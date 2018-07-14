Yerli dizilerin zaman doldurabilmek için başvurduğu birbirinden sinir bozucu yollar
Allah'ım kör et gözlerimi de daha fazla bunları görmeyeyim dedirtecek kadar uzun ve sıkıcı bakış sahneleri artık dizilerde en az 10 kere yaşanıyor. 1'er dakikadan 10 dakika temiz.
Bir şey konuşacaklar, konuşamazlar. Kavga edecekler, edemezler. Yatakta kocasını bassa uzun uzun bakar 5 dakikada. Hani nerede bizim atik vatandaşımız hani?
Terbiyeden nasibini almamış kimselerin kapı dinlemek suretiyle yeni kaoslara yelken açması, akabinde buradan en az 2 bölümlük konu çıkarmalarına yarıyor.
Ha öpüşmeye kalkışınca da mutlaka ama mutlaka kapı çalar, telefon çalar, odaya biri dalar, göktaşı düşer, yangın alarmı öter ama olur yani. Hoooop keriz dakikaları.
Heyecan unsuru diye dizinin merkezine öpüş kokuş koyarsan olacağı bu.
Aldatma işine giren karakterlerin her şey ortaya çıkana kadar en az 58 kez yakalanmaya ramak kalma sahnelerininin verilmesi ve sonrasında gelişen olaylar da eksik kalmaz.
Sadece Aşk-ı Memnu'da 3-4 bölümlük süreyi yemiştir.
Olur da bir iki karakter sevilirse onlara ait her şeyden tiksindirecek kadar gereksiz uzun, konudan kurgudan bağımsız, saçmalıklarla dolu ve tekrarlayıcı sahneler izletilir.
Hiç kimse dümdüz düşünmüyor başıma şöyle böyle olaylar gelmişti diye. Dizide 10 dakika önce yaşanan sahneler bile flashback malzemesi oluyor.
Anımsamaları uç uca ekleyince 10 dk yapan diziler var!
Başrolü öldürmek her babayiğidin harcı değil ama mayına sürmekten, uçurumdan atlamaktan, bir balıkçı teknesi bulana kadar ortalardan kaybetmekten geri durmuyorlar.
Çuaaaat bir sezon daha.
Olmazsa olmaz 'aldatıldığını sanma' sahneleri. Yanlış anlamalar, kumpaslar, ilaçlar, içkiler... Tertemiz 10 bölüm dert çekmemiz hayırlı olsun.
Ağır çekim zaten en büyük kurtarıcı. Bazı diziler var ki resmen hızını 1,5 katına çıkarıp öyle izlemek lazım.
90 dakika yap 120 dakika diye sat. Çakaaaal.
Ve tabii ki muhteşem bir sinir bozma eylemi olarak 'final öncesi reklam kuşağı'.
Dizi final sahnesinde reklama girer, reklam yarım saat sürer, döndüğünde en son gördüğümüz on saniye bir daha oynar, bir daha reklama girer.
Başladığında ise ekranda yönetmenin adı belirir ve son bir saatimiz yok yere hiç edilmiştir. onedio.com
AlkışlıYorum
Yeşil ışığın son saniyeleriydi.
Uzaktan fark ettim. Öyle bir depara kalktım ki Süreyya Ayhan'a tur bindirirdim! Zira yaklaşık elli metre önümde olan kadını da karşıya geçmek için koşarken karşı kaldırımda yakaladım! Bu zaferimi, kapkaççı sanan kadın yüzüme biber gazı sıkarak kutladı! Bir daha İstanbul'da koşmak mı, tövbe kardeşim!
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Yerli dizilerin zaman doldurabilmek için başvurduğu birbirinden sinir bozucu yollar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Burçları çıldırtan, cümleler! 13 Temmuz 2018, Cuma Duymak istemediğiniz bir cümle karşısında nasıl davranırsınız? Kulaklarınızı mı tıkarsınız? Yoksa bulunduğunuz...
- Sevgiliden ayrılmanın yolları nelerdir? 12 Temmuz 2018, Perşembe O kadar yaşanmışlık, anılar hepsini bir anda bitirmek hiç kolay değildir. Ayrılık zamanında davranışlarınıza dikkat...
- Evlilikte ufak tefek cinayetler 11 Temmuz 2018, Çarşamba Şimdi muhtemelen bir tv kanalında fenomen olan diziden bahsettiğimi düşüneceksiniz ama hayır! Evlilik: Uzaktan...
- Berberin saç keserken dışarıya attığı anlık bakış 10 Temmuz 2018, Salı GENELLİKLE işlek bir cadde veya sokak üzerinde bulunan berberde tıraş olurken, berberin mesleki olarak "Bakın lan...
- Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler- 2 09 Temmuz 2018, Pazartesi TERAZİ – İÇİNİZDEKİ YOGİYİ BULUN... Teraziler çoğu zaman insanlara hayır demekte zorlanırlar. Aslında onlar...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Burçları çıldırtan, cümleler!
- Sevgiliden ayrılmanın yolları nelerdir?
- Evlilikte ufak tefek cinayetler
- Berberin saç keserken dışarıya attığı anlık bakış
- Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler- 2
- Burcunuza göre kalabalıklardan kaçıp yalnızken yapabileceğiniz şeyler-1
- Tatilde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için mutlaka bilmeniz gereken ipuçları
- Evlenmeden önce herkesin gözden geçirmesi gereken konular
- İlişkiye başlarken bunlara dikkat edin
- Burçlara göre erkekleri etkilemenin yolları