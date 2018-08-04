Kadınların görüntüden daha fazla önem verdiği 10 madde
Bazı kadınlar çocuklara bayıldığını, hemen anne olmak istediklerini söylerler. Bazı kadınlarsa hayatta o işe bulaşmayacaklarını. Ama hangi cümleyi kurarlarsa kursunlar; kadınlar çocuklarla iyi anlaşabilen, ileride iyi bir baba olabilecek, aile kurabilecek bir adamla birlikte olmayı tercih ederler.
ESPRİ ANLAYIŞINIZ ÖNEMLİ
Çünkü kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır. Günlük hayatın tüm yorgunluğunu sizin yapacağınız küçük bir espriyle atlatabilmek, sizin zekanızı takdir etmek ve muhabbetinizden haz almak, kadınlar için çok önemlidir.
KENDİNİZE GÜVENINIZ OLSUN
Muhtemelen hiçbir kadın kendini Allah'ın bir lütfu sanan erkeklerden hoşlanmaz, orası tamam.
Ama sağlıklı dozda bir kendine güven de fena olmaz. Kararlarını kendi verebilen, doğru kararlar verebileceğine inanan erkekler, ilişkide de sağlam durabilirler ve hanımefendilere güven dolu bir ortam sağlarlar. Güven dolu bir ortam oldukça çekicidir beyler, aklınızda bulundurun; kendinize güvenin.
POZİTİF OLUN
Neyse, konumuza dönelim :) Günlük sıkıntılarını partnerine yansıtan, çevresine negatif enerji ve gerginlik saçan insanlarla kimse birlikte olmak istemez. Aksine, ne kadar yorucu ve sıkıntılı bir gün geçirirseniz geçirin, hanımefendi ile buluştuğunuzda hala ona pozitif enerji verebiliyorsanız; kazanırsınız.
DİNLEMEYİ ÖĞRENIN
Harry Potter gibi yaparsanız, serinin ilk 6 romanında onun kaldığı gibi siz de yalnız kalırsınız sevgili beyler. Hanımefendiye dikkatle dinlenildiğini, dikkate alındığını hissettirirseniz harika bir adım atmış olursunuz. Bir de dinlemenizin üstüne sorular sorup, tavsiyeler verirseniz sizden güzeli yok. Ama unutmayın, ikili ilişkilerde kadınlar erkeklerden biraz daha detaycı, ya da dosdoğru söylemek gerekirse biraz daha zeki. Gerçekten dinlemeniz lazım, onları kandıramazsınız.
ONUNLA GURUR DUYUN
Tabii gurur duyacağınız bir kadın bulmanız da önemli. Onunlayken ne kadar iyi hissettiğinizi, onun gibi güzel ve zeki bir kadınla birlikte olmaktan ne büyük gurur duyduğunuzu da cümlelere dökmenize gerek yok üstelik.
Robert Downey JR.'ın attığı bakışları atsanız, kadınlar anlar.
ONA SAYGI DUYUN
Herkes kendisine saygı duyulmasından hoşlanır elbette, bu kural kadınlarda hayli hayli geçerli durumdadır. Onun sözlerine, kararlarına, eylemlerine ve düşüncelerine saygı duymanız, sizi muhtemel bir ilişki için kaçırılmaması gereken alternatifler arasına sokacaktır.
HIRS VE İHTİRAS ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER
Yalnızca daha çok para kazanmaya yönelik bir hırsa sahip olmanıza da gerek yok üstelik. Kendisine bir hedef belirleyen, o hayali doğrultusunda var gücüyle çalışan hırsta insanlar kadınlara her zaman çekici gelir. Çünkü, aslında bir yandan da bu durum yukarıda sıraladığımız iki maddeyi; kendinize güvendiğinizi ve optimist olduğunuzu göstermez mi?
ONUN İÇİN ÇABA SARF EDİN
Her kadın farklı hamlelerden hoşlanır elbette. Kimisi güzel bir akşam yemeği arzular, kimisi ona aldığınız bir şişe şarap ve güzel bir kitaba tav olur, kimisi biraz daha peşinden koşturmayı sever. Ama her ne olursa olsun, ilk hamleden kendini bırakan ve "Olmayacak bu iş galiba" diye düşünen adamlardan hiçbir kadın hoşlanmaz. Çabalayın!
SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN
İnanmazsınız ama gerçekten de öyle. Evet, illaki six-pack'inizin olmasına gerek yok;
Instagram'daki 'Baba Göbeği' trendiyle bunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ama ara sıra spor yapmanız, yediğinize içtiğinize; kısacası vücut sağlığınıza dikkat etmeniz hala oldukça çekici bir durum... aylakkarga.com
NE KADAR OLDU
Somali'nin ilk turisti olan Mike Spencer Bown'i, havaalanındaki görevliler uçağa geri bindirip ülke dışına yollamaya çalışalı 9 yıl oldu.
FIKRA
Temel bir toplantıda genç bir kadına iltifatta bulundu:
– Hanımefendu, ne kadar cüzelsunuz da.
Temel 'i aşağılamak isteyen şimarık kız cevap verdi:
– Ben sizin için ayni şeyi söyleyemeyeceğim.
Temel gülümsedi… – O zaman sizda benum cibi yapun. Yalan soyleyun da.
AlkışlıYorum
Benzin istasyonuna ters yönden giren ve burun buruna geldiğim aracın sahibine, "Yanlış girmiş ayıya bak!" derken aracımın camının açık olduğunu bana "Geç gerizekalı" dediğini duyunca fark ettim.
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların görüntüden daha fazla önem verdiği 10 madde
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