Tartılmanın dayanılmaz hafifliği
Çok ayıp!
Bir kaç kilo az gösterse ne olur.
Genellikle pazartesi diyetçileri olarak bildiğimiz kabile ferdi uykulu bir şekilde tuvalette bir bedenin normal gereksinmeleri giderdikten sonra, "Acaba bugün kaç kiloyum?" sorusu aklına takılır.
Bedenine ait olmayan herşey atılır bir çırpıda üstten. Fakat acaba üstünden attığı kumaş parçaları yeterli midir? Bu kıvamda hastalıklı bir düşünce belirdiğinde dimağında, artık bir dizi rahatsız soru ve işlem de başlamış demektir:
Acaba bağırsaklarım tamamen boşaldı mı? Acaba yıkadıktan sonra yüzümü iyi kuruladım mı? Saçım duştan sonra hala biraz nemli mi? Dişimi fırçalarken dişimin üstünde macun kalmış mıdır? Erkeksen, tıraş oldum ama acaba yeterince sinekkaydı mı?
Her gün aynı zamanda aynı şekilde tartılmayı kafaya takmış bir zihnin, üstündeki, içindeki, bedenine ait olan ve olmayan bir çok yükten arınma düşüncesi, bu şekilde tezahür edebilir.
Böyle bir marazi anda, yapılacak bir başka şey de, hemen o düşünceden kurtulmaktır, zira düşüncenin de bir ağırlığı vardır.
Genellikle beklenen kilo düşüklüğünü göremeyen genç kilolu tartının üstünde "Hayırr hayırrrrr" diye zıplayarak tartıyı döver hatta duvara felan çakar ve malesef bir tartı daha aramızdan ayrılır.
O yüzden tartılardan korkmayın.
Tartılarla barışık olmayı deneyin. Onların bir canı yok.
Onlar mataryel aslında tartıda gördüğünüz siz siniz. Bir nevi aynı diyebiliriz. Artık barışık olun tartıların üstüne nazikçe binin.
DERİ
Evli çift, ağır bir kaza geçirir. Kadının yüzü tamamen yanmıştır, plastik cerrahlar kadının yüzünü eski haline getirebilmek için deriye ihtiyaç olduğunu ama kadından deri alamayacaklarını söyleyince kocası deri vermeye gönüllü olur. Ancak kocasından alınacak deri popo bölgesinden alınacaktır.
Adam bu durumdan karısının haberdar edilmemesini ister çünkü moralinin bozulacağından endişelenmektedir.
Ameliyat tamamlandıktan sonra kadın eskisinden de güzel görünür. Her gören bu muhteşem güzellik karşısında hayrete düşmektedir.
Bir gün kadın kocası ile başbaşa kaldığında ona duyduğu minneti dile getirir:
- Hayatım, çok teşekkür ederim. Şimdiki güzelliğimi sana borçluyum. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
Kocası cevap verir:
- Teşekküre gerek yok hayatım. Annen seni her öptüğünde ben gerekli mutluluğu duymaktayım zaten!..
ALKIŞLIYORUM
Büyük bir mağazanın ilk açıldığı zamanlar.
Mağazada anlık indirim duyurularını anons eden kişi şöyle dedi: "Pantolonları indirdik, orta reyonda sizleri bekliyoruz."
- Haberler
- Yazarlar
- Lütfi Albayrak
- Tartılmanın dayanılmaz hafifliği
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sadece erkeklerin bildiği, hayattan soğutan Murphy kanunları 18 Mart 2018, Pazar Murphy Kanunları'nın cinsiyeti yok tabii, onlar herkesin başının belası. Ama bazı durumlar var ki ne demek olduğunu...
- Amerikan filmlerinde rastlanan, ancak Türkiye’de asla göremeyeceğiniz şeyler 17 Mart 2018, Cumartesi Bunlar aslında Amerikan filmlerinde çeşitli klişeler. Günlük yaşantılarının da pek farklı olduğu söylenemez. Ancak,...
- Alışverişte en hızlı kasayı nasıl seçeriz 16 Mart 2018, Cuma Alışveriş yaptığınızda kasada oluşan o kalabalığı atlatmanın yollarını arayıp "Neden yan sıra benim bulunduğum...
- Kadın masası 15 Mart 2018, Perşembe KADINLARIN ofislerindeki masaları bana her zaman ev mutfağını andırır. Su bardağı, sürahileri ve elmaları eksik...
- Erkek tavsiyeleri 14 Mart 2018, Çarşamba Hep kadınlardan erkeklere tavsiyeler ve erkeklerden kadınlara tavsiyeler diye yazdık. Bakalım bir de erkeklerden...
LÜTFİ ALBAYRAK Tweetleri
- Sadece erkeklerin bildiği, hayattan soğutan Murphy kanunları
- Amerikan filmlerinde rastlanan, ancak Türkiye’de asla göremeyeceğiniz şeyler
- Alışverişte en hızlı kasayı nasıl seçeriz
- Kadın masası
- Erkek tavsiyeleri
- Erkek, hoşlandığı kadına duygularını açmadan önce nasıl davranışlar sergiler?
- Kadınların hazırlanma zamanı
- Hepsi Birbirinden Saçma ve Zor Bilmeceler
- Aşkın Hayatımıza Etkileri Nelerdir?
- Kadınlara özel Murphy kanunları