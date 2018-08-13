Kadınların birbirlerinden nefret etmesinin sebepleri
Ay neresini beğeniyosunuz bunun anlamıyorum ki!
Çok çirkindir, sevmezsin.
"Bu ne böyle, bir yerime benziyo!" Sevmez anacım, güzel de olsan sevmez, çirkin de. Haa tabi çirkinlik de göreceli bir mevzu ama şimdi biz ona hiç bulaşmayalım.
Çok başarılıdır, sevmezsin.
Diyecekleri cümle belli: Kesin oraya gelmek için bi haltlar yemiştir, bak buraya yazıyorum!
Yeteneksizdir, sevmezsin.
Benim kediyi koy bunun yerine, o yapar, bu yapamaz. Ee yeteneksizzz.!!
Zekidir, sevmezsin.
Tartışma yaşarsınız, sizi alt eder sevmezsiniz.
Aptaldır, sevmezsin.
Hiç bi kulp bulamadılarsa salak derler. IQ testi yaptırıp getirecek hali yok ya.
Hem güzel, hem zeki hem de başarılıdır, hiç sevmezsin.
Hah işte biz buna çekememezlik diyoruz. ( O değil de; neden ama ya hepsi de birden olmaz ki, bu harbiden haksızlık :( )
Soğuk bir karakteri vardır, sevmezsin.
Burnu havada derler, kendini bi şey sanıyor derler, derler de derler...
Herkesi sevmek zorunda değil!
Sıcakkanlıdır, sevmezsin. O senin yerine de sever zaten.
İşte en çok da bu grup çekiyor. Demediklerini bırakmıyorlar da; insanı insan sevgisinden soğutuyorlar.
Dili, dini, ırkı hoşuna gitmez, sevmezsin.
Biz de seni sevmeyiz zaten.
Onlara söyleyecek hiç bir sözümüz yok, belki sadece bir şarkı. Rahmetli Zeki Müren'in de dediği gibi: "Sen Kimseyi Sevemezsin!"
Giyim tarzını beğenmezsin, sevmezsin.
Bizimle diyılsın!
Gözünün üstünde kaşı vardır, sevmezsin.
Vardır yani, sevmezsiniz.
Nefes alıyordur, sevmezsin.
Sevmemek için yeterli neden bulamıyorsanız varlığını sevmezsiniz.
Ee bunca şeyden sonra siz de bize diyebilirsiniz ki:
Zorunda mıyım???? Değilsiniz tabi :) http://trend.mynet.com/
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların birbirlerinden nefret etmesinin sebepleri
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