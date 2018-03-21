Her genç kızın hayalindeki erkek tipi
Atlanılmaması gereken durumda böyle bir canlının yeryüzünde olmamasıdır.
Peki bu hayali canlıların genel özellikleri nelerdir?
Kaslı olması.
Romantik olması.
Espritüel olması.
Aldatmayı aklının ucundan dahi geçirmemesi.
En az 1 müzik aleti çalmayı bilmesi ve sesinin güzel olması.
Yerine göre davranmayı bilmesi.
Özel günleri hatırlaması.
Parçaları kombinleyebilme yeteneğinin üst düzey olması.
Şiiri sevmesi ve yazabilme kabiliyeti olması.
Bakımlı olması.
Mızmızlanıp trip atmaması, her durumda güçlü ve dik durması.
Standartların biraz üstünde gelirinin olması.
Biraz ama...
Sana "Nereye gidelim, ne yapalım" diye sormak yerine her zaman özel ve güzel fikirlerinin olması.
Sosyal medya manyağı olmaması.
Her daim güzel kokması.
Ses tonunun çekici olması.
Kadın ruhundan anlaması.
Sana eğlenilecek kız olarak değil de evlenilecek kız olarak bakması.
Ana kuzusu olmaması.
(Ki bu çok önemli...)
Vücut tüylerinin aşırı olmaması.
haberself.com
FIKRA
Delinin biri tımarhanenin bahçesinde yürürken bakmış başka bir deli ağacın altında oturmuş kahkahalar atıyor.
Yanına koşmuş ve sormuş: "Hey sen niye gülüyorsun?" Öbür deli "Hiç, ben hep kendi kendime fıkra anlatırım ama bu seferkini hiç duymamıştım" demiş.
SARIŞIN
Sarışın, kumral ve esmer olmak üzere üç kişi teker teker aynanın karşısına geçmiş. Bu ayna karşısında yalan söyleyenler kayboluyormuş.
Esmer aynanın karşısına geçince:
"Ben dünyanın en güzeli olduğumu düşünüyorum" demiş ve kaybolmuş.
Kumral; "Aynada kendine bakıp düşünüyorum da ne kadar çekici bir insanım" demiş ve o da yok olmuş. Sıra sarışına gelince o da;
"Ben düşünüyorum" der demez yok olmuş...
ALKIŞLIYORUM
Yaşadığımız gerginliklerin stresinden sitemle "Nişanlılık öyle bir süreç ki; üzerine tez yazılır!" diyorum. Annemin yan odadan sesi yükseliyor: "Tez ne ki kızım! Sen asıl evlenince yazacağın romanları düşün!"
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Her genç kızın hayalindeki erkek tipi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Halay diye geçme sakın! 20 Mart 2018, Salı "İki veya daha fazla insanın bir araya gelip ortak bir bilinç ile dans etmeleri" şeklinde primitifçe tanımlanan...
- Tartılmanın dayanılmaz hafifliği 19 Mart 2018, Pazartesi Şu yassı, üstüne ne yükler yüklediğimiz bazen moralimizi bozan, çok nadir de bizi mutlu eden, kimisi dijital, kimisi...
- Sadece erkeklerin bildiği, hayattan soğutan Murphy kanunları 18 Mart 2018, Pazar Murphy Kanunları'nın cinsiyeti yok tabii, onlar herkesin başının belası. Ama bazı durumlar var ki ne demek olduğunu...
- Amerikan filmlerinde rastlanan, ancak Türkiye’de asla göremeyeceğiniz şeyler 17 Mart 2018, Cumartesi Bunlar aslında Amerikan filmlerinde çeşitli klişeler. Günlük yaşantılarının da pek farklı olduğu söylenemez. Ancak,...
- Alışverişte en hızlı kasayı nasıl seçeriz 16 Mart 2018, Cuma Alışveriş yaptığınızda kasada oluşan o kalabalığı atlatmanın yollarını arayıp "Neden yan sıra benim bulunduğum...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Halay diye geçme sakın!
- Tartılmanın dayanılmaz hafifliği
- Sadece erkeklerin bildiği, hayattan soğutan Murphy kanunları
- Amerikan filmlerinde rastlanan, ancak Türkiye’de asla göremeyeceğiniz şeyler
- Alışverişte en hızlı kasayı nasıl seçeriz
- Kadın masası
- Erkek tavsiyeleri
- Erkek, hoşlandığı kadına duygularını açmadan önce nasıl davranışlar sergiler?
- Kadınların hazırlanma zamanı
- Hepsi Birbirinden Saçma ve Zor Bilmeceler