Çocukluğumuzun kuralları
Aşağıdaki çocuk olma kurallarından en az birkaç tanesini yapmamış çocuk var mıdır acaba?
Mesela...
Bakkaldan eve gelene kadar ekmeğin bütün kıtır yerlerini koparıp yemek...
Ağzını tıka basa leblebi tozuyla doldurup karşıdakinin yüzüne yaklaşarak papaz demek.
Demir parmaklığı olan evlerin önünden geçerken eldeki çubukla parmaklıklardan tırkkkk sesleri çıkartıp ev sahiplerini rahatsız etmek.
Perdeden uçarak tarzancılık oynamak ve kopan korniş yüzünden anneden hafif yollu sopa yemek.
Masanın altına uzay gemisi atılganı çizip uzaycılık oynamak, çiğnenmiş ekmek içiyle sivri kulak yapıp Mistır Sıpak olmak.
Bozuk para, inci, düğme gibi şeyleri yutmak ve anne gözetiminde onları lazımlığa şaapana kadar evden dışarı çıkamamak.
"Hadi beni cennete götür" deyip namaz kılan anneannelerin, dedelerin sırtına atlamak.
Karlı havalarda sınıfa gizlice kartopu sokup ön sırada oturanların önlüğünden içeri kaydırmak.
Kertenkele yakalamak ve boynuna ip bağlayıp arkadaşların yanında gezdirip hava atmak.
Evin içinde çadır kurup kızıldericilik oynamak.
Buzdolabının ışığının dolap kapalıyken de yanıp yanmadığını anlamak için bıçakla dolap kapısının lastiklerini sökmek.
Oluklu saçtan çatısı olan çay bahçelerinin çatısına taş atıp, taşın çatıdan yuvarlanırken çıkardığı sesleri dinlemek.
Mutluyken Şarlo veya penguen gibi yürümek. Hatta orangutan taklidi yapmak.
Kalkıp gitmelerine yakın misafirlerin ayakkabı bağcıklarını kör düğümlemek.
Yanlış numara çevirip arayanlara yanlış numara demeyip sesini kalınlaştırarak "Buyurun ben Ahmet" diyerek karşı tarafla dalga geçmek.
Kafayı balkon demirleri arasına parmakları şişeye ya da musluğa sıkıştırmak.
Balkona gizlenip gelene geçene su tabancasıyla su püskürtmek veya nişan alarak tükürmek.
Yine balkonda tükürüğünüzün ne kadar uzadığını test etmek.
Çamurdan heykeller yapmak.
Eve gittiğinizde annenizden azar işitmek.
Kız çocuğu iseniz kiliminizi açıp kahve fincan oyuncaklarınızla evcilik oynamak.
Bayramda ev ev dolaşıp para ve şeker istemek. Aldığımız paralar ile erkekseniz kızkaçıran ve torpil ile kızları korkutmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Mavi balinalar osurduğunda neredeyse bir at boyutunda kabarcık çıkartabilirler.
NE KADAR OLDU?
Annesinin adı Binnaz olan genç, rahmetli Ciguli'nin Binnaz şarkısına sinirlenip kaset firmasını basarak çaycıyı rehin alalı 18 YIL OLDU
FIKRA
Adam, papağanını gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koymuş, üstüne de "kırılacak eşya" diye yazmıştı.
Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:
"Şangur şungur.. Şangur şungur.."
AlkışlıYorum
Eyy Vişnelik Camii'nin mikrofonunu kontrol etmeye çalışan zatı muhterem; ses kontrolü yaparken bir-iki filan diyeni bilirdik de "1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10- ses kontroolll" demek neden? Hızını mı alamıyorsun, standartların mı yüksek?
İşyerimize iş başvurusunda bulunan kıza;
"Doğum tarihiniz?" dedim.
"85" dedi. "Tam tarihi alabilir miyim lütfen?" dedim, "1985" dedi. Vallahi de billahi de sarışındı!
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