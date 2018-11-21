Erkekler neden az konuşur
O kadar çok şeyden bahsederler ki erkeklerin bunların yarısını bile önemsemediğini görürüz. Genellikle evli çiftlerde, bu konu sıkıntı boyutunu aşmış durumda.
23 BİN KELİME: Araştırmalara göre bir kadının ağzından günde 23 bin kelime çıkarken, erkeğin ağzından en iyi ihtimalle bunun yarısı kadar kelime çıkar. Aslında gün içerisinde yaptığı monoton şeylerden bahsetmeyi sevmezler.
Hatta hatırlamazlar bile. Doğaları gereği bu kadar konuşacak şeyleri yoktur. Onları küçümsemeyin, farklı bir metabolizmaya sahip olduğunu bilin sadece.
ZAMANLAMA YALNIŞI: Gün boyunca çalışıp didinip eve yorgun dönen kadın, günün nasıl geçtiğiyle ilgili sohbet etmeyi yorgunluk olarak görmez. Ama erkek bir kelime eder o da "İyi". Bu kelime bile yorgunluğun üstüne bir yorgunluk eklemek gibi olur.
Ve genellikle kavga ile sona erer bu tür vakalar: "Yazıklar olsun." Bu durumda tecrübeli erkek yine sessiz kalarak ateşin küllenmesini bekler.
Aslında kocanızla konuşabilirsiniz.
Mesela tuttuğu takım galip gelince ya da dinlenmiş bir anda. Kocanız konuşulmayacak bir adam değil.
ÇOCUKLUKTAN: Yani her erkek çocuğuna küçük yaştan itibaren "Sen erkek adamsın.
Erkek adam çok konuşmaz" ve "Kadın gibi gülme" ideolojilerini beyinlerine kazırsanız o çocuk büyüdüğünde bilinç altında çok konuşmayacağını ve çok gülmeyeceğini bilir.
ACELECİ OLMAYIN: Kadınlar konuşma konusundaki önceliği hiç kimseye kaptırmaz, lafı kimseye bırakmak istemez. Bu da karşısındaki erkeğin zaman zaman duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi isteyip de buna fırsat bulamamalarına neden olur. Eve bir şey almak istiyorsunuz. Bunu kocanıza iletiyorsunuz, bir heyecanla fikrini bile sorarken aslında siz zaten karar vermişsinizdir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, ilk kez medyanın ilgisini çektiğinde 13 yaşındaydı.
Ronaldinho'nun 13 yaşında oynadığı takım bir maçı 23-0 kazanmış ve tüm golleri de Ronaldinho atmıştı.
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da 3 arkadaş aracın içinde bolca parfüm sıktıktan sonra sigara içmek için yaktıkları çakmakla yaralanalı 2 YIL OLDU
FIKRA
İki deli hastanenin bahçesinde el feneri ile oynuyorlar, bir yakıp bir söndürüyorlarmış.
Sonra delinin biri diğerine, "Ben ışığı yakayım sen de gökyüzüne doğru tırman" demiş.
Bunun üzerine diğer deli, "Ya, sen beni deli mi sandın? Tam ben tırmanırken ışığı söndürecen ben de aşağıya düşecem de mi, çok adisin" demiş.
AlkışlıYorum
Haftanın 5 günü dışarıdan yemek isteyen, geri kalan iki günde de makarna ve tavuk dışında bir şey yapmayı beceremeyen karım, dün akşam "Yemekteyiz" programına başvuracağını söyledi. Hala gülüyorum...
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