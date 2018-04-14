Yalnış bildiğimiz şehir efsaneleri
Şeker insanı hiperaktif ya da enerji dolu yapmaz. Genellikle çocukların yediği şekerli yiyeceklerin içindeki katkı maddeleri insanı hiperaktif yapar.
Yemek yedikten hemen sonra yüzmemenin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Vücudunuz aynı anda sindirim yapmaya çalışırken yüzerseniz bir yerlerinize kramp girmez, boğulmazsınız. Eğer fazla yemek yediyseniz yüzmeseniz de başınıza gelecek hazımsızlık şikayetiniz olur.
C Vitamini aslında sizi soğuk algınlığından korumaz fakat soğuk algınlığı sırasında C vitamini almak iyileşmenize destek olur.
Kurbağaya dokununca elinizde siğil çıkmaz. Siğil insanda bulunan bir virüsten ortaya çıkar. Kurbağalardan size siğil geçmesi imkansızdır.
Parmaklarınızı ya da eklemlerinizi çıtlatmak artrite yani eklem kireçlenmesine sebep olmaz. Fakat eklemlerinizdeki sıvı baloncuklarına zarar verdiği doğrudur. Bu uzuvlarınız şişebilir, güç kaybı yaşayabilir.
Su tek başına elektriği ileten bir madde değildir. Saf su elektriği iletmez. Suyun içinde bulunan tuz iletken olan maddedir.
Vücut ısımızın çoğunu kafamızdan kaybetmeyiz. Yine de kışın bere takmak sizi soğuktan korur.
Televizyonu çok yakından izlemek gözlerimizi bozmaz. Bilim henüz kalıcı göz bozukluğu ya da körlük ve yakından TV izlemek arasında herhangi bir ilişki bulamadı. Fakat baş ağrısı, göz yorgunluğu gibi sonuçlara sebep olur.
Az ışıkta kitap okumak insanı kör etmez.
Yine bir önceki madde gibi, başınız ağrıyabilir ve gözleriniz yorulabilir.
Dilde farklı tatları alan farklı bölgeler yoktur. Tat alma dokusu dilin her yerine eşit olarak dağılmıştır.
İnsanların 5 adetten fazla duyusu vardır. Denge, ısı, ağrı ve acı gibi hisler aslında birden çok duyu ile algılanır.
Uykusunda gezen insanları uyandırmak genellike güvenlidir. Bu kesinlikle söz konusu bireyin durumuna bağlı. Fakat uyurgezer birini uyandırmanın tehlikeli olduğu algısı aslında tamamen yanlış. Aslında uykularında gezmelerine izin vermek aslında çok daha tehlikeli bir yaklaşımdır.
Japon balıkların hafızası sadece birkaç saniye değildir. Bilim insanları Japon balıklarının hafızalarının aylarla ölçülebileceğini tespit etti.
FIKRA
Öğrenci derse geç kalmıştı.
Öğretmen niye geç kaldığını sordu.
Öğrenci:
Arı soktu dedi.
Öğretmen:
Nereni soktu?
Öğrenci:
Söyleyemem.
Öğretmen kızdı:
Otur! diye bağırdı.
Öğrenci boynunu bükerek cevap verdi:
"Oturamam!"
AlkışlıYorum
"Neden yemek yemiyorsun? diye sordu. "Seni görünce midem bulanıyor, ondan" diye cevap verdim. "E o zaman ben daha fazla mideni bulandırmayayım" dedi ve gitti. Oysa ben "Seni görünce heyecandan midem kasılıyor, o yüzden yemek yiyemiyorum" demek istemiştim.
Gel de şimdi gerçeği açıkla!
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- Lütfi Albayrak
- Yalnış bildiğimiz şehir efsaneleri
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