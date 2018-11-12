Diyetçi misin niyetçi mi?
Roberto Carlos gibi bacaklarla gezmek istemezler. Tabii ki bikinisi var. Tatil yörelerinde deniz kenarı ya da havuz başında fok balığı gibi görünmek istemezler. Düşünsenize havuza atlarken arkanızdan biri bağırıyor: "Açılınn su taşacak!" Ne kötü değil mi...
Kadınların bu diyet zamanı, erkeklerin en nefret ettiği dönemlerden biridir. Örnek:
- Aşkımm. Çikolata aldım sana...
- Ben diyetteyim ya Kamil?!?!
- Üff doğru.
- Ne üffffü Kamil ne üfüü. Dana gibi oldum baksana.
- Yok be aşkım ne danası...
- Nasıl yok Kamil 1 kilo almışım.
- Ohaaa!
- Ne ohası, çok mu kilo aldım Kamilll yaa?
- Yok hayatım, 1 kiloya mı bu kadar takıldın?
- Herhalde, 1 kilo ne demek biliyon mu?
- Ne demek!
- Off ya, ver şu çikolatayı Kamil.
- Off ya senin yüzünden çikolatayı da yedim. Şimdi kaç kalori aldım. Offf Kamil ağlıycam yaaaaaa. (Kamil koşarak kaçar ortamdan) - Kamill nereye!
- Kalorileri vermeye hayatım, sen takıl.
Bu diyet yapan arkadaşlar da kendi aralarında bölünüyorlar.
PAZARTESİCİLER: Pazartesi günü ilk 2 saat diyetinin harika geçtiğini, mutluluğun sebebini soranlara ise kilo verdiğini anladığını söyleyen kadındır. Akşam üzeri bu kadına kimse dokunmasın.
Sinirlidir, felaket sinirlidir. Muhtemelen çarşamba sabahı diyetini bozacaktır. Soranlara tek bir şey diyecektir: "Benim kilom gayet normal, sağlık içindi."
NİYETÇİLER: Aslında hep diyete niyet ederler ama bir türlü başlayamazlar. Bu tiplerin de genellikle başlama günü pazartesidir.
Diyette değil, hep niyette kalırlar.
KANDIRIKÇI: Hep diyet yaptığını söylerler ama köşede tatlı, şeker ne varsa höpletirler.
Aslında kendisi de inanır diyet yaptığına...
KENDİNİ KANDIRANLAR: Sahilde yürüyüş yaptıktan sonra ellerinde sıcak poğaçalarla gezen kadınlardır. Açlığa dayanamazlar ama spor ile bunu kurtardıklarını sanırlar...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Vüudunuzda aynı anda adrenalin, dopamin, serotunin, oxytocin ve vassopresin hormonları salgılanırsa bir ayıya daha aşık olabilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Şanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşların inşa ettikleri Abdulkadir Geylani Camii'nin fahri imamı minareyi çalalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Kralın biri, çok önemli bir konuşma yapacakmış. Halk şehir meydanında toplanmış. Kral kürsüye çıkmış, mikrofon başına gelmiş, tam ağzını açacakken bir ses duyulmuş:
- Hapşuuu!..
Kral sormuş:
- Kim hapşırdı?
Cevap alamayınca, muhafız kıtasına emir vermiş:
- Ön sırayı kurşuna dizin!..
Ön sıradakiler yaylım ateşine tutulmuşlar. Kral yine sormuş:
- Kim hapşırdı?
Yine cevap yok.
Yine yaylım ateşi.
Bir süre bu böyle devam etmiş. İlk on beş sıradakilerin hepsi ölmüş.
Aynı soruyu on altıncı sıradakilere sorunca; çelimsiz bir adam yerinden kalkıp, boynunu bükmüş:
- Ben hapşırdım sayın kralım!..
Kral korkudan tir tir titreyen adama bakmış; aradığını bulmanın rahatlığı içinde bağırmış:
- Çok yaşa!..
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