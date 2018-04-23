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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi

Perde takan süper kahraman

Her erkeğin mutlak yaşamış olduğu sıkıntıdır. Anneniz ya da eşiniz tarafından tutuklanıp, perde mahkumiyeti yaşarsınız. Baktınız perdeler mis gibi lavanta kokuyor, siz arazi vitesine takıp kaçma planı yaparsınız ama anne arkadan seslenir: - Oğlum hadi ben perdeleri yıkadım. Senin boyun uzun, sen de as. Bu andan sonra çok şiddetli kol ve boyun ağrısından muzdarip olacak erkektir artık o. Bakınız Türk erkeklerinin sağ ön kolunda perde takmaktan oluşmuş ayrı bir kas vardır. Bunun bir de dolapların üstünü silen erkek versiyonu vardır. İşte hayatınızın en zor anları o zaman başlar bir erkek olarak. Çoğu insanı ortak noktada buluşturan nefret türüdür. Omuz tutulur, boyun kasılır. Hele ki pencere, duvarın bir başından diğer başınaysa ciddi anlamda berbat bir durum. Üstüne üstlük boyunuz da uzunsa yıllarca nefret edilmeye devam edilecek eylem türü.
Sık yapılan söz konusu aktiviteden, en dışarıya şeffaf tül, ortaya esas perde, en içeriye (odaya doğru) ise beyaz güneşliğin takıldığı (bazı evlerde nedense tam tersidir) öğrenilir. Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise, normal bir insanın saatte ancak 2 perde takabileceğidir, aksi takdirde beyne kan gitmemesi, kollardaki bütün kanın boşalması, kasların aşırı aktif olması sonucu baş dönmesini takip eden kısa süreli baygınlık yaşanabilir ve anneye bir heyecan yaşatılabilir.

ASARKEN SÖYLENENLER
Yok mu bunun makinesi?
Ha ayağı şuraya koysak... Heh oldu.
Hmmm sanırım sağ kolum artık yok...
Ne bakıyon, hiç mi perde takan görmedin?
Bu kornişleri amma da sağlam dikiyorlar, bir tanesi bütün perdeyi taşıyor.
Daha 4 tane daha var.
Nasıl bir koku bu?
Basketten daha çok boy uzatır.
Anammm tansiyonum düştü.
Allahım sana geliyorum.
Bir kol bu kadar ağrıyabiliyor muydu?
Ters mi takıyorum ben bunu? Hay anasını anneeeee.
Annemden para isteyeceğim, artık yeter.
Evlendim hâlâ kurtulamadım bu işkenceden.
Eneeem bu defa düşüyorum hakikaten... Hııaaaaa...



BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Avustralya'nın başkenti neden Canberra: 1908 yılında, Avustralya'nın en büyük iki şehri Sidney ve Melbourne arasındaki rekabeti sona erdirmek için başkent Canberra olarak kabul edildi. Tamamen planlı bir şehir olması diğer iki şehirden ayıran en büyük özelliği ve farkı.

AlkışlıYorum
Erkek arkadaşımla tartışıyoruz. "Genç yaşta ölürsem, benden sonra başkasıyla evlenir misin?" diye soruyor ve kendisinin böyle bir durumda asla evlenmeyeceğini belirtiyor. Ben de, "Senin benimle evlenmeye niyetin yok ki, ben öldükten sonra başkasıyla evlenmeye niyetin olsun" diyorum.
Ortama bir sessizlik hakim oluyor!
***
Arkadaşlarıyla gezmeye gitmeye hazırlanan balık etli kardeşime annemin sorusu: "Manda, nereye gidiyorsun?" ve aldığı süper cevap: "Yuva yapmaya..."
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