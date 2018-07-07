Tatilde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için mutlaka bilmeniz gereken ipuçları
Sizin için derlediğimiz bu içerikte otellerde karşılaşabileceğiniz can sıkıcı durumları anlattık.
Hazır tatil sezonundayken, turist olarak aklınızın bir köşesinde bulunması gereken şeyleri de hatırlatalım dedik. Valiziniz ve siz hazırsanız başlayalım!
Google Maps yalan söylemez
Otellerin internet sitelerindeki fotoğraflarına çok da güvenmemek gerek. Kaç kere elden geçiyor o görüntüler bizim önümüze gelene kadar. Lokasyonun "gerçek" hali için Google Maps'ten bakmak da alternatif bir çözüm.
Deniz tatili için denize yakınlık, turistik bir gezi planlıyorsanız da merkeze ulaşımın kolaylığı önceliğiniz olmalı otel seçerken.
Fotoğraflara aldanmayın
İnternet sitesindeki havuzların, plajların, aqua parkların ve spor salonlarının göründükleri kadar iç açıcı çıkmaması da hepimizin alıştığı bir durum ne yazık ki. Çok da canınız sıkılmasın buna. Ne kadar kötü olabilir ki?
Boyutu önemli
Odanızın, asansörlerin, merdivenlerin büyüklüğü hakkında önceden bilgi sahibi olmakta fayda var. Her ne kadar globalleşme ile değişse de Asya ülkelerindeki bazı otel odaları hala uzun boylu bireyler için fazla küçük.
Bebek arabası, tekerlekli sandalye vb. araçlar kullanan müşteriler de asansör büyüklüğünü önceden öğrenmeli.
Otel odaları uyumak içindir
"Odamda deniz manzarası olsun" diye tutturmayın çünkü oraya uğramak için zamanınız olmayacak. Gezin, tozun, yüzün, güneşlenin. Üstelik, normalden çok daha fazla para verip ayırttığınız odaların manzarası -çoğu şeyde olduğu gibi- beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Kimse üzülmesin sonra.
Tuvalet Sorunsalı
Otel odamızdaki banyonun çok küçük olması, havalandırmanın çalışmaması gibi tuvalet temalı problemler de önceden müdahale edemeyeceğimiz kötü sürprizlerden.
Instagram'a inanmayın, Instagram'sız da kalmayın
Basit ama oldukça önemli bir madde internet. Kaldığınız süre boyunca wifi kullanabileceğinize emin olur. Bazı uyanıklar sadece lobiye wifi koyup diğer bölgeler için ek ücret istiyor tabii. Özellikle sıkı bir sosyal medya kullanıcısıysanız bu maddeye özellikle dikkat etmelisiniz.
Biri sizi gözetliyor
Hiçbir müşterinin hoşuna gitmeyecek bir başka durum da otel odasında gizli kamera olması. Pek olası bir durum olmasa da başımıza gelme ihtimali var. Oteli şikayet etmeden önce bir "Neden?" diye sorardım ben olsam.
Önce Güvenlik
Yurt dışındaysanız herhangi bir durumda ulaşabilmek için mutlaka o ülkedeki (eğer varsa) Türk Büyükelçiliği'nin adresini, telefonunu öğrenin. Ne olur ne olmaz. Pasaport vb. önemli evraklarınızın fotoğraflarını da çekin.
Öğrenmenin yaşı yoktur
Yine yurt dışında bir yerde konaklıyorsanız oranın dilini başlangıç seviyesinde öğrenmek iyi bir fikir olur. Derdinizi anlatabilecek kadar yani. Herkesin İngilizce bildiğini düşünmeyin.
5N1K
Nerede, ne zaman, ne yapılacağını en iyi oranın yerlisi bilir. Oralı arkadaşınız yoksa Instagram gibi sosyal platformlar size yardımcı olabilir. Paylaşımlara bir göz atın; millet ne yapmış, nereye gitmiş. Oteldeki yetkililerden mekan tavsiyesi istendiğinde anlaşmalı oldukları restoranı önerebiliyorlar. Başımıza gelmedi değil. Bile bile gittik. İndirimler ve ücretsiz turlar hakkında bilgi edinmeyi de unutmayın.
İster ülkemizde ister yurt dışında olun, siz siz olun, turist olmanın keyfini çıkarın. İyi eğlenceler!
NE KADAR OLDU
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CEVİZ KURDU
Ceviz kurdu, gireceği kadar bir delik açarak cevizin içine girer.
Cevizin içi insan beynine benzer, başlar onu yemeye. Buraya kadarı normal. Yedikçe şişmanlar. Karnı büyür.
Yeterince yükünü tutup doyunca gitmek ister ama girdiği delikten çıkamaz. Daha da kötü olanı; içi yenilen ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir, o deliği genişletmek artık imkansızdır. Kurtçuk oturup bakar, delikten geçip çıkmak için tek çaresi vardır: Zayıflamayı beklemek.
Aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner.
Ve bir gün çıkar.
Ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk ile bir içsiz ceviz kalmıştır.
Kimi insanlardaki para ve mal–mülk hırsı da ceviz kurduna benzer.
O hırsı yenip, artık yeter, dediğinde baharlar ve yazlar bitmiş olur.
Geriye sadece, ömrünün sonbaharı ve belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve diyetler ile geçirmek zorunda kalacağı, koskoca bir kara kış kalmış olur…
ALKIŞLIYORUM
Metroda yanımda yüksek sesle müzik dinleyen, dinlemekle yetinmeyen bütün metroya canlı yayın yapan arkadaşa; peçeteye şarkı yazıp verdim. Şarkı yok manasında kafasını salladı. Zekasına hayran kalıp sabır çekip durdum, baktım ve sustum.
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- Lütfi Albayrak
- Tatilde beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için mutlaka bilmeniz gereken ipuçları
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