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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi

Yerli dizilerin zaman doldurabilmek için başvurduğu birbirinden sinir bozucu yollar

Yerli dizi yersiz uzun dediler, 90 dakika çok fazla dediler ama olmadı. Dizi süreleri şimdi ortalama 120-130 dakika. Mecburen senarist de yönetmen de çeşitli yöntemlerle zaman doldurmaya çalışıyor. Sizi de deli etme ihtimali olan birkaç yöntem sıraladık.
Allah'ım kör et gözlerimi de daha fazla bunları görmeyeyim dedirtecek kadar uzun ve sıkıcı bakış sahneleri artık dizilerde en az 10 kere yaşanıyor. 1'er dakikadan 10 dakika temiz.
Bir şey konuşacaklar, konuşamazlar. Kavga edecekler, edemezler. Yatakta kocasını bassa uzun uzun bakar 5 dakikada. Hani nerede bizim atik vatandaşımız hani?
Terbiyeden nasibini almamış kimselerin kapı dinlemek suretiyle yeni kaoslara yelken açması, akabinde buradan en az 2 bölümlük konu çıkarmalarına yarıyor.
Ha öpüşmeye kalkışınca da mutlaka ama mutlaka kapı çalar, telefon çalar, odaya biri dalar, göktaşı düşer, yangın alarmı öter ama olur yani. Hoooop keriz dakikaları.
Heyecan unsuru diye dizinin merkezine öpüş kokuş koyarsan olacağı bu.
Aldatma işine giren karakterlerin her şey ortaya çıkana kadar en az 58 kez yakalanmaya ramak kalma sahnelerininin verilmesi ve sonrasında gelişen olaylar da eksik kalmaz.
Sadece Aşk-ı Memnu'da 3-4 bölümlük süreyi yemiştir.
Olur da bir iki karakter sevilirse onlara ait her şeyden tiksindirecek kadar gereksiz uzun, konudan kurgudan bağımsız, saçmalıklarla dolu ve tekrarlayıcı sahneler izletilir.
Hiç kimse dümdüz düşünmüyor başıma şöyle böyle olaylar gelmişti diye. Dizide 10 dakika önce yaşanan sahneler bile flashback malzemesi oluyor.
Anımsamaları uç uca ekleyince 10 dk yapan diziler var!
Başrolü öldürmek her babayiğidin harcı değil ama mayına sürmekten, uçurumdan atlamaktan, bir balıkçı teknesi bulana kadar ortalardan kaybetmekten geri durmuyorlar.
Çuaaaat bir sezon daha.
Olmazsa olmaz 'aldatıldığını sanma' sahneleri. Yanlış anlamalar, kumpaslar, ilaçlar, içkiler... Tertemiz 10 bölüm dert çekmemiz hayırlı olsun.
Ağır çekim zaten en büyük kurtarıcı. Bazı diziler var ki resmen hızını 1,5 katına çıkarıp öyle izlemek lazım.
90 dakika yap 120 dakika diye sat. Çakaaaal.
Ve tabii ki muhteşem bir sinir bozma eylemi olarak 'final öncesi reklam kuşağı'.
Dizi final sahnesinde reklama girer, reklam yarım saat sürer, döndüğünde en son gördüğümüz on saniye bir daha oynar, bir daha reklama girer.
Başladığında ise ekranda yönetmenin adı belirir ve son bir saatimiz yok yere hiç edilmiştir. onedio.com

AlkışlıYorum
Yeşil ışığın son saniyeleriydi.
Uzaktan fark ettim. Öyle bir depara kalktım ki Süreyya Ayhan'a tur bindirirdim! Zira yaklaşık elli metre önümde olan kadını da karşıya geçmek için koşarken karşı kaldırımda yakaladım! Bu zaferimi, kapkaççı sanan kadın yüzüme biber gazı sıkarak kutladı! Bir daha İstanbul'da koşmak mı, tövbe kardeşim!
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