Felsefi akımların arabesk şarkılardakı tek cümlelik özetleri
ANARŞİZM Müslüm Gürses: Yakarsa dünyayı garipler yakar.
Bu sözler bir yanıyla da Marx'ın şu cümlesine gönderme yapar: "Toplumsal konumu gereği proletarya, sınıflı toplumsal yapıyı sona erdirecek olan iradedir."
SEPTİSİZM (ŞÜPHECİLİK) Orhan Gencebay:
İçim ürperiyor ya evde yoksan.
HEDONİZM (HAZCILIK)
İbrahim Tatlıses: Rakı içtim, şarap içtim eğlendim a canım sallandım.
EGZİSTANSİYALİZM (VAROLUŞÇULUK)
İbrahim Tatlıses: Yokluğunda varlığını özlemem gerekirken varlığında yokluğuna hasret bıraktın.
FATALİZM (KADERCİLİK)
Orhan Gencebay: Yaradan doğ demiş ben de doğmuşum.
Bir gönle gir demiş seni bulmuşum.
TRADİSYONALIZM (GELENEKÇILIK)
Müslüm Gürses: Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük.
REALIZM (GERÇEKÇILIK)
Seda Sayan: Yeter ki sevgilim gerçekçi ol.
LİBERALİZM
İbrahim Tatlıses: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
SEMBOLİZM (SİMGECİLİK)
Cengiz Kurtoğlu: Dün gece resmini öptüm de yattım.
PRAGMATİZM (FAYDACILIK)
Emrah: Faydalar faydasız, imkanlar imkansız.
NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
Ferdi Tayfur: Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim.
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- Lütfi Albayrak
- Felsefi akımların arabesk şarkılardakı tek cümlelik özetleri
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