIL OLDU.

AlkışlıYorum
GÖMLEK cebimdeki sigara paketini görüp, "Ben sana kaç defa demedim mi? Bu pis şeyi bırakacaksın!" diye beni azarlayan kişi ne annem ne de babam, sadece 6 yaşındaki çok bilmiş oğlum.
"SEN benden daha iyilerine layıksın" diyen sevgilime, "Mesela kimi önerirsin?" dedim. O anki yüz ifadesi rüyalarıma giriyor.
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