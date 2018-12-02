Kasım ayının trend tweetleri
Beni adam içeri buyur etti, geçtim oturdum baktım herif ayakta dikilmiş boş boş bana bakıyor.
Meğer heyecandan masanın önünü arkasını karıştırmışım, onun koltuğuna oturmuşum. Mercedes'e software yazan büyük bir firmaydı.
@sussase
Bu yazıdan daha komik bir şey varsa o da "Aaaa amca bunun fotoğrafını çekebilir miyim?" dediğimde amcanın ciddi ciddi "Hayır çekemezsin" deyip sonra birdenbire "Şaka şaka çekebilirsin kızım." demesidir.
@caninfinite Oğlum "çünkü" yü yanlış kullanıyor, düzeltemiyoruz. "Bunu neden yaptın?" diye sorunca sadece "çünkü" diyor, nedenini söylemiyor.
:)
@otkalem Instagram arama geçmişi silmeyi daha zor bi yere koy. Noterden imza sirküsü alalım Kağıthane de merkezi olsun oraya gelelim ordan sildirelim.
@dayagiyedin İnsanların sesli nefes alıp verişlerine bile kafayı takacak sinir hastalığına ulaştım her şey süper
@sergioferhat
YA BENİM KOLAM ZERO OLACAKTI YALNIZ
@benberre Ben: Ona kinli olduğumu belli etmemeliyim.
O: Hapşuuuu!
Ben: Yaşattığını yaşa.
@jnochannel
Kalp içinde anam dövmesi mi ahahahahahhaha
@surakosgen
Enflasyonla topyekün mücadelede görmek istediğimiz manzaralar
LÜZUMSUZ BiLGiLER
Ernest Hemingway yaşadığı süre boyunca; şarbon, sıtma, zatürre, dizanteri, cilt kanseri, hepatit, anemi, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıkları ölmeden atlatmasının yanı sıra, böreğini ve dalağını kaybetmiş, omurgasını kırmış, kafatasını çatlatmış ve 2 uçak kazasından sağ çıktıktan sonra 1961 yılında evinde kendini av silahı ile vurarak hayatına son verdi.
NE KADAR OLDU?
Bir lokonta sahibi, ter koklamasınlar diye garsonlarının koltuk altlarına botoks yaptıralı 11 YIL OLDU.
AlkışlıYorum
GÖMLEK cebimdeki sigara paketini görüp, "Ben sana kaç defa demedim mi? Bu pis şeyi bırakacaksın!" diye beni azarlayan kişi ne annem ne de babam, sadece 6 yaşındaki çok bilmiş oğlum.
"SEN benden daha iyilerine layıksın" diyen sevgilime, "Mesela kimi önerirsin?" dedim. O anki yüz ifadesi rüyalarıma giriyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tek başınıza da keyifli vakit geçirebilme 01 Aralık 2018, Cumartesi MUTLU olmak için bir ilişkiye muhtaç değilsiniz. "Ee peki, nasıl?" diyorsanız, sizi içeriğimize alalım. Kendinize...
- Öğretmenlerin miniklerle yaşadığı komik olaylar 30 Kasım 2018, Cuma İlkokul öğretmenlerinin en büyük avantajlarından bir tanesi miniklerin pırıl pırıl kafalarıyla her gün karşılaşıyor...
- Pazar alışverişi 29 Kasım 2018, Perşembe HERKESİN anne babası haftada bir kere de olsa kurulan mahalle pazarına gider. Ne kadar market kurulursa kurulsun...
- Aşkın kanununu yazsam yeniden 28 Kasım 2018, Çarşamba İşte kimi zaman düşündüren, kimi zaman da güldüren aşk kanunları: HARRİS AKSİYONU: Bütün iyiler kapılmıştır. PARALEL...
- Kahvede maç izleyenler 27 Kasım 2018, Salı HEYECANLILAR: Günler öncesinden yavaş yavaş heyecanları yükselir. Maç saatinde ibre tavana vurur. Tespit edilmeleri...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Tek başınıza da keyifli vakit geçirebilme
- Öğretmenlerin miniklerle yaşadığı komik olaylar
- Pazar alışverişi
- Aşkın kanununu yazsam yeniden
- Kahvede maç izleyenler
- İnsanların bir numaralı jokeri olan kelime: AYNEN
- Black Friday tweetleri
- İlginç bir telefon sapığı hikayesi
- Kadınları sinirden çılgına çeviren erkek davranışları nelerdir?
- Sevgilisi bedelli askerlik yapacak olan kızların uyması gerekenler