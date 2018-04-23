Perde takan süper kahraman
Sık yapılan söz konusu aktiviteden, en dışarıya şeffaf tül, ortaya esas perde, en içeriye (odaya doğru) ise beyaz güneşliğin takıldığı (bazı evlerde nedense tam tersidir) öğrenilir. Bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise, normal bir insanın saatte ancak 2 perde takabileceğidir, aksi takdirde beyne kan gitmemesi, kollardaki bütün kanın boşalması, kasların aşırı aktif olması sonucu baş dönmesini takip eden kısa süreli baygınlık yaşanabilir ve anneye bir heyecan yaşatılabilir.
ASARKEN SÖYLENENLER
Yok mu bunun makinesi?
Ha ayağı şuraya koysak... Heh oldu.
Hmmm sanırım sağ kolum artık yok...
Ne bakıyon, hiç mi perde takan görmedin?
Bu kornişleri amma da sağlam dikiyorlar, bir tanesi bütün perdeyi taşıyor.
Daha 4 tane daha var.
Nasıl bir koku bu?
Basketten daha çok boy uzatır.
Anammm tansiyonum düştü.
Allahım sana geliyorum.
Bir kol bu kadar ağrıyabiliyor muydu?
Ters mi takıyorum ben bunu? Hay anasını anneeeee.
Annemden para isteyeceğim, artık yeter.
Evlendim hâlâ kurtulamadım bu işkenceden.
Eneeem bu defa düşüyorum hakikaten... Hııaaaaa...
BİLMEMEK DEĞİL ÖĞRENMEMEK
Avustralya'nın başkenti neden Canberra: 1908 yılında, Avustralya'nın en büyük iki şehri Sidney ve Melbourne arasındaki rekabeti sona erdirmek için başkent Canberra olarak kabul edildi. Tamamen planlı bir şehir olması diğer iki şehirden ayıran en büyük özelliği ve farkı.
AlkışlıYorum
Erkek arkadaşımla tartışıyoruz. "Genç yaşta ölürsem, benden sonra başkasıyla evlenir misin?" diye soruyor ve kendisinin böyle bir durumda asla evlenmeyeceğini belirtiyor. Ben de, "Senin benimle evlenmeye niyetin yok ki, ben öldükten sonra başkasıyla evlenmeye niyetin olsun" diyorum.
Ortama bir sessizlik hakim oluyor!
***
Arkadaşlarıyla gezmeye gitmeye hazırlanan balık etli kardeşime annemin sorusu: "Manda, nereye gidiyorsun?" ve aldığı süper cevap: "Yuva yapmaya..."
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- Lütfi Albayrak
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