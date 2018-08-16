İnsanlar için güncelleme özelliği gelse istenecek özellikler
Tartışma/kavga esnasında akla gelmeyen ama gece yatarken bir anda dank eden,"off bunu diyecektim olm yaa" dediğimiz tüm şeylerin olay esnasında aklına gelmesi
Hep yatarken aklıma geliyo, diyemedim diye içimde kalıyor sonra hep ya:(
Su altında nefes alma özelliği. Uçmada, kaçmada hiç gözüm yok valla. Şehir ayılarından sıkılınca pıt diye denize girip orada yaşayabilsem yeter.
Anı silme özelliği.
Böyle bilgisayardan klasör siler gibi: "Silmek istediğinize emin misiniz?", "Evet eminim sil". vazgeçersem geri dönüşüm kutusuna girer alırım.
Mide bulantısı özelliğinin tamamen kaldırılması gerekiyor.
Can sıkılır, mide bulanır.
Mutlu olunur, mide bulanır.
2.5 litre su içme hedesi kaldırılsın.
Yürürken su sesi geliyor la bizden böyle tasarım harikası mı olur, günün verimli kısımlarında çiş yolundayız.
Anksiyete, panik ataklar v.s gibi hayat kalitesi düşüren etkenlerin yeni versiyonda olmaması.
Travmalar da hoş değil. Bunlar niye var ki zaten? Hayır, evrim sırasında hayatta kalma içgüdüsüyle hiç alakası olmayan saçma sapan özellikler. Bir tane yararı yok.
Reflüsü olanlar için yeni bir mide. Daha dinamik ve güçlü bir mide kapakçığı.
Uyku biriktirme
Her gece 6-7 saat yerine hafta sonu tek seferde 40 saat uyuma, sersem gibi olmadan...
Parmakları kullanmadan bir şeyi elde tutabilme, bir nevi vantuz.
İki gözle farklı yerlere bakabilme, araba kullanırken mesaj yazabilmek gibi.
Kademeli uyanıklık. Örneğin uzun, dümdüz bir yolda araba kullanırken, uyumadan, vücudu tasarruf moduna alma. Ya da film izlerken, otobüste mal gibi giderken.
Bunları yaparken %100 uyanık olmanın manası yok. Maximum -4-3-2-uyku şeklinde 5 kademe olacak. İş görüşmende, sınavda, toplantıda, sevgilinle buluşmada aç maximuma.
12 saatlik uçak yolculuğunda düşür 2'ye. arkadaşlarla evde otururken 3-4 kafi.
Göz kamerası. Kendimizi bir sekilde bluetooth benzeri bir şeyle bilgisayara bağlayıp, o gün içinde olmuş önemli olaylardan caption alabilme özelliği. Araç kamerası gibi. Mesela şahit olup da gördüğümü kanıtlayamadığım extreme olayları sıralasam ortalama bir aksiyon filmi çıkarırım. Bu işe yarayacak. Sabah dinlediğin dersi tekrar mi edicen? Aç izle. patron ne dedi unuttun? Aç bak. Geçen seneki tatilden manzara? Hemen yapıştır fotoğrafı. bu kesin lazım lan, kesin.
Kriminal vakaları da baya azaltacaktır.
Ben kuyruk istiyorum. Niye diye sormayın lütfen.
Yiyelim içelim ama kilo almayalım butonu.
+3 can.
Bize de gelsin face id , bizim iphone x'ten neyimiz eksik. Ama bu face id ile karşıdaki insanın yüzüne bakınca ne mal oldugunu anlayalım mesela .
Gerçek hayatta insan engelleme özelliği.
NE KADAR OLDU
İngiltere'de, güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, parmağındaki siğilden kurtulmak için parmağına tabancayla ateş edeli 4 YIL OLDU
FIKRA
Çocuk aklı ya işte çocukda akşam yatarken yastığının altına bir poşet şeker koymuş sabah kalktığında bir bakmış simsiyah karıncalar hepsi şekere gelmiş çoçuk şöyle bir bakmış karıncalara sizi dışarı atayım amma baba ciğeri işte kıyamam demiş!
AlkışlıYorum
Bir gazetenin internet sitesinde bir haber:
"Almanya'da GSM operatörlüğü hizmeti veren firmalar cep telefonu televizyonunu hizmete sokma konusunda işbirliği yaptı ve artık cep telefonlarından 16 televizyon kanalı izlenebilecek". Altında da bir vatandaş yorumu: 'Uzaktan kumandası da olacak mı!?'.
Olacak vatandaşım olacak, ayrıca senin için alkış az, hem de Meksika dalgası yapacak.
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- Lütfi Albayrak
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