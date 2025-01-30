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Aşk nasıl bir şey?

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 30 Ocak 2025

Çoğu kadın, güçlü bir mizah anlayışına sahip erkeklerden etkilenir. Genel olarak konuşursak, güçlü bir mizah anlayışı zekayla ilişkilendirilir.
Sevdiğiniz kişiyi her zaman belirli bir şarkıyla ilişkilendirirsiniz.
Aşk ve şehvet aynı şey değildir. Aşk duygularla beslenir.
Şehvet, sevgiyle gelen empatiden ziyade, ödül alma motivasyonuyla beslenir.
Aşk hızlı çalışır. Birinden hoşlanıp hoşlanmadığınıza karar vermek yalnızca 4 dakikanızı alır.
Stresli hissetmek? Sevdiğiniz kişiye sarılın. Eşinize sarılmak anında stres gidericidir.
Sarılmanın bu kadar iyi hissettirmesinin bir nedeni var. Aşk ya da sarılma hormonu olarak adlandırılan oksitosin, kucaklaşma ya da kucaklaşma sırasında üretilir.
Aşk sadece zihninizde değildir. Aşk sadece düşündüğünüz bir şey değildir. Vücudunuzun her yerinde görülür.
İlk hamleyi mi yapıyorsunuz? Hoşlandığınız kişinin ilk hamleyi yapmasını bekliyor olabilirsiniz ve bu aslında kötü bir fikir değil.
İlk hamleyi yaparsanız karşınızdaki kişiden daha çok etkileneceğinizi biliyor muydunuz?
Evlilik uzun vadede sağlığı iyileştirir. Evli olanlar bekarlara göre daha uzun ve sağlıklı yaşıyor.
Hatta eşini kaybettikten sonra bile geride kalan kişinin ömrü kısalıyor.
Aşk bulaşıcıdır. Birine gülümsemek onu gülümsemeye teşvik ettiği gibi, sevgiyi ifade etmek de başkalarında bu duyguları uyandırır.
Farklı bir bağışıklık sistemine sahip bir kişiyi hissedebilir ve ona çekilebiliriz .
Aşık insanlar kalplerini senkronize edebilir. Araştırmalar, aşık insanların üç dakika boyunca göz teması kurarak kalp atışlarını senkronize edebildiklerini gösteriyor.
'Aşk' Sanskritçe'den türeyen bir kelimedir. "Aşk" terimi Sanskritçe lubhyati'den gelir ve "arzu" anlamına gelir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
TAYLAND'DA bir polis memuru hafif bir suç işlediğinde ceza olarak üzerinde Hello Kitty amblemi bulunan parlak pembe bir kafa bandı takmaya zorlanıyor.
Memur reddederse polis teşkilatından kovulur.
Yanlış yere park etmek veya sokağa çöp atmak küçük bir ihlal olarak kabul edilir.
Şartlardan biri, grubu neden kullandığını açıklamasının yasak olmasıdır.
Bu aynı zamanda sivillerin bir polis memurunun güvenilir olup olmadığını bilmesi içindir.

TESPİTLİ YORUM
@tilkiseyfo Sizin de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bir kebapçının kolu ne kadar kıllıysa kebabı da o kadar lezzetli oluyor...

GülüYorum
@sarizeh "Musluktan sıcak su gelmiyor" diye evi ayağa kaldırdım.
Babam diyor ki "Sıcak yerine soğuk tarafı açmışsındır." Annem de "Salak mı o kadar bu çocuk" dedi. EVET ARKADAŞLAR
SALAKMIŞIM...

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