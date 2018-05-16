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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba

Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun

Sahura kadar batak, iftara kadar yatak sezonu açılmıştır. Hayırlı Ramazanlar.
Sahurda depoladığım suyu deve görse hörgücünden utanır.
Hoşgeldin 11 ayın su… suu… suuuuu… Suuuuuuuuuuuuuuuuu…
Oruçlu olduğunuzu unutmayacağınız bir Ramazan dilerim.
Sen oruç tutuyorsan komşunun çocuğu kesin Hacca gidiyordur.
Tek istediğim şey, sivrisineklerin de Ramazan'da oruç tutması.
Araştırmalara göre Ramazan'ın en hit parçası susadım çeşmeyeymiş.
Su içecekmiş gibi yapıyorum ama içmiyorum, şeytan deli oldu.
Ramazan'da herkes fazla kilolarıyla barışsın lütfen. Mübarek ay, küslük olmaz.
Zayıflamak için oruç tutanlar cehenneme de bronzlaşmak için girerler.
Facebook'ta oyuna davet eden arkadaşlar; aynı daveti iftar yemeği için de bekliyorum.
Elinde kola şişesiyle eve koşan çocuk reklamı çıktığı gün Ramazan başlar.
Mutluluktan havaya uçsam iftar topuna denk gelir oracıkta can veririm.
Böyle bir şanssızlık.
Açlık başımda duman, ilk oruç ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan iftar saati misin?
Ne zaman ki televizyon da Çağrı filmi reklamı görmeye başlarsam aha Ramazan geldi diyorum.
Anne arkadaşım iftara çağırdı gidebilir miyim? Tamam ama aksam ezanından önce evde ol.
Bir davulcunun isyanı: Bu facebook yüzünden kimse uyumuyor artık. Ben boşuna çalıyorum.
Oruçlu olduğumu unutsam da bir şeyler yesem. Unutunca günah olmuyormuş diye düşününler kulübü.
- Daha ezan okunmadı, niye açtın orucunu?
- E Trabzon'da okundu uşağum.
- Ama burası Trabzon değil, İstanbul.
- Bize her yer Trabzon :)
Bir Türk atasözü derki, sadece ilk birkaç gün zorlanırsın :)

FIKRA
Temel satılık papağanları inceliyormuş.
En pahalı papağanın önünde durmuş:
-Abi bunlar nece konuşuyor?
- İngilizce, Fransızca, Almanca...
- Kaç paradır?" - On milyon.
- Lazca biliyor mu?
- Bilmiyor - Bilmiyor mu?
Temel papağanın burnunu okşamış:
"Bu buruna yazık!"

​AlkışlıYorum
Eldeli çıkarma işlemini anlatırken, "Komşudan bir onluk alırız" dediğimde çantasını alıp komşusuna gitmeye yeltenen bir öğrencim var. Kimseye vermem!
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