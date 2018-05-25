İlk buluşmalarda hangi renk kıyafetler giymeliymişiz
Araştırmacıların hipotezine göre, kadınlar ve erkekler kırmızı giydikleri zaman daha çekici olduklarını düşünüyorlar!
Bu yüzden insanların çoğu, önemli olaylarda kırmızı bir kıyafet giymeyi tercih ediyor. Ya da bundan sonra önemli bir yere giderken kırmızı bir kıyafet giyme olasılığınız çok yüksek.
Araştırmacılar, İngiliz randevu programının bölümlerini izleyerek hipotezlerini incelemeye devam ettiler.
TV programı, yarışmacıları buluşma öncesi ve buluşma sırasında kayda alıyor.
Ayrıca yarışmacıların kendi kıyafet tercihlerini yapmasına da izin veriyor.
Böylece araştırmacılar, kişilerin buluşma öncesi ve buluşma günü tercih ettikleri giysileri karşılaştırabildiler.
Araştırmada 546 erkek ve kadın yarışmacı değerlendirildi.
Sonuçta yarışmacıların buluşma sırasında ve buluşma sonrasında kırmızı kıyafet giyme oranlarının bariz bir şekilde arttığını gördüler.
Yoğun olarak tercih edilen diğer renkler ise mavi ve siyah.
Araştırmacılar, kırmızı renkten sonra yarışmacıların mavi ve siyah renklerini tercih etme oranlarını da incelediler.
Mavi de kırmızı gibi artış göstermesine rağmen kırmızı kadar fazla bir orana sahip değildi. Siyah rengi inceleyen araştırmacılar ise yarışmacıların buluşma sırasında siyah rengi çok fazla tercih ettiğini, buluşma öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında giyilme tercihinin kırmızı rengi bile geçtiğini gördüler.
Siyah, buluşma ortamlarında kırmızıya göre daha çok uygunluk sinyalleri veriyor.
Dahası, araştırmacılar renk tercihlerinin cinsel tercihlere (heteroseksüel, eşcinsel) ve cinsiyete göre tutarlılık gösterdiğini söylüyor.
Başka bir deyişle, cinselliğe ve cinsiyete bakılmaksızın kurul önüne çıkarmış gibi giyineceğiniz zaman tercih ediceğiniz renkler muhtemelen kırmızı ve siyah olacaktır.
Bir dahaki sefere giyinirken dikkat edin, eliniz kırmızı ve siyah kıyafetleriniz arasında gidip gelebilir.
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/ blog/...
NE KADAR OLDU
Thomas Sullivan'ın poşetlediği çayı yanlış anlayan müşteriler, poşetleri açmak yerine demliğe atarak ilk poşet çayı içeli 110 yıl oldu.
ALKIŞLIYORUM
İşyerine ziyaretine gelen arkadaşını odasında unutup, önce lavaboya, oradan yemeğe, oradan da kızını okuldan almaya giden mesai arkadaşımız mı; yoksa iki saat boyunca bu adam da nereye kayboldu diye düşünmeden sabırla bekleyen arkadaşı mı? Hangisi daha sazan karar veremedik.
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- Lütfi Albayrak
- İlk buluşmalarda hangi renk kıyafetler giymeliymişiz
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