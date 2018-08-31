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  1. Tatil, ettin beni katip
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 31 Ağustos 2018, Cuma

Felsefi akımların arabesk şarkılardakı tek cümlelik özetleri

Müslüm Baba'nın anarşistliği, Orhan Baba'nın kaderciliği... Onların her biri bir felsefi akımı temsil ediyor aslında. Öyle sözleri vardır ki söyledikleri şarkıların; en "Dinlemem" diyen insanın bile zaman zaman içini acıtır, hatta hoplatır, kanırtır. Terk edilmek veya reddedilmek başta olmak üzere, gönül meseleleri ile alakalı olumsuz bir anın veya düşüncenin akla geldiği an arabesk dinlemek ister bünye.
ANARŞİZM Müslüm Gürses: Yakarsa dünyayı garipler yakar.
Bu sözler bir yanıyla da Marx'ın şu cümlesine gönderme yapar: "Toplumsal konumu gereği proletarya, sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir."
SEPTİSİZM (ŞÜPHECİLİK) Orhan Gencebay:
İçim ürperiyor ya evde yoksan.
HEDONİZM (HAZCILIK)
İbrahim Tatlıses: Rakı içtim, şarap içtim eğlendim a canım sallandım.
EGZİSTANSİYALİZM (VAROLUŞÇULUK)
İbrahim Tatlıses: Yokluğunda varlığını özlemem gerekirken varlığında yokluğuna hasret bıraktın.
FATALİZM (KADERCİLİK)
Orhan Gencebay: Yaradan doğ demiş ben de doğmuşum.
Bir gönle gir demiş seni bulmuşum.
TRADİSYONALIZM (GELENEKÇILIK)
Müslüm Gürses: Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük.
REALIZM (GERÇEKÇILIK)
Seda Sayan: Yeter ki sevgilim gerçekçi ol.
LİBERALİZM
İbrahim Tatlıses: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
SEMBOLİZM (SİMGECİLİK)
Cengiz Kurtoğlu: Dün gece resmini öptüm de yattım.
PRAGMATİZM (FAYDACILIK)
Emrah: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Ferdi Tayfur: Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim.
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