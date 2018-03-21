Yol Durumu
  1. Halay diye geçme sakın!
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 21 Mart 2018, Çarşamba

Her genç kızın hayalindeki erkek tipi

Her genç kız pembiş gözlüklerini çıkarmadan bir erkek yaratmıştır hayalinde. Her hayal edilen erkeğin aşağı yukarı özellikleri benzerdir.
Atlanılmaması gereken durumda böyle bir canlının yeryüzünde olmamasıdır.
Peki bu hayali canlıların genel özellikleri nelerdir?
Kaslı olması.
Romantik olması.
Espritüel olması.
Aldatmayı aklının ucundan dahi geçirmemesi.
En az 1 müzik aleti çalmayı bilmesi ve sesinin güzel olması.
Yerine göre davranmayı bilmesi.
Özel günleri hatırlaması.
Parçaları kombinleyebilme yeteneğinin üst düzey olması.
Şiiri sevmesi ve yazabilme kabiliyeti olması.
Bakımlı olması.
Mızmızlanıp trip atmaması, her durumda güçlü ve dik durması.
Standartların biraz üstünde gelirinin olması.
Biraz ama...
Sana "Nereye gidelim, ne yapalım" diye sormak yerine her zaman özel ve güzel fikirlerinin olması.
Sosyal medya manyağı olmaması.
Her daim güzel kokması.
Ses tonunun çekici olması.
Kadın ruhundan anlaması.
Sana eğlenilecek kız olarak değil de evlenilecek kız olarak bakması.
Ana kuzusu olmaması.
(Ki bu çok önemli...)
Vücut tüylerinin aşırı olmaması.
haberself.com

FIKRA
Delinin biri tımarhanenin bahçesinde yürürken bakmış başka bir deli ağacın altında oturmuş kahkahalar atıyor.
Yanına koşmuş ve sormuş: "Hey sen niye gülüyorsun?" Öbür deli "Hiç, ben hep kendi kendime fıkra anlatırım ama bu seferkini hiç duymamıştım" demiş.

SARIŞIN
Sarışın, kumral ve esmer olmak üzere üç kişi teker teker aynanın karşısına geçmiş. Bu ayna karşısında yalan söyleyenler kayboluyormuş.
Esmer aynanın karşısına geçince:
"Ben dünyanın en güzeli olduğumu düşünüyorum" demiş ve kaybolmuş.
Kumral; "Aynada kendine bakıp düşünüyorum da ne kadar çekici bir insanım" demiş ve o da yok olmuş. Sıra sarışına gelince o da;
"Ben düşünüyorum" der demez yok olmuş...

ALKIŞLIYORUM
Yaşadığımız gerginliklerin stresinden sitemle "Nişanlılık öyle bir süreç ki; üzerine tez yazılır!" diyorum. Annemin yan odadan sesi yükseliyor: "Tez ne ki kızım! Sen asıl evlenince yazacağın romanları düşün!"
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar