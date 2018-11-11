Metrobüse binme tüyoları
Hatta her gün metrobüse binen gencin, metrobüse binmeden önce geliştirdiği taktikleri teknik direktör olsa ligde takımını şampiyon yapar. Unutmayın metrobüse binmeye çalışan afet-i devran bir hatunun bile içinden canavar çıkabilir.
HEDEFE ODAKLAN
Metrobüs kuyruğunun en az kalabalık olduğu kapıyı seçmelisiniz.
Duraklarda kapıların nerelere denk geldiğini hesaplaman ve ona göre beklemen gerekiyor. Kapılar 1-2 metrelik hata payı ile hesapladığınız yere denk gelmeli ki; araca binebilesiniz. Bazen bir önceki metrobüsün kapısı size denk gelmez ve şoförün kulaklarını çınlatırsınız.
Eğer ilk duraktaysanız, kararlı olmak en önemli olaydır. En makbulu binmeden önce bir koltuğu göze kestirip, kapılar açıldığı anda hedefe kilitlenmektir. Bir anlık kararsızlık, şaşkınlık, ayakta kalmaya neden olur.
NEZAKETİ UNUTUN
Tüm nezaket kurallarını unutup can havliyle kendinizi içeri atmalısınız.
Önünüzde duran insanlara aldırış etmeyin; çünkü nasıl olsa arkanızdaki kalabalık sizden önce davranıp hamle yapacaktır. Eğer ayak içeri atılabildiyse vücut da girebilir. Bir arkadaşımda görmüştüm; iki kolunu belinde tutarak bir dozer gibi milleti ezip geçiyordu.
İçindeki metrobüs canavarı ortaya çıkmıştı.
İLK 5 SANİYE ÇOK ÖNEMLİ
İlk beş saniyede oturmak önemli.
Unutmayın, kapıların açılmasıyla aracın dolması arasındaki süre 10 saniye. İlk 5 saniyede oturdunuz oturdunuz, oturamadınız dımdızlak kalırsınız.
YER BULURSANIZ...
Eğer yer bulursanız, kısa bir süreliğine Milli Piyango, Sayısal Loto kazanma hissi kazandırır.
Tadını çıkartın, kıçınızın değerini bilin. Koltuğu sevin okşayın. Çünkü artık kısa süreliğine de olsa o sizin.
Oturuyorsanız siz bir kralsınız.
VIP koltuk gibidir.
AYAKTA KALIRSANIZ...
Kendinizi içeri attınız. Koltuğa oturamadınız ve ayakta kaldınız ama gitmeniz gerekiyor. Körük denilen yere doğru çaktırmadan yanaşmaya çalışın. Ufak bir boşlukta çevik bir hamle ile boş bulduğunuz direğin yanına yapışın. Kolunuzu direğe sardıktan sonra kitabınızı açıp okuyabilir ya da telefonunuzdan müzik dinleyebilirsiniz. Artık VIP bir yolcusunuz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kediler hayatlarının yüzde 70'ini uyuyarak geçirirler. (Kedi olmak isteyenler)
NE KADAR OLDU?
İngiliz yazar Shreidan Simove, erkeklerin seksten başka birşey düşünmediğini göstermek için 200 sayfalık boş kitap hazırlayalı 7 YIL OLDU
FIKRA
Ferit, ölüm döşeğindedir. Karısı Cavidan da bu son anlarında onun yanındadır ve çok üzgündür.
Kocasının elini tutar ve gözlerinden yaşlar boşanır.
Ferit son gücüyle fısıldar: "Cavidan!" Cavidan, yaşlı gözlerle: "Sus sevgilim!" der.
Ferit; "Cavidan, sana itiraf etmem gereken bir şey var" der.
Cavidan;
"Kendini yorma sevgilim. İtiraf edecek hiçbir şey yok!"der.
Ferit ısrarla;
"Hayır var! Huzur içinde ölmek istiyorum" der.
Cavidan susar v e dinler. Ferit devam eder;
" Kız kardeşinle yattım. En iyi arkadaşın ve annenle de yattım" der.
Cavidan sükuneti bozmadan ve kocasının elini bırakmadan cevaplar;
"Biliyorum sevgilim.
Seni o yüzden zehirledim zaten..."
AlkışlıYorum
O gün giyeceği ayakkabısında kaç parmağının görüneceğini hesaplayıp; üşendiğinden yalnızca o kadar parmağına oje süren bir kız kardeşim var.
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