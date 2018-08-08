Kapalı alanda sigara içilen zamanlar
Zamanı biraz geri saralım ve bakalım; Eski Türkiye'de ne tür mekanlarda sigara içiliyormuş?
Sadece otobüsler değil, hastaneler, resmi daireler, uçaklar, okullar vs. aklınıza gelebilecek her yerde sigara içerdik (iyi b..k yedik!)
Üniversitede ders aralarında sınıfta içerdik. Mız mız eden olursa koridora çıkardık.
Uçaklarda en arkadaki 4-5 sıra sigara içenlere ayrılırdı.
Check-in sırasında "sigara içilen bölüm lütfen" derdik. (Önce iç hatlarda sonra dış hatlarda kaldırıldı)
Sınıflarda ders sırasında öğretmenlerin sigara yakması normaldi.
Muayene sırasında doktorlar içerdi. Ağzında sigara ile muayene eden doktorları hatırlarım.
Üniversitede sınavlar sırasında (vize-final) sigara içmemize izin verilirdi. 2 saatlik sınavda yarım paket sigara bitirirdim!
Şehiriçi minibüslerde içerdik.
Devlet dairelerinin her yerinde her odasında içilirdi.
Bankalarda işlem için beklerken sigara içerdik.
Sinemalarda içebiliyorduk.
Otobüslerde kek-meyve suyu ikramı modasından önce tepsi ile sigara ikramları vardı. Muavin elde tepsi bütün koltuklara tutardı.
Hatta yanında ateşi olmayanlar için tepside çakmak da olurdu.
Ve daha daha nerelerde içerdik..
Her yerde sigara içilmesinin en vahim tarafı ise o yıllarda içilen sigaraların kalitesiydi. Her ne kadar kaçak sigaralar olsa da sigara içenler ya Maltepe sigarası ya da Samsun sigarası içerlerdi. Bunların kokuları çok ağır ve kötüydü. Hele maltepe'nin kokusu (ki en yaygın içilen sigara maltepe markaydı) adamı bayıltacak kadar ağırdı.
Bir de bu sigaralarda kullanılan tütünün yavaş yanmasından dolayı yakılan sigaralar en az 10-15 dakika yanık kalırdı. bunların uzun versiyonlarını ise (uzun samsun gibi) yarım saatten fazla içtiğimiz olurdu lan! iç iç bitmezdi.
Atatürk'ün yaptığı devrimlerin ardından bu ülkede yapılmış en büyük devrim sigara'nın kapalı alanlarda içilmesinin yasaklanmasıdır.
eksisozluk.com/ sol de naro
Bilmemek değil öğrenmemek...
Hipopotamlar ağızlarını içine 1.20 cm.'lik bir çocuğun sığabileceği kadar geniş açabilirler.
NE KADAR OLDU
Acun Ilıcalı, Acun Firarda programında Endonezya'da sincap çağırırken "gel pisi pisi" diyeli 13 yıl oldu.
FIKRA
Kanada'da dünyaya getirmeyi planladığımız bebeğimize, kocam "Can Ada" ismini koymak istiyor. Bu yaratıcı zekaya sizler de alkış tutmak istemez misiniz?
Konuşmaya yeni başlayan oğluma kocam "şişko anne" dedirtmeye çalışıyor.
Günlerdir uğraşıyorum, sonunda başardım. Oğlum "kel baba" demeyi öğrendi. Akşama görürsün sen...
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- Lütfi Albayrak
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