Yurt dışına çıkacaklar için
Nepal'de ayak üzerinden atlamayın.
Kötülüğü simgeler.
Şili'de lokantada ellerinizi karnınızın üzerine koyun. Yoksa servis yapmazlar.
Japonya'da üç kişinin resmini çekmeyin. Şansınızı kapatır.
Moğolistan'da ıslık çalmayın. Kötü ruhları davet etmiş olursunuz.
Hindistan'da sokakta tuvaletini yapanlara tepki göstermeyin. Yasaldır.
Kolombiya'da gece sakın kırmızı ışıkta durmayın. Soyulursunuz.
Çin'de yere tükürmek serbesttir.
Balgamın üzerine basmak yasaktır.
ABD'de trafik polisi sizi durdurursa elleriniz direksiyon üzerinde put gibi bekleyin. Hareket ederseniz vurulabilirsiniz.
Endonezya'da küçük çocukların başını okşamayın, yoksa zekaları gelişmez.
Tibet'te çay bardağını iki elinizle avuçlamazsanız saygısızlık etmiş olursunuz.
Japonya'da çatal, kaşık yerine kullanılan çubukları tabağa çapraz koymak hakarettir.
Bahama Adaları'nda çiçekli etek giymek, koca arıyorum anlamına gelir.
Bikini adalarında bikini giymek yasaktır.
Rusya'da erkek erkeğe dudaktan öpmek, sevgi ve saygıyı gösterir.
Endonezya'da pazarlık sırasında satıcı parayı yere atarsa, son fiyat anlamına gelir.
Nijeryalılar'a sırtınızı kremletmeyin.
Onlara göre beyazların derisi yoktur.
Panama'da çok güzelseniz, size yüzde 20'ye varan indirim yaparlar.
Sumatra'da küçük çocukların resmini çekmek yasaktır. Dişlerinin gelişmesini önler inancı hakimdir.
Rusya'da taksi şöförleri ile akademik bir tartışmaya girmeyin. Çoğu üniversite eski öğretim üyesidir.
İskoçya'da içkiyi geri çevirmek hakarettir.
İtalya'da Spaghetti'ye makarna demek hakarettir.
Yine İtalya'da otel odanıza giren hırsızı dövmek suçtur.
Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır.
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- Lütfi Albayrak
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