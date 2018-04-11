Eğer bunları yaptıysanız yaşlısınız-2
O zamanlar trollük nedir bilmiyorduk tabii, hepimizi yediler!
Pazar günü eğlenceli program seyretmek için televizyonu açtığınızda karşınıza "Hikmet Şimşek ile Pazar Konseri" programı çıktıysa...
Klasik müzikten pek anlamıyorduk açıkçası. Hikmet Şimşek'i de saygıyla analım buradan...
"Paparazzi" kelimesini aynı isimli bir program sayesinde öğrenip ünlülerin magazinel hayatlarına yeni yeni düştüyseniz...
Türkiye'nin ilk dedikodu ve magazin programıdır Paparazzi.
Hayranı olduğunuz sanatçının konser biletini uzuuuun kuyruklar bekleyip bir kitabevi ya da gişeden satın aldıysanız...
O kuyrukları beklerken saçlarınız beyazlamış bile olabilir.
Yanınızda nakit taşımak dışında para harcama yönteminden hiç haberiniz olmamışsa ve banka kartıyla sadece bankamatikten maaş çekildiğini gördüyseniz...
"Büyük ekran televizyon" denilince aklınıza sadece 55 ekran tüplü televizyon geldiyse...
Bir dönemin emektarları, çok çabuk unutuldular...
Televizyon oyunu oynamak için konsol kablolarıyla birlikte ekrana yakın durmak zorunda kaldıysanız...
İnsan o zamanlar kablosuz bir elektronik cihaz hayal edemiyordu haliyle.
Dışarıdayken acil durumlarda telefon etmeniz gerekirse diye yanınızda boy boy, bir dolu jeton taşıdıysanız...
Sonra bir de bunların kartlıları çıkmıştı hatta.
Bir tane şarkıyı çok sevdiniz diye başka şekilde dinleme imkanınız olmadığı için 15 şarkılık bir kaset almak zorunda kaldıysanız...
"Ellere var da bize yoh mi?"
Radyo dinlerken en sevdiğiniz şarkılar çıkınca 60'lık boş kasete şarkı çektiyseniz...
Bi de 90'lık vardı bu boş kasetlerde değil mi?
Halı yıkama, boya badana ve görüşmediğiniz akrabaların telefon numarasına Altın Rehber sayesinde ulaştıysanız...
"Acaba bizimki yazıyor mu bir baksana?
Aaa bizim adımız soyadımızdan bir sürü insan varmış!"
Hısım, akrabanın telefon numaralarını A, B, C, D... diye devam eden fihriste kendi el yazınızla yazdıysanız...
Bi de onu senede bir kere evin çocuğuna temize çektirirlerdi anne ve babalar.
"Caller ID" diye bir şeyden haberiniz olmadığı için uzun bir süre telefonu kimin aradığını bilmeden açtıysanız...
Telefonun çalışından anlamaya çalışanlar olmuştu bir ara. Teknolojisizlik hislerimizi geliştirmişti.
Ve hayatınızda internet olmadan da çok güzel yaşayıp, bir an bile internetsiz kalmanın sıkıntısını hissetmediyseniz siz gerçek bir yaşlısınız demektir.
Yaşlı olabilirsiniz ama aynı zamanda da çok şanslısınız. Ve merak etmeyin, yalnız değilsiniz :) onedio.com
KAFASI GÜZEL KOYUNLAR
İngiltere'de otladıkları sırada esrar yiyen koyunlar, köyün altını üstüne getirdi. İngiltere'nin Rhyndypandy Köyü'ndeki koyunlar, köylüler arasında endişeye yol açtı.
Bölge yetkilisi Loan Richard, esrar yiyen bir grup koyunun köyün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.
Richard "Koyunlar sokaklarda bir o yana bir bu tarafa koşuyor, bahçelere giriyordu. Hatta bir tanesi bir eve girip evi berbat etti" diye konuştu.
Bu arada koyunların daha önce yakınlarda bulunan yasadışı bir fabrikaya ait esrar kalıntılarını yemiş olabileceği belirtilirken, Richard ayrıca olayın tekrarlanmaması için polise başvurup kalıntıları yok etmelerini istediklerini söyledi.
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- Lütfi Albayrak
- Eğer bunları yaptıysanız yaşlısınız-2
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