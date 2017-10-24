Eve gelen tamirci karşısında neden suçluluk hissederiz?
Altında derin ve karmaşık bir dizi psikolojik faktörün yattığına inandığım korkunç bir his. Duşakabinimizin su sızdırmaya başlaması, kombimizin titreye titreye çalışması, buzdolabımızın optimus prime'a dönüşmesi gibi nedenlerle eve çağırdığımız tamirci karşısında neden çaresiz hissederiz kendimizi? Neden sürekli ona yaranmaya çalışırız? Neden "Ustacığım bir şey lazım mı?" diye sorarız sürekli?
O bir cerrah titizliğiyle işini yaparken hissettiğimiz gerilimin sebebi nedir? Neden eve gelen usta bizden "kullanılmayan, böyle eski, pis bir bez" ya da "şöyle küçük bir iskemle" istediğinde heyecanlanırız?
Çocukken evde bozulan her elektronik alet karşısında "Sen mi oynadın lan bununla" diyen bir baba, hiç anlamadığımız bir konuda tamirata gelen adamın çıkaracağı masrafın belirsizliği, bir şeyi tamir ettirmenin getirdiği mutsuzluk ve gerilim hissi... Hepsi ama hepsi bu suçluluğun nedenleri arasında sayılabilir.
Mamafih akılda tutulması gereken bir başka neden de bazı tamircilerin eve sıradan bir insan, normal bir tesisatçı şeklinde gelmek yerine sorgu meleği kılığında gelmesi olabilir. Adam sizinle öyle bir konuşur ki ezilir büzülürsünüz. Sizi sorgular da sorgular... Sorun ondan önce gelen tamirciler ya da ustalardır. Bu asabi ve kıskanç usta tipi adamın ruhundaki suçluluk hissini arttırır.
- Usta sorun neymiş?
- Kime monte ettirdiniz siz bunu?
- Valla eve taşınırken ustalar baktı...
- ....
- Ne olmuş abi?
- Olacağı olmuş işte... İşi bilmeyen adam bunu ekseriyetle böyle monte eder. Bunu kompile yanlış monte etmişler...
- Tüh ya...
- Masraftan mı kaçtınız siz?
- Yo...
- Masraftan kaçarsanız böyle olur işte...
- Abi kaçmadık masraftan...
- Geçen bir başka yerden çağırdılar... duşakabini takar takmaz hadi selamunaleyküm... Sular alttan banyoyu basmış... Masraftan kaçmayacaksın, ustasını bulacaksın...
- Valla bilemedik abi. Masraftan da kaçmadık ama...
- Kaçmayacaksın masraftan...
- Yok abi kesinlikle kaçmadık zaten...
Bu ne lan? Yecüc mecüc gelse daha iyiydi. Usta mısın csI dedektifi misin?
Kaçtım masraftan evet. Ucuzu tercih ettim. Allah belanı versin senin. Zona oldu her yanım stresten, gerilimden... Evet masraftan kaçtım. Evet arkadaşlarla biz monte ettik onu. Biz monte ettik. Anlıyor musun biz. Ucuz olsun istedim çünkü.
Masraf çoktu, artmasın istedim. Suç mu? Suç mu bu? Amacın beni ağlatmak mı, üzmek mi? Özür dilerim tamam mı usta... Tamam mı? Özür dilerim. Allah kahretsin özür dilerim. Yeter artık üstüme gelme. Ühühühühühühühüh. Ya şimdi yazarken bile fena oldum. Sanırım devam edemeyeceğim. Burda keselim lütfen...
BADEMLİ
Lunaparkta bir yarışma; tüfekle turnayı gözünden vuran hediye kazanıyor.
Bir adam geliyor. Dili dönmez sarhoş bir durumda olduğu her halinden belli:
-Deneyebilir miyim? diye sorar.
İşletmeci: Kardeşim git işine, gerçek kurşun, sarhoşsun, elinden kaza çıkacak.
Fakat adamın ısrarlarına dayanamaz.
Birde ne görsün, atış tam isabet.
Adama nesli tükenmekte olan bir tosbağa hediye verir. Biraz sonra adam bir daha gelir. Bu kez daha sarhoş ama yine isabet ettirmeyi başarır. Al sana bir tosbağa daha.
Üçüncü kez gelir, ayakta duramaz ama yine isabet ettirir kurşunu. İşletmeci tosbağaları kalmadığından adamın eline büyük oyuncak ayı tutuşturur.
Sarhoş şaşkın şaşkın bakar ve sorar:
-Bademli kurabiyelerinden kalmadı mı?
SORU
Temel ve Cemal deniz kıyısında oturmuş balık tutuyorlardı. Temel bir ayakkabı çekti. Cemal bir süzgeç çekti.
Derken bir terlik çekince, Temel;
- Ula Cemal purdan cidelim daa, aşağıda birileri oturayi...
AlkışlıYorum
Haftasonu "Yolda kaldım" diye aradın 35 kilometre yol teptim, sorun etmedim.
"Çekme halatın var mı?" dedim, "Var" dediğin çekme halatı çamaşır ipinden hallice bir ip çıktı, ses etmedim! 2 tona yakın arabanla araya araya en küçük arabası olan beni aradın, ona da eyvallah!
Kaldığın yer iki tarafa da meyilli çukur bir bölge, sayende debriyaj balatasının yarı ömrünü de yedik problem değilde, a benim güzel arkadaşım, benzinin bittiğini neden baştan söylemedin!
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- Lütfi Albayrak
- Eve gelen tamirci karşısında neden suçluluk hissederiz?
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