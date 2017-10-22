Halı saha tipleri
Kendini Şampiyonlar Ligi Finalinde Sanan Tip: Çok ciddi olur bunlar. Sahada lakaytlık sevmezler. Gol yendiğinde, hata yapıldığında "Beyler, hadi biraz ciddi olalım" falan derler.
Top Oynamaya Değil de Muhabbete Gelmiş Tip: Maç boyu birileriyle sohbet eder. Bazen rakip takım oyuncularıyla muhabbet kurar. Bazen de izleyenlerin arasında bir tanıdık görüp "Vay ağbim sen de mi burdaydın" deyip tellerin arkasından onunla konuşur.
Takımına Moral Veren Pozitif Tip: Yenilse bile her kaçan pozisyondan sonra "Çok iyi ağbi. Bravo. Böyle devam" tarzı şeyler söyleyip alkışlayan tiptir.
Aslında içinde fırtınalar kopmaktadır ama belli etmez.
Adam Eksikliğinden Çağrılmış Küçük Kardeş: Birilerinin yanında gelen küçük kardeştir. Adam olmayınca oyuna dahil edilir. Çoğu zaman kaleye konur. Bazıları tırt çıkar. Bazıları da yeşil sahaların genç yeteneği edalarını sergiler.
Ölümüne Mücadele Veren Hırçın Tip: Bu adam da oyunu gereğinden fazla ciddiye almıştır. Kaybetmeyi yediremez.
Sakatlamak için girişir. Genelde halı saha kavgaları bu tipler yüzünden çıkar.
Gömlek ve Kumaş Pantolonla Oyuna Giren Yedek Kaleci:
Bunlar aslında top oynamaya değil izlemeye gelmişlerdir. Ancak, kaleci gelmeyince görev bunlara verilir. Bazıları üstündekilere aldırmadan panter gibi uçar. Bazıları da yalı kazığı gibi durur.
Maçı Kızlar da İzliyorsa Birden Yıldızlaşan Tip: Bu adam bugüne kadar yaptığınız tüm maçlarda kazmanın da kazmasıdır. Ancak, maçı kızlar izliyorsa birden çalımlara, röveşetalara başlar. Değişim şaşırtıcıdır.
Maça Yün İçlikle Gelen Tip:
Genelde kışın yaparlar bunu. Eşofman veya şortla oynamayı tercih etmezler. Yün içlikle daha rahat ettiklerini söylerler.
40 Yaş Üzeri Yaşlı Başlı Adamlar: Nereden geldikleri belli olmayan adamlardır. Kel ve göbeklidirler. İki adım koşunca kıpkırmızı olurlar. Bunlara fazla sert girmemek gerekir. Hemen sorun çıkartırlar.
Spor ayakkabı Yerine Sivri Burun Tercih Eden Tip: Bunlar eşofmanın altına sivri burun ayakkabı giyerler.
Genelde defans oynarlar. İkili mücadelelerde bunlardan tekme yememek gerekir.
"Topu Önüme Bırak" Adamları:
Kalecilerden topu alıp tek başlarına ilerlemek isteyen adamlardır. Takımı geridedir ve tüm yükü omuzlarında hisseder. Genelde başarısız olur.
Adam Yok Diye Çağrılıp Messi'ye Bağlayan Tip: Bunu sahada kimse tanımaz. Bir kişinin tanıdığıdır ve adam eksik diye getirilmiştir. Ancak, birden oyunda harikalar yarattığı görülür. Bundan sonraki maçlara da davet edilir artık.
Kalecinin Moral Motivasyonunu Bozan Kale Arkası İzleyicisi:
Bunun top oynamakla işi yoktur.
Amacı kalecinin arkasındaki tellerin oradan kaleciye laf yetiştirmektir. Konsantrasyonu bozar. Gol yemesine sebep olur.
"Allah'ını Seven Defansa Gelsin" Diye Ağlayan Kederli Defans: Tüm arkadaşları forvettedir.
Atakta tek başına kalmıştır. Tüm oyuncularla yalnız mücadele etmek zorundadır. Bu da onu hüzünlendirir ve kederlere sokar.
Düştü mü Yerden Kalkmayan Artiz: Zaman geçirmeye yönelik hareketler yapar. Bir de ayağa kalkıp değişim işareti yapar. Sanki, değiştirecek oyuncu vardır. Kendisini gerçek maçta sanmaktadır.
DONSUZ HAYALET
Otelin birinde bir oda varmış ve o odada hiç kimse kalamıyormuş. Gece saat 2 felan olunca bir hayalet çıkıyormuş ortaya ve orda kalan kişi hemen kaçıyormuş.
Neyse Dursun bir gün iş için yurtdışına çıkmış ve işi bittikten sonra bu otele gidip orda yatayım demiş ve otelin sahibine:
- Bir oda lütfen Otelin sahibi:
- Buyrun efendim oda numarası 234 Dursun almış anahtarı çıkmış odaya ve yatmış. Gece saat 2 olunca bir ses duymuş:
- Ben donsuz hayalet, ben donsuz hayalet, ben donsuz hayalet...
Dursun korkudan ne yapacağını bilememiş ve hemen kaçmış.
Ve gecenin yarısı 5 gibi Temel'in evinin ziline basmış ve Temel kapıyı açmış:
- Ula poh mi vardir, gecenin bir yarisi zile basaysun.
Dursun anlatmış olanları ama Temel inanmamış. Sonra Dursun Temel'e:
- Ula bana inanmıyorsan cit kendin bak...
Neyse Temel dayanamamış bir hafta sonra gitmiş otele ve otelin sahibine:
- Ben 234 numaralı odada kalmak istiyorum, 234 benim uğurlu sayım demiş.
Sonra çıkmış odaya yatmış ve saat gece 2 olduğunda, bir ses duymuş:
- Ben donsuz hayalet, ben donsuz hayalet, ben donsuz hayalet...
Temel hemen cevabı vermiş:
- Al şu 10 lirayı da kendine bir don al...
AlkışlıYorum
Tıklım tıklım otobüste kapıları ansızın açıp dışarı insanlar düştüğü zaman "Uyy döküldü hamsiler!" diyerek eğlenen, biri sıkıştığı zaman da "Aha buğulama hamsi!" diye kopan laz şöför amcaya buradan selam ediyorum.
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- Lütfi Albayrak
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