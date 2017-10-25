Kadınların büyük taktiği: Kaçıyorum peşimde koşacaksın
Aslında olay bu değildir.
Duruma kadın açısından da bakarsak, erkek ilgi gösterdikçe kaçan kadınlar da elde edince ilgisizleşen erkekler kadar günahkardır.
Peki bu tip kadınları nasıl tanıyacaksınız?
Öncelikle bu tip bir kadınla karşı karşıya kaldıysanız ışık sahibisiniz demektir. Yani kadın sizde gördüğü ışığa, size yolladığı yeşil ışık sinyalleriyle karşılık verir.
Size olan ilgisini saklamaz!
Bunu açıkça belli eder ama hislerini asla tam olarak su üstüne çıkarmaz. Sizden atak bekler öncelikle. Onu çözmek sizin elinizde!
Ona olan ilginizi belli edin. Ufak ufak yürüyün ama koşmaya kalkışmayın, takılıp düşebilirsiniz.
Atağınızı gerçekleştirdiyseniz oyun başlasın!
Siz el ense yaptıkça o sizi aşağı indirmeye çalışacaktır.
Her atağınıza karşılık verecektir. Amacı her adımda geri çekilip sizi kendi yarı sahasına sokmaktır.
Dikkatli olun! Onun sahasına girmeyin. Girerseniz top atışlarıyla yaralanır ve düşersiniz. O geri çekildikçe olduğunuz yerde kalın. İlerlemeyin ama geri de gitmeyin. Eğer bu ilişkiye niyeti varsa size adım atacaktır. Değilse kendince bu oyunu devam ettirmeye çalışacaktır.
Kalbinizin klimasını açmalısınız. Sıcak davranışlar bazen gereksizdir. Öyleyse soğuğu oynamaya ne dersiniz? Aynen öyle yapacaksınız. Bırakın bu ilişki başlamadan bitsin.
Ayrılık denizine olta atmaktansa o denizde boğulanlara sadece seyirci olun.
Gerçekten de bazı kadınlar hatta birçoğu geçmişte yaşadıklarını bahane ederek geleceğini karartacak erkek ararlar. Bu erkeğin siz olmasını ister misiniz?
İstemezsiniz değil mi?
Öyleyse oyun oynanacaksa aşk meydanında, bu oyunun kralını oynayın! kizlarsoruyor.com/sinirlibiber
PARMAK
TEMEL bir gün uçaktadır. Hostes acil bir anons yapar; Sayın yolcularımız uçağımız düşmek üzeredir acilen 50 kg'lık birini uçaktan atmalıyız.
Anonstan sonra 50 kg'lık yolcu Temel seçilir. Temel der ki; Size bir soru sorayım, bilirseniz atın bilemeseniz atmayın beni. Bu öneri kabul edilir ve Temel sorusunu sorar. Benim sağ ayağımdaki parmaklarımla pilotun sağ ayağındaki parmakların toplamı kaçtır?
Görevli, bunu bilmeyecek ne var 10 der. Temel ayağını açar ve 4 parmak çıkar.
"Kazandım, bilemediniz" der.
Ama daha sonra pilotun ayağını açarlar 6 parmağı çıkar.
ALKIŞLIYORUM
Tuvaletinizden başlayıp sokak kapınıza kadar uzanan, hatta apartman çıkışına kadar uzamaya devam eden tuvalet kağıdı görürseniz, şaşırmayın. Zira, küçük kızınız evinizdeki tuvalet kağıdının, kendisini nereye kadar götüreceğini test ediyor olabilir. Ah bu reklamlar! Ah!
Ayağım kaydı ve düştüm.
Kalktım. Üstümü başımı çırptım.
Saçımı başımı düzelttim. Yere dağılan dosyalarımı topladım. Bir metre ileri fırlayan telefonumu aldım. Kulağıma getirdim ve... Sen hala konuşmaktasın.
Yeter, biraz sus ya!
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- Lütfi Albayrak
- Kadınların büyük taktiği: Kaçıyorum peşimde koşacaksın
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