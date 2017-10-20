Terk edilen erkek tipleri
Ancak, en adisi ve şerefsizi çirkeflerdir.
Aman kızlar bunlardan uzak durun.
Ayrılığı olgun bir tavırla karşılayan tip Bunlardan zarar gelmez. Tıpkı sizin gibi artık ilişkide bir şeylerin eksik olduğunu anlayıp o da sizi haklı bulur.
Ağlayıp zırlayıp "B ırakma" diye yalvaran tip.
Gurursuz ve haysiyetsiz olurlar. Terk edilmek bunlar için ağır bir darbedir. Sülük gibi yapışırlar. Kendilerini acındırırlar.
Terk edilmeyi hiç de umursamayan tip.
Bu adiyi tez zamanda terk etmekle hayatınızın en iyi kararlarından birini vermişsinizdir.
Terk edilince agresifleşip "Görürsün, bunu ödeyeceksin" tarzı şeyler söyleyen tip.
Balondurlar bunlar. Aslında yapabilecekleri hiçbir şey yoktur.
Ayrılığın ertesi günü yeni sevgili bulan tip. Kelimenin tam anlamıyla... Neyse küfretmeyelim.
İnsan birkaç gün en azından acısını çeker. Bir kız ertesi gün sevgili bulabilir, ama bir erkek bunu yapmamalı. Ayıp.
Terk edildiğinde şoka giren tip.
Bir türlü ayrılığı kabullenemez. Söylediklerinizi yalan ve şaka zanneder.
İnsanlara sizin hakkınızda iftiralar uyduran tip.
Zaten öyleydi, zaten böyleydi tarzında şeyler söyleyip sizi küçük düşürmeye çalışır. Kuyruk acısı başına vurmuştur.
Çirkefliğin kitabını yazmış tip.
Tam bir ittir. Birlikte özel ne yaşadıysanız bunları çevresindekilere anlatır. Özel fotoğraflarınız veya videolarınız varsa bunları interenete koyar. Terk ettiğiniz için yapmadığı adilik ve şerefsizlik kalmaz resmen.
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- Lütfi Albayrak
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