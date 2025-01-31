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Telefon akıllı da ya biz deliriyorsak

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 31 Ocak 2025

Hayalet titreşim sendromu:
Telefon cebinde değilken bile titreşim hissetmek.
Yeminle biri mesaj attı sandım!
Görmeden yazamama sorunu:
Bilgisayar klavyesinde yazarken bile baş parmaklarını kullanmaya çalışanlar burada mı?
Yüzde 1 panik atağı:
Şarj yüzde 10'da soğukkanlıyız, ama yüzde 1 olunca kıyamet senaryoları devreye giriyor.
Şarj kablosu tapınması:
Başkalarının evinde önce "Merhaba" değil, "Şarj aletin var mı?" diye soranlar.
"Telefonum nerede?!" krizi:
Telefon elindeyken telefonsuz kaldığını düşünüp paniğe kapılmak.
Sonsuz kaydırma tutsaklığı:
5 dakika bakıp çıkacağım dediğin TikTok/Instagram seansı, 3 saat sonra göz altı torbalarıyla sona eriyor.
Uyurken düşman gibi üzerine düşen telefon:
Yüzüne çarpınca hayatı sorgulatır, hele ki burun kemiğine denk gelirse.
Ekran süresi gerçeği:
"Bugün telefonla sadece 1-2 saat ilgilendim" deyip ekran süresi raporunu görünce ruhun bedenini terk ediyor.
"Bir bakıp çıkacağım" yalanı:
Mesajı açıp cevap vermeye niyetlenip, sonra 2 saat başka şeylere daldığını fark etmek.
Göz teması krizi:
İnsanlarla konuşurken göz göze gelince tuhaf hissedip, elini istemsizce cebindeki telefona götürenler.
Tuvalette telefon yoksa kıyamet kopar:
Girdiğin an telefonu unuttuğunu fark edersen, o iş yarıda kalır.
Batarya yalanı:
"Tüm gün şarjım yetti" cümlesini en son 2015'te kurduğum söyleniyor.
Telefon şifresini unutup paniklemek:
Ama 450 tane saçma şifreyi hatırlıyorsundur.
Şarj aletiyle hayat bağı:
Prizde takılı oturan telefon değil, aslında biziz.
Sosyal medya dedektifliği:
10 dakika önce tanıştığın kişinin lise mezuniyet fotoğraflarına kadar inmek.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1900'lerin başında İsviçre ordusu, rutin bir askeri tatbikat yaparken harita okuma hatası yüzünden yanlışlıkla komşu ülke Lihtenştayn'a girdi.
Ancak Lihtenştayn'ın düzenli bir ordusu olmadığı için kimse işgal edildiğini fark etmedi.
İsviçreli askerler, küçük ülkenin sınırlarını geçtiklerini bir süre sonra anladı.
Ancak bu sırada ne bir direnişle karşılaşmışlardı ne de herhangi bir yetkili onlara tepki göstermişti.
Hatanın farkına varan İsviçre ordusu, sessizce geri çekildi.

TESPİTLİ YORUM
@berfinsis1 "Ocak neden bitmiyor?" diye soruyorsunuz.
"14 Şubat'a kadar birini bulalım" diye yardım etmeye çalışıyordu sadece ama kimseye yaranamadı...

GÜLÜ YORUM
@oguzakturk Kitap okudukça okuyasım geliyor, okumadıkça da hiç okuyasım gelmiyor.
Dünyadaki en zor şey okuma motivasyonunu sürdürülebilir kılmak olabilir...

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