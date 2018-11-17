“Acaba benden hoşlanıyor mu?” dedirten erkek davranışları
Sık mesajlaşma veya arama:
Eğer aranızda konuştuğunuz belli bir konu olmadan bir erkek sizinle ısrarla iletişim kurmaya çalışıyor ve sürekli yeni konular açıp sohbeti devam ettirmeye uğraşıyorsa, o erkek büyük ihtimalle sizden hoşlanıyor demektir.
Zira erkekler genel olarak mesajlaşmayı ve fazla iletişim kurmayı sevmezler.
Temas:
Eline geçen her fırsatta size sarılmaya veya elinize dokunmaya çalışan bir erkeğin de sizden hoşlanma ihtimali oldukça yüksektir ancak bunun 2 adet istisnası var. Birincisi, bu temas dokunulmasından hoşlanmayacağınız bölgelere olmamalı, ikincisi de sadece size yapılıyor olmalı.
Bakışlar:
Sıklıkla gözünü sizden ayırmayan, devamlı bakışlarını yakalayıp göz göze geldiğiniz bir erkek muhtemelen sizden bayağı hoşlanıyordur. Bu göz hapsinin nedeni de düşüncelerinin sadece size kilitlenmesidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey, yüzünüze baktığından emin olmanız. Başka yerlere bakıyorsa o durum başka bir 'bence'nin konusu olabilir.
Neticede bunlar haricinde de birçok belirti vardır ama aklıma gelen ve en genel olanlar yukarıda söylediklerimdir.
Her insan ve her ilişki özeldir, her olayı kendi içinde farklı yorumlamak gereklidir.
Umarım bunlar azıcık da olsa size bir ipucu olabilmiştir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güney Asya'da bulunan Bangladeş'te sınavda kopya çekmek büyük bir ayıp olarak nitelendirilmektedir.
Bu yüzden 15 yaşından gün almış bir çocuk final sınavlarında kopya çekerken yakalanırsa hapis cezası almaktadır.
NE KADAR OLDU?
Bodrum'da kendilerine TRT Anadolu ekibi süsü veren 3 kişi, 3 belediyeyi "Belgesel çekiyoruz" diyerek dolandıralı 8 YIL OLDU
FIKRA
Büyük bir şirketin üst düzey yöneticilerinden biri, bir gün New York üzerinde balonla dolaşmaya çıkar. Aksilik bu ya, pusulasını aşağıya düşürür ve kaybolur.
İnmek için uygun bir yer ararken bir gökdelenin tepesinde sigara içen bir adam görür ve alçalır.
"Pardon. Ben neredeyim acaba?" diye sorar.
"Yerden 500 feet yükseklikte, bir balonun içindesin" der adam.
Yönetici sinirlenir;
"Sen mühendissin değil mi?" diye sorar.
"Evet" der adam.
"Nereden bildin?" "Çünkü başım belada ve sana bir soru soruyorum.
Verdiğin cevap yüzde 100 doğru fakat hiçbir işime yaramıyor" der yönetici.
Bu kez adam sorar: "Sen de yöneticisin değil mi?" "Evet" der yönetici. "Sen nereden bildin?" Adam cevap verir:
"Çünkü yerden 500 feet yükseklikte bir balonun içinde kaybolmuşsun, pusulan yok, berbat durumdasın. Fakat bu şimdi benim suçum oldu..."
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