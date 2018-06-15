Bayramları bayram yapan zamanlardan kalan detay
Babayla beraber gidilen bayram namazları.
Sadece o bayram için alınmış olan bayramlıkları giyerken mis gibi "Yeni" kokusunu burnuna çekmek.
Bayram için alınan, hayallerimiz kadar parlak yanan ışıklı ayakkabıları giymek.
Ailece, uzun zamandır yapamadığınız o kahvaltıyı yapmak. Annenin ve babanın ilk defa bir yere yetişmeye çalışmadığını görmek.
Kahvaltıdan sonra, o bayramın ilk harçlığını annenden ve babandan almak.
Kurbanlık pazarından alınan koça büyük bir sevgi beslemek. O kesilmesin diye elinden geleni yapmak.
Akraba ziyaretlerini gerçekleştirmek.
Uzun süredir görmediğin, özlediğin insanları görmek.
Ama bu ziyareti fazla uzun tutmamak.
O ziyaretlerde, cevizli ev baklavasına ve kavurmaya doymak.
-Igghh! Yemiycem teyze ben çok yedim ama.
-Ye ama oğlum bak arkandan ağlar sonra Sen yersin diye yaptım ben onları.
-E hadi, bi tane daha alayım o zaman.
Eğer o ziyaretler uzun tutulursa, halının deseni arasında, adeta kara deliğe düşmüşçesine kaybolmak.
Sonra arkadaşlarla buluşup, şeker toplamaya ya da oyun oynamaya gitmek.
Şeker toplamaya gittiğinde, "İstediğiniz kadar alabilirsiniz çocuklar" diyen, komşu teyze.
Hatta şeker toplamak için gidilen evde harçlık verilmesi.
Topladığımız harçlıkları; torpile, kız kaçırana, fişeğe yatırmak.
Fazla şeker yemekten hafif karın ağrısı çekmek ama hala yemek istemek.
Uzaklarda oturan genç dayının bayram ziyareti için size gelmesi.
Boyundan büyük takım elbise giydirilen çocuklar.
Bir sene yetecek kadar şekere sahip olmak.
Lunaparka gitmek.
Akşama kadar orada hiç sıkılmadan eğlenmek.
En sonunda büyük bir mutlulukla tertemiz çarşafa uzanıp rahat mı rahat bir uyku çekmek.
Mutlu Bayramlar..
ŞEKER TADINDA ALKIŞLIYORUM
BAYRAMA biraz parasız giriyorum, tüm umudum kızımda. Şimdiden çalışmalara başladık. Öp kızım; dedenin anneannenin, babannenin, halanın, teyzenin, amcanın, dayının elini!
***
KÜÇÜKLÜĞÜMDE bayram ziyareti yapıp kapı kapı dolaştığımız evlerde şeker ikram edenlerle, para verenleri tespit eder ve para verilen evlere, kıyafet değiştirerek tekrar giderdik. Bunun ne büyük zevk olduğunu bilen birisi olarak, kapıma gelen her çocuğa çikolatanın yanında mutlaka önceden hazırladığım bozuk paraları veririm. O ne gülümseme halidir, ne büyük bir keyifle dönmektir eve, bilirim.
***
DEDEM soruyor "Yılbaşı ne zaman yaza denk gelecek?" "Dede sen onu bayramla karıştırdın galiba, yılbaşı her zaman 31 Aralık'ta olur, bayram 10 gün öne gelir" diyorum. Bekliyor, bekliyor...
"İnşallah yaza geldiğini görmek nasip olur" diyor.
Hevesini kırmıyorum "Görürsün İnşallah" diyerek konuyu kapatıyorum.
***
BU bayram annemle sadece görünen yerleri sildik, sonra da televizyon izleyip keyif yaptık. Görüntü yine aynı görüntü. İtiraf ediyoruz, hiç pişman değiliz!
***
BAYRAMIN ilk sabahı, kapı çaldı. Diyafondan "Kim o?" dedik; heyecanlı, minik, nefis bir "Bayram çocuğuuu!" cevabı geldi. Çikolatalar feda olsun sana bayram lokumu!
***
DAVULCU büyük bir ısrarla kapıyı çaldı. Oğluma dönüp "Cebimden alıp ver oğlum" dedim. 100 lira vermiş. 3 gündür İstanbul'un tüm davulcuları bizim kapıda.
Davulcular arasındaki iletişime hayran kaldım.
***
7 yaşındaki kuzenimle bayramda yapılacaklar listesi hazırlıyoruz (onun fikri).
Aynen aktarıyorum: 1-Dedemlerin eli öpülecek harçlık alınacak. 2-Ahmet Amcamların eli öpülecek harçlık alınacak. 3-Aynur Teyzemlerin eli öpülecek harçlık alınacak.
4-Halime Nine'nin eli öpülecek ama harçlık alınmayacak, çok ısrar ederse bir tane şeker alınabilir çünkü o çok yaşlı günah olmasın, amin. Ben dahasını yazamadım gülmekten, biriniz devralsın!
KOMİK BAYRAM TWEETLERİ
@aykutatalay16 Bayram boyunca vücudumun 4'te 3'ü baklava 4'te 1'i limon kolonyasıyla dolu.
@ms_hetfieldxs Bu bayram çok güzel lan her gittiğim yerde baklava her yer baklava yaşasın baklava tamam iyiyim.
@elmasuyugalpben Rüyamda Fatih Sultan Mehmet babaannemlere bayram ziyaretine geliyordu. Ben çay servisi yaparken babaannem zorla baklava yediriyordu padişaha
@merto3535 Ne demek sen 22 yaşıma geldin sana bayram harçlığı yok?
@nsgokce Akrabalarım bayram harçlığı vermeye çalışıyo, annem yok yok büyüdü o artık vermeyin diyo.Dedim anne dur daha o kadar büyümedik ver sen.
@mehmedimyldz Senin de bayramın mübarek olsun kim olduğunu bilmediğim, rehberde kayıtlı olmayan ama her bayram mesaj atan dostum..
@coskununyeri Facebook'tan çıkıp Twitter'a, oradan İnstagram'a. Bayram gezmelerim harika bir şekilde devam ediyo.
@otekidunyali Bayram kutlama sıralamam; Annem Yakın arkadaşlarımın anneleri Potansiyel damat adayları anneleri Nolur nolmaz diyerek eski sevgili anneleri
@kazakerkegi Bayram temizliği diye bişey var. Evde ne var yok her şey siliniyo temizleniyo. Annem az önce sarı bezle dedemin tozunu aldı.
TERMOS
Bir televizyon programında konuklar arasında bir profesör vardır. Programın sunucusu çok bilmiş tavrıyla profesöre:
-"Hocam, siz okumuş adamsınız, bilirsiniz termosa soğuk su koyduğumuzda suyu soğuk tutuyor, sıcak su koyduğumuzda suyu sıcak tutuyor. Termos suyun soğuk ya da sıcak olduğunu nasıl anlıyor?" Profesör cevap verir:
– "Çok basit! Siz elinizi suya soktuğunuzda onun sıcak veya soğuk olduğunu anlamaz mısınız?" Sunucu:
– "Anlarım ama benim aklım var?" Profesör cevap verir:
– "Eee o kadarcık akıl termosta da var."
PARAŞÜT
Temel paraşüt satıyormuş. bir müşteri gelmiş:
-Beyefendi bu paraşütle 40000 fitten atladık diyelim.
- Evet." - Açılmazsa ne olacak?
- 1.düğmeye bas açılır.
- Ya açılmazsa?
- 2.düğmeye bas açılır.
- Ya açılmazsa?
- Kardeşim 3. düğmeye bas kesin açılır.
- Tamam beyfendi 3. düğmede de açılmadı, ne olacak?" - 2 yıl garantisi var, getir değiştiririz.
SİGARA HESABI
Temel parkta oturmuş sigarasını keyifli keyifli içiyormuş. Bankta yer bulamayan bir adam gelmiş yanına oturmuş.
Ama Temelin sigara içmesinden çok rahatsız olmuş.
Adam dayanamayarak Temel'e sormuş;
- Kardeş kaç yıldır sigara kullanıyorsun?
- 30 yıldır kullanayrum hemşerum, demiş Temel.
- Kardeş 30 yıldır sigara için verdiğin parayla şu karşıdaki villa ile onun önündeki son model arabayı alabilirdin! demiş adam.
Bu defa sorma sırası Temel'e gelmiş;
- Sen sigara içeymisun hemşerum?
-Hayır hiç içmedim, diye cevap vermiş adam.
- Peki şu karşıdaki villa ile önündeki araba senin mi? diye sormuş bu defa Temel.
-Hayır, benim değil, demiş adam.
- O zaman ne konuşaysun hemşerum, demiş Temel. O ev de araba da penum.
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Bayramları bayram yapan zamanlardan kalan detay
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