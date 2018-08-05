Dedikoducu burçlar
Bir kere ikisi de hava grubundan. Sürekli iletişim halindeler, her an iki lafın belini kıracak birini ister ve merak duygularını asla dizginleyemezler.
Başkaları hakkında konuşmak, eleştiri okları savurmak, çekiştirip dedikodu yapmak onlar için başlı başına bir aktivite. Baksana karşıdan gelen kızın eteğine! Oha kız resmen eyelineri yıldızlara kadar çekmiş! Şeyma Subaşı yine nereye gitmiş?
Göğüslerine slikon taktıran ünlü de kimmiş?
Görümcemin eli de pek bir lezzetsizmiş! Karşı komşu perdelerini kapatmadan sevişirmiş! Ofise gelen yeni kızın ayakkabıları Christian Louboutin'miş!
Bakkal Naciye teyze mahallenin yarısına sahipmiş! Konular bitmez, dedikodunun sonu gelmez! İkizler ve Terazi kadını bir araya gelince ortaya saçılan kirli çamaşırları kimse engelleyemez!
Suç aleti olarak akıllı telefonu kullanır, Instagram'dan sonuna kadar faydalanırlar. Tek bir haberi bile atlamaz, magazin konusunda destan yazarlar.
Kim kime like atmış, hangisi parayla takipçi satın almış, eski sevgilinin görüştüğü kızın boyu kaçmış, hafta sonu soluğu hangi mekanda almış, DM'den yürüyen futbolcunun mesajları herkesin diline dolanmış! Bütün bilgileri topladık mı? Evet!
Şimdi kazanı kaynatma zamanı! E gelsin o zaman Whatsapp grupları, İkizler ve Terazi kadınlarının skandal yaratacak mesajları! askmoyra.com
ÖZÜR VE DÜZELTME
3 TEMMUZ 2018 CUMA "Erkeğin aşkı bitirebilecek hataları" adlı yazımda, ALDATMAK: "Bir kadının aldatmasıyla erkeğinki bir değildir. Kadın yaptığında bir seferliğine de olsa affedilebilir, ancak erkek bunu yapmamalıdır. Yoksa ilişki yürümez." değil, "Toplumda bir kadının aldatmasıyla ile erkeğin aldatması bir değildir. Kadın bir kereliğine olsa affedebilir inancı doğru değildir. Erkek de kadın da aldatmamalıdır." olacaktı. Teknik bir hatadan dolayı özür dilerim.
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- Lütfi Albayrak
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