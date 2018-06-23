Yol Durumu
  1. Ayrılığın ilk 1 dakikası
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi

Ya evlenelim ya ayrılalım

EĞER bir kadın bunu söylüyorsa birçok nedeni olabilir. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer erkek evet derse, sürpriz evlenme teklifinden kurtulmuş olur. Velasılkelam kadın evleneceğinin sevincine dayanarak, sürpriz evlenme teklifi belli bir süreleğine ertelenir.
Ertelenir diyorum çünkü belli bir süre sonra kadın evleniyoruz diye sevinmekten vazgeçip, bir evlenme teklifi bile etmedin diye başınızın etini yemeye başlıyacaktır. Hazırlıklı olun.
Bir başka bakış açısı ise evlilik sözü isteyen kadının da beyanatı olabilir bu. Bazı kadınlar anında olmasa bile gelecekte görmek isterler. Hayal kurmak isterler. Evleneceğiz sözünü duymak isterler. "Belki bir gün" bile yetebilir bazen. O bile yoksa zaten daha geri dönmezler. Bir çeşit pazarlık cümlesidir.
İki taraftan da ele alalım.
Kadın diyorsa: "Aha kıza bak, evde kalma psikolojisine girmiş. Kimle olsa evlenip gider bu. Alooo kızım biz takılıyorduk ya evlilikte nereden çıktı? Hahaha deli mi ne, her şeyi de ciddiye almış gelmiş bir de beni tehdit ediyor" iç sesleri eşliğinde öhööm "Sevgilim, biliyorsun daha evlenmemiz için durumumuz müsait değil. Öyle ha dedin mi olmuyor önce birikim yapmamız lazım..." diyerek pek bir güzel yumuşak yumuşak bertaraf edilir.
Erkek diyorsa: "Ayyy canım valla bana aşık. Çok seviyor beni.
Yoksa erkeklerin bu kadar korktuğu bir şey için bir de gelip bana böyle söyler miydi? Şu şekerliğe bak. Yerim yerim" iç sesleri eşliğinde "Tamam kabul ehiehiehi" diye söylenir. Yoksa nasıl olsa bu adam bana ayık diye erkeği canından mı bezdirir bilemem.
Bu cümleyi iki şeye benzetiyorum.
"Abi alıcı değilsen dükkanın önünü boşalt" ile takımında ilk 11'de oynamayan futbolcu gibi "Hocam oynatmayacaksanız beni satın..." Eğer hiç beklenmedik anda kadın bunu söylediğinde erkeği basketboldaki gibi feyk atarak üçlüğü çok uzaktan potaya sokar.
Erkeğin bu beklenmedik durumda içe doğru bazı boşaltım sistemleri harekete doğru geçer ve ters oranda içine doğru yapar. Bacakları titrer, sırtından kuyruk sokumuna ter tanelerinin indiğini hisseder. Acı biber yemişçesine haykırmak ister ama karşı tarafın korkusundan yine bir içe patlama yaşanır.



HAFTANIN FOTOSU
Sabah Gazatesi Özel İstihbarat Servisi'nde çalışan arkadaşım Serkan Bayraktar'ın çekmiş olduğu fotoğrafı paylaşmak istedim sizlerle. Baba ve kız aşkının ne kadar güzel bir aşk olduğunu gösteriyor bu kare bizlere. Sevginin engel tanımadığını ve engellerin bedenlerde değil beyinde ve yürek olduğunun kanıtıdır bu fotoğraf.

NE KADAR OLDU
Van'da mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan kadının bağırsağından, 10 santimetre uzunluğunda vana kolu çıkalı 8 yıl oldu.

AlkışlıYorum
Aşırı hız tutkunu bir annem var.
Arka koltukta babam uyuyunca "Bastır oğlum!" diye beni gaza getiriyor ve polis çevirince hasta numarası yapıp "Memur Bey evladım, oğlum beni hastaneye yetiştiriyor, çok fenayım" diye hasta numarası yapıyor. Sen çok yaşa e mi anne!
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