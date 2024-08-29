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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 29 Ağustos 2024

Tembeller için temizlik

ÇÖPLER kendi kendine geri dönüşmez, kokar. Büyük boy çöp torbası edinin, en azından haftada bir atarsınız.
YERLERİ temizlemek için okullarda kullanılan paspas türünde bir aparat alın. Misal, toz toplayıcı çoraplarla gezip evinizi temizleyin.
OCAĞIN içini alüminyum folyo ile kaplayın, daha sonra o lekeler için uğraşmak zorunda kalmazsınız.
MASA ve sehpaların üzerini örtün. Örtüyü çırpmak toz almaktan daha kolaydır.
UNUTMAYIN, ıslak mendil her derde devadır.
YİYEBİLİYORSANIZ gıdaları orijinal kabında yiyin.
BANYONUZUN tıkanmasını istemiyorsanız sıvı vücut sabunu kullanın.
EN uzun boylu arkadaşınızdan daha yüksekte kalan yüzeylerin tozunu almayın.
EVİN içine dağılan ve aslında orada olmaması gereken eşyaları toplamak için bir sepet edinin.
Bir yandan odalardan toplayıp aynı anda onları olması gereken yerlere taşıyabilirsiniz.
EVİNİZE bir misafir gelmeden önce yalnızca bir yeri temizleyebiliyorsanız, bu kesinlikle banyo olmalıdır.
İnsanlar evinizde bir tek bu yerde yalnız başlarına kalır ve etrafı inceleme eğiliminde olurlar.
TEMİZLİK yapmadan önce kendinizi motive edin.
Yalnız değilseniz, temizliği evdekilerle paylaşın.
BENCE siz en iyisi eve bir temizlikçi çağırın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Hollanda'da suç oranı o kadar düşük ki, 2004'ten bu yana 23 hapishaneyi kapattılar, çünkü onları dolduracak kadar suçlu yok.
1996'da İngiltere'nin Devon kentindeki hevesli bir kuş gözlemcisi, bir yılı baykuşlara ötüşerek ve ardından onların tepkilerini kaydederek, komşularından birinin baykuş gibi davranıp ona geri öttüğünün farkında olmadan geçirdi.

TESPİTLİ YORUM
@ozulkg "Borcum ne kadar?" diyorum, "3 bin 500 TL" diyor. Kart çıkartıyorum yüzünü buruşturuyor...
Abi cidden herkes 3 bin 500 lira nakit taşıyorsa eyvallah hak ettim ya!

GÜLÜ YORUM
@dilsad Yan komşum ev havalansın diye dış kapısını açık bırakmış, robot süpürgesi evden kaçmış apartmanda geziniyor asdgkf.

ALKIŞLI YORUM
Denizde, bata çıka yüzmeye çalışan 35 yaşlarındaki bir kadına, akrabası olduğunu sandığım bir adam kadının arkasındaki pisliği gösterip, "B.k bile yüzüyor, sen yüzemiyorsun" dedi ya.
Tarafımdan magmaya asil üye olarak yollandı. Helali hoş olsun.

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