Adamlığa giriş: Bazı erkeklerin kursa giderek öğrenmesi gereken dersler
Birilerine yol sormak, ilerleyen hayatınızda kalıcı travmalara sebep olabilir mi? (Panel) Konukların katılımı eşliğinde soru cevaplı anlatım.
Klozetin kapağını kapatırken kasiskelet sisteminizde oluşacak minimal değişiklikler ve vücudumuz.
Bu ders uygulamalı anlatım ile desteklenecektir.
Karşı cinsle iletişim kurmak için kullanılan alternatif yöntemlerin zeka ve akıl açısından değerlendirilmesi.
Gözlemci olarak sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan kadınlar salonda hazır bulunacaktır.
Eski sevgili ile arada görüşmenin hayatınızdaki girdisi, çıktısı ve suç kapsamına giren kusurlu hareketler.
Bu derste her suç kapsamı ayrı ayrı işlenecektir:
-Mesajlaşmak -Telefonla görüşmek -Fiziksel olarak bir araya gelmek şeklinde üç ayrı oturum düzenlenecektir.
Gündelik hayatın yükünden gaz çıkartarak kurtulmak mümkün müdür?
Gaz çıkartmak hangi kabilelerde törensel bir eylem yerine geçer?
Derste yapılan araştırma sonrası katılımcıların soy ağaçları oluşturulacak ve ait oldukları kabileler ile temasa geçilecektir.
(ERASMUS)
Nezle olunca öleceğini düşünen erkeklerin sayısı ile nesli tükenmeye yüz tutan kelaynak sürülerinin karşılaştırmalı hayatta kalma mücadelesi.
NatGeo ekibinden Stephen Chamber ve 25 yıllık evli, koca nazı çekme üstadı Şükran Aydost'un sunumlarıyla birlikte...
Çorapların kirli olup olmadığını koklamadan anlamak için dünya üzerinde uygulanan basit yöntemler (Workshop) Katılımcılar aynı anda kendi çoraplarını koklayacakları için bu ders açık havada işlenecektir.
Fiziksel değişiklikler yapan kadındaki farkları görebilme yeteneğinin kazanılması ve katarakt ameliyatlarındaki yeni gelişmeler.
Saç rengi değişikliği, kilo farkları ve elbise modelleri ile desteklenmiş videolar eşliğinde.
Ayakkabı içine çorap giymemenin, üreme üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
Gelen uzun mesajlara kısa cevaplar vermemek ne gibi rahatsızlıklara yol açar?
Han Duvarları şiiriyle parmak egzersizi yaptırılacaktır.
Kadınlarla konuşurken meme yerine konuşan kişinin yüzüne bakma teknikleri.
Bu dersi başarıyla veren katılımcılara kursumuzun anahtarını hediye edeceğiz.
Arzu Semender/ Onedio Editörü
HAFTANIN HABERİ
Tayvan'da bir sokak satıcısı, servis personeli olarak Vivi isimli bir modeli işe aldı. Yeni personel Vivi sayesinde satışlar tam 4 kat arttı… Little Peach yani 'Küçük Şeftali' lakaplı manken dükkanda çalışmaya başlar başlamaz müşteriler kuyruğa girdi. Tayvan'daki Beitun Bölgesi'nde bulunan yemek standı atıştırmalık kırmızı et çeşitleriyle tanınıyor. Küçük Şeftali'den yiyecek almak için sıraya giren Tayvanlı müşteriler uzun kuyruklara rağmen oldukça sabırlı görünüyorlar ve gülümsüyorlar. Bazı müşteriler et konusundaki yeteneklerini sergileyen Vivi'nin elini sıkıp fotoğraf çektirmek istediler. Taiwan Gazetesi'ne göre Vivi modellik kariyerine dükkana yardım amacıyla durdurabilir. Tayvan'daki otoriteler Vivi'nin başarısının sırrının güleryüz ve iletişim olduğunu belirtiyorlar.
NE KADAR OLDU
Bugün yaklaşık 190 bin kişinin ismi olan "Erdal", oğluna isim arayan İsmet İnönü tarafından üretileli 92 yıl oldu.
AlkışlıYorum
Aylarca o tanımadığım gizemli kızı ne kadar çok sevdiğini anlatıp durdu. Beraber yemeğe çıktığımız bir gece bana "Evleniyorum" dedi. "Tabi sen evet dersen" diye de ekledi. Ben de arkadaşım, sevdiğine kavuşuyor diye büyük bir sevinçle "Evet tabi" dedim ve birbirimize sarıldık. "Senin de beni sevdiğini biliyordum" dedi. "Elbette seviyorum canım benim, çok sevindim. Ee artık tanıştırırsın kızı" dedim. Ve kıyamet ondan sonra koptu! İtiraf ediyorum ben süzme bir salağım!
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- Lütfi Albayrak
- Adamlığa giriş: Bazı erkeklerin kursa giderek öğrenmesi gereken dersler
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